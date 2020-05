US-Wirtschaft durch die Corona-Krise zu steuern. Finanzminister Mnuchin, der ebenfalls an der Anhörung teilnahm, versprach, nötigenfalls mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Walmart sanken um 2,1 Prozent. Die US-Handelskette hatte im ersten Quartal zwar mehr verdient und umgesetzt als erwartet, gab aber keinen Ergebnisausblick ab. Für Home Depot ging es um rund 3 Prozent nach unten. Die US-Baumarktkette startete zwar mit einem höheren Umsatz ins Jahr als erwartet, allerdings drückten höhere Personalkosten den Gewinn unerwartet deutlich. Der Jahresausblick wurde zurückgezogen.

Die am Montag noch geschmähten Staatsanleihen fanden wieder Käufer: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank mit steigenden Notierungen um 4 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

Der Euro baute seine Gewinne zum Dollar leicht aus. Rückenwind erhielt die Gemeinschaftswährung durch den von Deutschland und Frankreich angestoßenen Plan eines EU-Wiederaufbaufonds, während der Dollar tendenziell unter Aussagen von US-Notenbankchef Powell litt, nötigenfalls weitere Instrumente in petto zu haben für eine weitere Lockerung der Geldpolitik . Im späten US-Handel notierte der Euro bei etwa 1,0925 Dollar.

Die Ölpreise schwankten zwischen positivem und negativem Terrain hin und her. Der am Dienstag letztmals gehandelte Juni-Future auf die US-Sorte WTI notierte zum Settlement 2,1 Prozent höher bei 32,50 Dollar und damit so hoch wie seit zwei Monaten nicht mehr. Der ab Mittwoch marktführende Juli-Kontrakt stieg um 1 Prozent auf 31,96 Dollar. Stützend wirkten hier wie am Vortag Fördermengenkürzungen und die wieder anziehende Nachfrage. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich hingegen um 0,5 Prozent auf 34,65 Dollar. Im Späthandel und im asiatischen Handel am Mittwoch stützen neue US-Lagerdaten etwas, die nach zuletzt deutlichen Zuwächsen diesmal einen Rückgang der Ölvorräte in der vergangenen Woche zeigten.

Gold legte vor dem Hintergrund der Verluste an den Aktienmärkten zu: Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.747 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Brasilien sind erstmals mehr als tausend Todesopfer der Corona-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der offiziell gezählten Todesfälle stieg damit auf 17.971. Die Zahl der verzeichneten Infektionen wuchs dem Ministerium zufolge um 17.408 neue Fälle auf 271.628.

- Die spanische Regierung will den wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustand nicht mehr um einen weiteren Monat, sondern nur noch um zwei Wochen verlängern. Damit beugt sich Ministerpräsident Pedro Sanchez dem wachsenden Widerstand im Parlament gegen eine immer weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes.

- Bayer-Chef Werner Baumann rechnet auf der Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 schon in absehbarer Zeit mit konkreten Erfolgen in der Industrie. "Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten einen Wirkstoff oder mehrere Wirkstoffkombinationen gibt, die den Krankheitsverlauf deutlich abmildern können. Dann liegen die Ergebnisse mehrerer Studien vor, die derzeit laufen", sagte Baumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

- Roche hat in den USA seine Corona-Antikörpertests an mehr als 20 Krankenhaus-Laborstandorte ausgeliefert. Bis Juni könnten LabCorp Diagnostics und andere kommerzielle Labore mehr als 2 Millionen Tests pro Woche durchführen, teilte der Konzern mit. Die US-Gesundheitsbehörde hatte den Test im Schnellverfahren genehmigt. Er soll eine Genauigkeit von nahezu 100 Prozent haben.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat im Mai den einjährigen Kreditzins (Loan Prime Rate - LPR) stabil bei 3,85 Prozent belassen.

GELDPOLITIK USA I

US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut erklärt, dass Notenbank und Finanzministerium eventuell mehr tun müssen, um die gegenwärtige Krise zu überwinden. "Die staatlichen Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie waren massiv, aber es ist unklar, ob sie reichen", sagte Powell bei einer gemeinsamen Anhörung mit Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats. Mnuchin sagte, er sei bereit, mehr Geld zur Verfügung zu stellen und mehr Risiken einzugehen, um Kreditprogramme zu erleichtern, die von der Fed eingerichtet werden.

GELDPOLITIK USA II

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hat davor gewarnt, die US-Wirtschaft im Angesicht der Pandemie zu schnell wieder hochzufahren. Die Notenbank werde aber alles tun, um die Rückkehr zur Vollbeschäftigung und zu stabilen Preisen zu gewährleisten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im März in der Kernrate zum Vormonat um 0,4 Prozrnt gesunken, während Analysten mit einem Minus von 7,0 Prozent gerechnet hatte.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Zunahme von 1,4 Millionen.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

hat Anleihen im Volumen von 1,25 Milliarden Euro platziert, in zwei Tranchen zu Anfangsrenditen von 1,103 bzw 1,528 Prozent.

VOLKSWAGEN

VW-Vorstandschef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch müssen sich im Zusammenhang mit dem Dieselskandal nicht wegen mutmaßlicher Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Der Konzern bestätigte einen Bericht des "manager magazin", wonach das Verfahren gegen eine Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro eingestellt wird.

AAREAL BANK

will sich von einem Anteil an der IT-Tochter Aareon trennen. Der Vorstand habe beschlossen, im Rahmen eines strukturierten Prozesses mit ausgewählten, langfristig orientierten Finanzinvestoren Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung an der Aareon AG aufzunehmen, teilte die Bank mit. Die Aareal Bank will Mehrheitsgesellschafterin bleiben.

FRAPORT

Fraport-Chef Stefan Schulte wird auf der Hauptversammlung am 26. Mai um Unterstützung für die Neuaufstellung des Konzerns nach der Corona-Krise werben. Auch wenn sich die Lage wieder entspanne, komme auf den Konzern eine jahrelanges Durststrecke zu. Fraport sei zwar in einer guten Ausgangsposition, um vom Wiederanlaufen des Luftverkehrs zu profitieren, müsse aber die vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten über die aktuellen Maßnahmen hinaus anpassen, um sich wettbewerbsfähig aufzustellen.

THYSSENKRUPP

hält eine Fusion der Stahlgeschäfte mit dem Konkurrenten Salzgitter für möglich. "An einer deutschen Lösung haben natürlich viele ein Interesse. Da haben wir einen großen Gestaltungsspielraum", sagte Thyssen-Chefin Martina Merz der "SZ". Sie schloss aber auch den Verkauf der Sparte an chinesische Investoren nicht aus.

VAPIANO

verkauft 75 Prozent der Anteile an der Lavenir S.A. sowie weitere Forderungen und Vermögensgegenstände. Der Kaufpreis beläuft sich auf 22 Millionen Euro.

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE (W&W)

Der Aufsichtsrat hat den bis 2021 laufenden Vertrag mit CEO Jürgen Junker um fünf Jahre bis 2026 verlängert.

BANCA MONTE DEI PASCHI

hat Guido Bastianini zu ihrem neuen CEO bestellt. Bastianini tritt die Nachfolge von Marco Morelli an, der für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stand.

