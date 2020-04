+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0975 -0,07% 1,0982 1,0961 -2,1%

EUR/JPY 117,53 -0,12% 117,66 117,48 -3,6%

EUR/CHF 1,0546 -0,00% 1,0546 1,0537 -2,9%

EUR/GBP 0,8706 +0,08% 0,8699 0,8709 +2,9%

USD/JPY 107,08 -0,05% 107,14 107,20 -1,6%

GBP/USD 1,2606 -0,15% 1,2625 1,2583 -4,9%

USD/CNH 7,0555 +0,11% 7,0475 7,0488 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.898,01 0,561 6.859,51 6.901,26 -4,3%

Der Dollar fiel und wird nach Überzeugung der Analysten der Bank MUFG auch weiter abwerten. Die japanische Bank verweist auf die "aggressiven" geldpolitischen Lockerungen, mit denen die US-Notenbank die Folgen der Corona-Krise zu mildern versucht. Die Bilanz der Fed werde in den kommenden Monaten in "beispiellosem" Tempo aufgebläht werden, kommentiert MUFG die jüngsten Maßnahmen der Fed im Volumen von 2,3 Billionen Dollar. Der WSJ-Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu einem Korb aus anderen Währungen misst, sank um 0,6 Prozent. Der Euro stieg auf 1,0983 Dollar.

Im asiatisch geprägten Geschäft findet der Dollar keine klare Richtung gegenüber den wichtigsten Währungen. Händler sprechen von einer abwartenden Haltung vor der G20-Videokonferenz. Das digitale Treffen könnte die Markterwartungen verfehlen, da die Pläne wohl ohne Unterstützung der USA auskommen müssten, so Händler.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 20,51 20,11 +2,0% 0,40 -65,8%

Brent/ICE 29,94 29,60 +1,1% 0,34 -53,3%

Die Ölpreise, die sich am Vortag in Reaktion auf die von der Opec+ beschlossenen Fördermengensenkung stabilisiert hatten, gaben nun nach. Analysten bemängelten, dass die Maßnahme zu spät komme und nicht ausreiche, um die wegen Corona eingebrochene Nachfrage zu kompensieren. Bei den am Mittwoch anstehenden Daten zu den Us-Öllagerbeständen rechnen Teilnehmer mit einem weiteren Aufbau, nachdem in der Vorwoche mit 15 Millionen Barrel der höchste Anstieg überhaupt verzeichnet wurde. Am Abend werden Daten des privaten Dienstleisters API eine Indikation liefern. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 7,6 Prozent auf 20,71 Dollar. Brentöl ermäßigte sich um 5,3 Prozent auf 30,07 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,35 1.729,00 -0,3% -4,65 +13,6%

Silber (Spot) 15,68 15,85 -1,1% -0,17 -12,2%

Platin (Spot) 789,15 779,15 +1,3% +10,00 -18,2%

Kupfer-Future 2,33 2,33 -0,1% -0,00 -17,1%

Gold baute seine Rally der vergangenen Tage noch weiter aus, gestützt auch vom nachgebenden Dollar. Die Teilnehmer setzen auf das Edelmetall vor allem wegen der Geldschwemme, die von Staaten und Notenbanken zur Bekämpfung der Corona-Krise freigesetzt wird. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.727 Dollar, fiel damit damit aber deutlich unter das Tageshoch bei 1.748 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- USA

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von mehr als 2.200 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA stieg damit auf mehr als 25.700. Zuletzt hatte eine leichte Abschwächung bei den Todesfällen in den USA Hoffnungen geweckt.

US-Präsident Donald Trump hält eine "sehr baldige" Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in weiten Teilen der Vereinigten Staaten für möglich. Weniger dicht besiedelte US-Bundesstaaten könnten bereits "vor Ende des Monats" den Stillstand beenden, sagte Trump. Die Entscheidung darüber sei jedoch den Gouverneuren vorbehalten.

Inmitten der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Er habe seine Regierung angewiesen, die Beitragszahlungen einzustellen, sagte Trump. Währenddessen werde "überprüft", welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Verschleierung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, sagte Trump. Der WHO warf er China-Freundlichkeit vor.

