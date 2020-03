Der Euro geriet leicht unter Abgabedruck und notierte im späten US-Handel bei 1,1187 Dollar. Der Rückgang hing nach Meinung eines Devisenanalysten weniger mit der geldpolitischen Entscheidung der EZB zusammen, sondern vielmehr mit der Wahrnehmung der Anleger, dass die wirtschaftlichen Risiken wegen des Coronavirus im Euroraum stärker zunähmen als in den USA. Diese Wahrnehmung könne sich zwar rasch ändern, doch zunächst sei der Dollar als vermeintlich "sicherer Hafen" gesucht gewesen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 32,18 31,50 +2,2% 0,68 -46,7%

Brent/ICE 33,64 33,22 +1,3% 0,42 -48,0%

Die Ölpreise taumelten weiter nach unten, gedrückt von steigender Rezessionsfurcht und den Sorgen um Überproduktion und Preiskriege. Im Verlauf rutschte WTI bis auf 30 Dollar ab. Aber auch das von den USA verhängte Einreiseverbot für Europäer belastete, so ein Teilnehmer. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI verlor 6,1 Prozent auf 30,98 Dollar, Brent fiel um 8,4 Prozent auf 32,80 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.587,47 1.577,48 +0,6% +9,99 +4,6%

Silber (Spot) 15,64 15,79 -1,0% -0,15 -12,4%

Platin (Spot) 795,20 773,40 +2,8% +21,80 -17,6%

Kupfer-Future 2,45 2,47 -1,0% -0,03 -12,6%

Der Goldpreis fiel um 4,2 Prozent auf 1.570 Dollar - zu Wochenbeginn hatte das Edelmetall noch über 1.700 Dollar gelegen. Anleger würden derzeit "einfach alles verkaufen", so ein Teilnehmer mit Blick auf die Coronavirus-Krise. Es gab allerdings auch Spekulationen über mögliche Notverkäufe von Anlegern, die Liquidität an anderer Stelle benötigten. Dazu kam der etwas festere Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS I

Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat die Gefahrenstufe wegen der Coronavirus-Pandemie erhöht. "Das Risiko, dass die Kapazität der Gesundheitssysteme (in Europa) in den kommenden Wochen überschritten wird, wird als hoch eingestuft", erklärte die Behörde am Donnerstag. Sie riet den Ländern des europäischen Wirtschaftsraums und Großbritannien zu drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schickt die EU-Kommission tausende Mitarbeiter zur Telearbeit nach Hause.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben sich darauf verständigt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie alle nicht notwendigen Veranstaltungen auch unter 1.000 Teilnehmern abgesagt werden sollten.

CORONAVIRUS II

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf mehr als tausend gestiegen. Seit dem Vortag seien 189 neue Todesfälle registriert worden, teilte der Zivilschutz am Donnerstag mit. Damit seien in Italien inzwischen 1.016 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schließung aller Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten im Land angekündigt. Dies gelte ab Montag "bis auf Weiteres". Auch Portugal schließt ab Montag seine Schulen.

CORONAVIRUS III

Der Kommunikationschef von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Anwesen in Florida zurückgekehrt ist.

KURZARBEITERGELD DEUTSCHLAND

Der Bundestag will die wegen der Corona-Pandemie geplante Ausweitung des Kurzarbeitergeldes am Freitag im Schnellverfahren durch das Parlament bringen. Die Neuregelung soll unmittelbar nach ihrer Einbringung in zweiter und dritter Lesung beschlossen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Parlamentskreisen erfuhr.

BANK OF JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) plant informierten Personen zufolge keine weitere Senkung der bereits negativen Leitzinsen. Sie wolle sich darauf konzentrieren, die von der Coronavirus-Krise betroffenen Unternehmen zu unterstützten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

Australien folgt dem Vorbild der US-Notenbank und unterstützt die Banken des Landes. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat über Repo-Transaktionen 8,835 Milliarden australische Dollar (5,51 Milliarden US-Dollar) ins Bankensystem gepumpt.

MIETENDECKEL BERLIN

Das Berliner Landgericht hält den für die Hauptstadt beschlossenen sogenannten Mietendeckel für verfassungswidrig. Dem Land Berlin fehle die Gesetzgebungskompetenz, teilte das Kammergericht am Donnerstag zur Begründung mit. Die Vorschriften seien formell verfassungswidrig.

ÖSTERREICH

Wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Österreich die Schließung aller Skigebiete im Bundesland Tirol angekündigt.

FLÜCHTLINGE

Wegen der sich zuspitzenden Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln will die EU Asylsuchenden finanzielle Anreize zur Rückkehr in ihre Heimat anbieten.

BÖRSE BRASILIEN

Der Handelsplatz in Sao Paulo schloss am Donnerstag mit einem Minus von 14,78 Prozent. Für die größte Börse Lateinamerikas war es einer der verlustreichsten Tage in der Geschichte des Ibovespa-Index, der bislang einen Gesamtverlust von 26 Prozent in dieser Woche verzeichnet.

DEUTSCHE BANK

hält trotz der wachsenden Rezessionsängste wegen der Coronavirus-Pandemie an ihrem Ziel fest, vor Steuern eine schwarze Null zu schaffen. "Wenn sich die Wirtschaft nach einem scharfen Einbruch schnell wieder erholt, sehe ich bislang keinen Grund dafür, unser Ziel für dieses Jahr zu relativieren", sagte Finanzchef James von Moltke in einem Interview mit dem Handelsblatt.

LUFTHANSA

hat angekündigt, trotz des von den USA verhängten Einreiseverbotes für Reisende aus Europa auch weiterhin in die USA zu fliegen. Zurzeit werde an der Erstellung eines entsprechenden Sonderflugplanes gearbeitet, der zeitnah verfügbar sein soll, teilte der Konzern mit.

FRAPORT

Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten schweren Krise der Luftfahrt rechnet der Flughafenbetreiber für 2020 mit einem deutlich rückläufigen Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen. In der Folge dürfte das Konzernergebnis in diesem Jahr deutlich zurückgehen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage von Geschäftszahlen mit.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18

Umsatz 3.706 +7% 3.609 +4% 3.478

EBITDA 1.180 +5% 1.181 +5% 1.129

EBIT 705 -3% 712 -3% 731

Ergebnis nach Steuern 454 -10% k.A. -- 506

Ergebnis nach Steuern/Dritten 421 -11% 446 -6% 474

Ergebnis je Aktie 4,55 -11% 4,87 -5% 5,13

Dividende je Aktie 2,00 -- 2,00 -- 2,00

UNITED INTERNET

hat angekündigt, 11 Millionen eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital damit von 205 Millionen Euro auf 194 Millionen Euro herabzusetzen. Damit werde das Grundkapital wieder auf dem Niveau vor der Kapitalerhöhung im Zuge der Versatel-Übernahme im Jahr 2014 liegen, teilte der Konzern mit.

AIR FRANCE-KLM

will ihren Flugplan in die USA wegen des 30-tägigen US-Einreiseverbots für Reisende aus Europa, das am 14. März in Kraft tritt, anpassen.

ORACLE

hat im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr den größten Zuwachs seit rund zwei Jahren verzeichnet. Dieser kletterte auf 9,8 Milliarden Dollar, nach 9,62 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte der Softwarekonzern mit. Der Nettogewinn stieg auf 2,6 Milliarden Dollar, entsprechend 79 US-Cent je Aktie. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn je Anteilsschein bei 97 Cent und damit einen Cent über der Schätzung der Analysten. Beim Umsatz waren lediglich 9,75 Milliarden Dollar erwartet worden. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 15 Milliarden Dollar angekündigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)