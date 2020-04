+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Euro kam etwas zurück von den Hochs am Vortag, als er über 1,09 Dollar gestiegen war. Zu Handelsschluss notierte er bei 1,0854 Dollar. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent angesichts der etwas nachlassenden Risikofreunde der Anleger im Vorfeld der Osterfeiertag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Für den Goldpreis ging es etwas nach unten. Der Preis für die Feinunze sank auf 1.645 Dollar gegenüber 1.649 Dollar am Vortag.

CORONAVIRUS-KRISE

- Deutschland

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält erste Schritte aus dem Corona-Stillstand nach den Osterferien für möglich. "Wir sehen einen positiven Trend. Aber der muss sich verstetigen", sagte Spahn dem Handelsblatt. Voraussetzung dafür sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Feiertage an die Alltagsbeschränkungen halte.

- Italien

Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die Hoffnung geäußert, dass sich die Lage seines Landes in der Corona-Krise weiter verbessern wird. "Die Kurven für Italien verbessern sich. Die Zahl der Geheilten steigt stark an", sagte Conte der Internetsendung Bild live. Sein Land befinde sich derzeit in einer "entscheidenden Phase".

- Frankreich

Frankreich wird die strikte Ausgangssperre im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie über den 15. April hinaus verlängern. Wie die französische Präsidentschaft am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, will sich Staatschef Emmanuel Macron am Ostermontag erneut in einer Rede an die Nation an die Bevölkerung wenden und das weitere Vorgehen des Staates in der Krise erläutern.

- Großbritannien

Der Gesundheitszustand des mit einer Coronavirus-Infektion kämpfenden britischen Premierministers Boris Johnson hat sich offenbar verbessert. Er befinde sich immer noch auf der Intensivstation, könne sich aber "im Bett aufsetzen" und mit den Pflegern reden, sagte Finanzminister Rishi Sunak auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die britischen Behörden verzeichneten derweil einen Rekord bei den neuen Todesfällen in der Coronavirus-Krise.

- EU

Die EU-Kommission schlägt laut einem Medienbericht einen stufenweisen Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit langen Zeitabständen vor. Die EU-Staaten sollten die bestehenden Maßnahmen erst auf lokaler Ebene aufheben und dann die Öffnung nach und nach ausweiten, heißt es in der bislang unveröffentlichten "Ausstiegsstrategie", die der Zeitung "Die Welt" (Donnerstagsausgabe) vorliegt.

US- GELDPOLITIK

Die US-Notenbank hat im März mit wachsender Besorgnis auf die sich ausbreitende Pandemie geschaut, was dann zu den Zinssenkungen auf zwei Notsitzungen geführt hat. Das geht aus dem Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2. März und vom 15. März hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

SAP

hat seine Prognose für 2020 gesenkt, da er von Belastungen durch die Corona-Krise bis ins zweite Quartal und einer nur allmählichen Verbesserung im zweiten Halbjahr ausgeht. An den Zielen für 2023 hält das Unternehmen dagegen fest und rechnet zudem damit, mit einer noch stärkeren Wettbewerbsposition aus der Corona-Krise hervorzugehen. Im ersten Quartal verzeichnete SAP nach vorläufigen Zahlen zwar ein Wachstum beim Umsatz von 7 Prozent, da aber das Betriebsergebnis leicht um 1 Prozent sank, verringerte sich die vielbeachtete operative Marge.

AIRBUS

will wegen der Coronavirus-Krise künftig weniger Flugzeuge bauen. Damit werde auf den Wunsch vieler Kunden reagiert, Flugzeugauslieferungen zu verzögern, teilte der Flugzeugbauer mit. Insgesamt werde die Produktion um rund ein Drittel zurückgefahren.

LUFTHANSA

verkleinert nach dem Ausscheiden des Finanzvorstands ihren Vorstand per 15. April von sieben auf sechs Mitglieder und ändert die Ressortverteilung. Die Funktionen des am Montag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen CFO Ulrik Svensson würden aufgeteilt, teilte der Konzern mit.

GERRESHEIMER

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro und Quote in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Umsatz 304 -1% 306 -1% 309

EBITDA bereinigt 51 -65% 51 -65% 146

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 14 -88% -- -- 109

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,43 -88% 0,40 -89% 3,48

Ergebnis nach Steuern 4,2 -96% -- -- 99

Ergebnis je Aktie 0,13 -96% -- -- 3,15

Eigenkapitalquote 35,5 -- -- --

CODON

hat mehr als die Hälfte ihres Grundkapitals verloren. Dafür seien im Wesentlichen operative Verluste verantwortlich, teilte das Unternehmen mit. Der Vorstand wird nun zeitnah eine Hauptversammlung einberufen und in dieser den Verlust anzeigen und die Lage der Gesellschaft erörtern.

UBS / CREDIT SUISSE

wollen die Dividende für 2019 in zwei Tranchen ausschütten. Dies geschehe in Reaktion auf die Forderung der Schweizer Bankenaufsicht Finma. Diese hatte die beiden Banken angesichts der unsicheren Auswirkungen der Coronavirus-Krise gebeten, ihre Dividendenpläne für 2019 zu überprüfen. Bei der UBS soll es eine reguläre Dividende von USD 0,365 Dollar pro Aktie geben. Der Verwaltungsrat beabsichtige darüber hinaus, nach Publikation der Drittquartalsergebnisse eine Spezialdividende von 0,365 Dollar vorzuschlagen, über die die Aktionäre an einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen werden.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

hat sich aufgrund des Versammlungsverbots in Österreich dazu entschieden, ihre Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben. Zudem kündigte das Geldhaus an, nach der entsprechenden Empfehlung der Europäischen Zentralbank, die Dividendenausschüttung zu überprüfen.

NEWS CORP

Die News-Corp-Tochter Dow Jones bekommt einen neuen Chef. William Lewis verlässt das Unternehmen nach eigenen Angaben, nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde. Zur Dow Jones Co gehörten unter anderem das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur.