Im Kampf gegen das Coronavirus könnten in den USA einer Studie zufolge bis 2022 immer wieder Phasen von sozialer Distanz notwendig sein. Eine einzige solche Periode dürfte nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 mittelfristig auf einem für die Krankenhäuser zu schulternden Niveau zu halten, sagte Studienautor Stephen Kissler. Sollte es keine anderen Behandlungsmethoden geben, müssten immer wieder Phasen der sozialen Distanz verhängt werden. Die Studie der Wissenschaftler der US-Universität Harvard basiert auf Computermodellen.

- FRANKREICH

Mit mehr als 760 neuen Todesfällen hat Frankreich die bislang höchste Zahl an Covid-19-Todesfällen innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Behörden meldeten am Dienstag 762 neue Todesfälle, womit die Gesamtzahl der Toten auf insgesamt 15.729 stieg.

- TÜRKEI

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise sind in der Türkei innerhalb von 24 Stunden mehr als hundert Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, sieht in den umfangreichen Aktionen von Zentralbank und Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft keine Risiken. Die Maßnahmen seien angemessen und würden keine problematischen Risiken nach sich ziehen, wenn die Corona-Krise überstanden sei.

ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 13,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 11,9 Millionen Barrel berichtet worden.

US-LUFTVERKEHRSBRANCHE

Die größten US-Fluggesellschaften haben sich mit der Regierung auf ein milliardenschweres Hilfspaket geeinigt, um Entlassungen während der Coronavirus-Krise zu verhindern. Nach Angaben des US-Finanzministeriums haben zehn der zwölf größten Fluggesellschaften erklärt, an dem im vergangenen Monat geschnürten Nothilfepaket von insgesamt 2,2 Billionen US-Dollar für die Bevölkerung und die Wirtschaft teilhaben zu wollen. Die Fluglinien sollen nun 25 Milliarden Dollar an Direkthilfe erhalten.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Kleine und mittlere Unternehmen können ab Mittwoch den Schnellkredit der KfW-Förderbank beantragen. Das teilten die KfW sowie die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen mit. Die Hilfen stehen Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern offen, die wirtschaftlich gesund waren und erst durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Das Kreditvolumen beträgt bis zu 25 Prozent des Gesamtumsatzes 2019.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Union hat in einer Umfrage erstmals seit acht Wochen Stimmen verloren. CDU/CSU geben einen halben Punkt auf 37,5 Prozent ab, Bündnis90/Die Grünen verlieren 2 Prozentpunkte auf 16 Prozent, wie Insa berichtet. Größter Gewinner der Woche ist die FDP (7 Prozent), die eineinhalb Punkte zulegt. AfD (10,5 Prozent) und Linke (7,5 Prozent) gewinnen jeweils einen halben Punkt. Die SPD (16 Prozent) hält ihren Wert aus der Vorwoche.

DAIMLER

Fitch Ratings senkt den Daumen für die Bonität von Daimler. Wegen der Verschlechterung des Finanzprofils und der Erwartung, dass die Erholung nur langsam erfolgen werde, gelte nun ein Rating von BBB+ nach zuvor A-, schreibt die Ratingagentur.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 15. Kalenderwoche nur 46.338 Passagiere abgefertigt. Der Rückgang betrug in der Woche zum 12. April somit 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen ging um 28 Prozent zurück.

APPLE

hat ein neues Tool zur Auswertung von Mobilitätsdaten vorgestellt, das nach Konzernangaben die Bemühungen zur Eindämmung des Covid-19-Pandemie unterstützen könnte. Das Web-Tool liefert Daten über Veränderungen bei den Trends in den Bereichen Fahren, Gehen und öffentlicher Nahverkehr, wie der Konzern aus dem kalifornischen Cuppertino mitteilte.

BOEING

hat im März Bestellungen für mehr als 300 Maschinen verloren, da Fluggesellschaften weltweit ihre Flottenplanung in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie an die erwartete künftige Nachfrage anpassen.

GM

Der US-Atomobilkonzern General Motors hat mit der Massenproduktion von Beatmungsgeräten des Typs Ventec Life Systems V+Pro begonnen. Die US-Regierung hatte dem Unternehmen in der Vorwoche den Auftrag zur Produktion von 30.000 Geräten erteilt.

