Die schwachen Arbeitsmarktdaten dürften ein Vorbote einer sinkenden Benzin- und Erdölnachfrage sein. US-Leichtöl der Sorte WTI gab je Fass 5,6 Prozent auf 23,12 Dollar nach, europäisches Referenzöl der Sorte Brent büßte 2,5 Prozent auf 26,71 Dollar ein. Im asiatischen Handel erholen sich die Ölpreise wieder.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.625,49 1.628,99 -0,2% -3,50 +7,1%

Silber (Spot) 14,56 14,46 +0,7% +0,10 -18,5%

Platin (Spot) 755,90 741,00 +2,0% +14,90 -21,7%

Kupfer-Future 2,19 2,19 +0,4% +0,01 -21,7%

Geldschwemme, Dollarschwäche und die Suche nach Sicherheit in wirtschaftlichen Krisenzeiten befeuerten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1.630 Dollar. Das ungehemmte Anwerfen der Gelddruckmaschinen bei den Notenbanken dürfte den meisten Marktteilnehmern klar gemacht haben, dass ihre Zahlungsmittel bald nicht mehr viel wert sein werden. Die drohende Inflation spielt dem Gold in die Karten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Weltweit haben sich mittlerweile mehr als eine halbe Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mindestens 501.556 Infektionsfälle wurden in 182 Ländern laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend gemeldet. Die Zahl der Menschen, die an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben, lag bei 22.920.

- Die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York ist sprunghaft angestiegen. Die Zahl der Todesopfer wuchs binnen 24 Stunden um 100 auf 385.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel hält es noch für zu früh, um über eine Lockerung der wegen des Coronavirus verhängten Restriktionen in Deutschland zu entscheiden. Es gebe weiterhin einen Anstieg der Neuinfektionen, warnte Merkel am Donnerstagabend. Sie müsse deshalb die "Menschen in Deutschland wirklich um Geduld bitten".

- EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat die EU-Staaten aufgefordert, in der Coronakrise die gemeinsame Aufnahme von Schulden zu ermöglichen. "Wir müssen die Schulden aufteilen", sagte Sassoli im EU-Parlament. Ob das Instrument dafür nun den Namen "Bonds" trage, sei zweitrangig; wichtig sei, dass es den Ländern erlaube, das notwenige Geld auszugeben.

- China hat neue dutzende Fälle von mit Coronavirus-Infektion ins Land eingereisten Menschen gemeldet.

DIESELFAHRVERBOTE DEUTSCHLAND

Die Stadt Mainz und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben sich in der Corona-Krise auf eine Verschiebung des Dieselfahrverbots in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt geeinigt. Die Umsetzung des Fahrverbots werde um drei Monate vom 1. Juli auf den 1. Oktober verschoben, teilte die DUH mit.

RATING BMW/DAIMLER/VW

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätseinstufungen von BMW und Daimler angesichts eines zu erwarteten massiven Drucks auf die Autohersteller aus der Coronavirus-Krise gesenkt. Bei Volkswagen reduzierte S&P den Ausblick auf negativ, eine Abstufung könnte also später folgen. Infolge des Virusausbruchs rechnet S&P mit deutlich geringeren Autoverkäufen dieses Jahr. Die Autohersteller hätten darauf mit umfangreichen Werksschließungen reagiert, was den Umsatz und Cash Flow dieses Jahr belasten werde, bevor 2021 eine Erholung zu erwarten sei.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom haben sich vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise in Rekordzeit innerhalb einer Woche auf einen Tarifabschluss verständigt. Die Beschäftigten des DAX-Konzerns erhalten nun in zwei Schritten bis zu 5 Prozent mehr Gehalt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Zum 1. Juli werden die Gehälter um 2,6 bis 3,0 Prozent angehoben und ein Jahr später nochmals um 2 Prozent.

VW

Die Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN)und die Volkswagen Konzern Komponente verlängern die Produktionsunterbrechung in den deutschen Werken um weitere vier Arbeitstage. Insgesamt wird damit für rund 80.000 Mitarbeiter der Volkswagen AG eine Verlängerung der Kurzarbeit beantragt.

AIRBUS

Fitch hat die Bonität des Flugzeugbauers zwar mit 'A-' bestätigt. Der Ausblick werde jedoch auf negativ von positiv gesenkt, teilte die Ratingagentur mit. Die Corona-Krise werde dazu führen, dass Fluggesellschaften ihre Flugzeugbestellungen verschieben wollen, begründete Fitch den Schritt.

FRAPORT

stellt sich wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf eine längere Phase mit weniger Flugverkehr ein. "2020 werden wir insgesamt mit starken Verkehrsrückgängen abschließen, selbst wenn es im Sommer wieder Zuwächse gegenüber dem jetzigen Niveau gibt. Auch 2021 werden wir wohl nicht 100 Prozent des früheren Verkehrs erreichen", sagte der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

KION

Der Gabelstaplerhersteller streicht wegen der Coronavirus-Krise die Dividende zusammen. Die aktuelle Prognose für das laufende Jahr hat Kion zurückgezogen und keine neue ausgegeben.

PROSIEBEN

Die ProSiebenSat.1 Media SE stellt ihren Vorstand neu auf. Rainer Beaujean übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand das Amt des Vorstandssprechers. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Max Conze scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus. Neu in den Vorstand berufen wurden Wolfgang Link und Christine Scheffler, die bereits bisher in leitender Funktion für die ProSiebenSat.1 Group tätig sind. Wolfgang Link verantwortet das Segment Entertainment, Christine Scheffler den Bereich Personal.

FORD

Der US-Autobauer will einige seiner Werke in den USA wieder öffnen. Das solle ab dem 14. April geschehen, unter anderem in Michigan und Kentucky.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)