Umsatz und Gewinn im dritten Quartal angehoben.

In den Anleihemarkt kamen zaghaft Käufer herein. Die Rendite zehnjähriger US-Treasurys fiel um 2,2 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

Der Euro zeigte sich gegen den Dollar nach einer Achterbahnfahrt fester. Zunächst hatte er in Reaktion auf das Wiederaufbauprogramm der EU noch deutlicher zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze auf rund 1,1030 Dollar von 1,0934 im Tagestief. Zuletzt notierte der Euro bei 1,10 Dollar. Das Programm sei zwar nicht überwältigend, aber doch gut, stellte Devisenstratege Jordan Rochester von Nomura fest. Wichtig sei vor allem der hohe Anteil der Zuwendungen in dem Paket im Vergleich zu Krediten und die Verteilung der Hilfen innerhalb der Staatengemeinschaft.

Im asiatisch geprägten Handel tut sich am Morgen nicht viel. Die Wiederaufbaupläne der EU sind nach Meinung von Goldman Sachs ein positives Signal für den Euro, dieser könnte mittelfristig zulegen. Allerdings werde der Verabschiedungsprozess des Programms Zeit in Anspruch nehmen.

Sogenannte "sichere Häfen" waren etwas gesucht mit der Krise um Hongkong in China. Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,1 Prozent auf 1.713 Dollar und notierte damit deutlich über dem Tagestief bei 1.694 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- USA

Die Zahl der verzeichneten Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie in den USA hat die Marke von 100.000 überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität stieg die Zahl der Corona-Toten bis Mittwochabend auf 100.047. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle betrug 1,69 Millionen. Die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

IRANKRISE

Die USA haben eine weitgehende Beendigung der Ausnahmen von den gegen das iranische Atomprogramm verhängten Sanktionen verkündet. Die "waghalsige Politik" des Iran lasse ihm keine andere Wahl, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. US-Präsident Donald Trump hatte im Jahr 2018 das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und danach eine Serie massiver Sanktionen gegen das Land in Kraft setzen lassen.

BEIGE BOOK

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hat der US-Wirtschaft einen deutlichen Schaden zugefügt. In allen Destrikten sei die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen mit einer weiteren Abnahme bei der Beschäftigung, urteilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Zudem seien die Verbraucherausgaben weiter geschrumpft, weil die Einzelhandelsgeschäfte größtenteils im Erhebungszeitraum geschlossen blieben. Die Mehrheit der Distrikte habe über starke Einbrüche in der verarbeitenden Industrie berichtet und die Produktion sei besonders schwach in der Automobil-, Luftfahrt- und Energiebranche gewesen.

FED

John Williams, Präsident der Federal Reserve von New York, ist der Ansicht, dass das Schlimmste für die US-Wirtschaft aufgrund der Coronavirus-Krise wohl vorbei sei. Der Notenbanker warnte jedoch davor, dass angesichts der erheblichen Unsicherheiten noch schwierige Tage bevor stünden.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank senkt Leitzins um 25 Bps auf 0,50 Prozent.

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,8 Millionen Barrel berichtet worden.

EU-WIEDERAUFBAUFONDS

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn erwartet bei der Schuldenaufnahme für den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds an den Finanzmärkten keine Probleme. Die EU sei "ein sehr attraktiver Kreditnehmer", sagte Hahn am Mittwoch in Brüssel. Allerdings sei es "eine politische und logistische Herausforderung", dafür die Ratifizierung in den Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres zu erhalten. "Wir brauchen alle 27 Mitgliedstaaten an Bord."

- Österreich

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat den Corona-Rettungsplan der EU-Kommission als einen "Startpunkt für die Verhandlungen" bezeichnet. "Positiv ist anzumerken, dass die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds zeitlich befristet sein sollen und sichergestellt ist, dass es dadurch keinen Einstieg in eine dauerhafte Schuldenunion gibt", sagte Kurz. "Was noch verhandelt werden muss, das ist die Höhe sowie das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten.

WERTPAPIERKÄUFE EZB

Die Rechtsexperten des Bundestags befürchten weitere Klagen gegen die Anleihenkäufe der EZB und regen vorsorglich an, die beiden Programme der EZB zum Aufkauf von Anleihen (PSPP und PEPP) zu überarbeiten und zusammenzulegen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Eine "Zusammenlegung böte einige "Vorteile", heißt es in einem Gutachten des Referats für EU-Grundsatzangelegenheit der Wirtschafts- und Währungsunion.

EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT DEUTSCHLAND

Die Bewältigung der Corona-Krise wird im Zentrum der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stehen. Das habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Videogespräch mit den Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments und dessen Präsident, David Sassoli, deutlich gemacht, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Darüber hinaus seien auch Klimaschutz, digitaler Wandel und "Europas Rolle in der Welt" zur Sprache gekommen.

LUFTHANSA

Die Pilotenvereinigung Cockpit setzt sich für den Erhalt der Lufthansa-Slots in München und Frankfurt ein. Die Vereinigung kritisiert, dass durch die von der EU-Kommission gemachte Forderung Start- und Landerechte der Fluglinie, Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen, der Wettbewerb verzerrt werde.

Im Streit um EU-Auflagen für das milliardenschwere Rettungspaket für Lufthansa fordert der Vorsitzende der Monopolkommission der Bundesregierung, Achim Wambach, das Lufthansa-Management zum Einlenken auf. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Wambach: "Es ist gut nachzuvollziehen, dass die EU-Kommission darüber nachdenkt, dass die Lufthansa Start- und Landerechte im Zuge des Rettungspaktes in Deutschland abgeben soll, damit der Markt wettbewerblicher wird."

K+S

Die Ratingagentur Standard & Poors hat ihr Rating für K+S auf "B" von "B+" mit negativem Ausblick gesenkt, nachdem das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und einen aktualisierten Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben hat.

HAPAG-LLOYD

Nachdem die Kühne Holding AG zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft seit Ende März 2020 eine über 30-prozentige Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG hält, beansprucht sie einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Damit soll auch die Parität zu den beiden Vertretern des chilenischen Anteileigners und je einen Vertreter der Anteilseigner Katars und Saudi-Arabiens hergestellt werden, wie die Kühne Holding mitteilte. Sie schlägt ihren Großaktionär Klaus Michael Kühne für die Wahl in den Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd vor.

1&1 DRILLISCH

kann im Streit mit Telefonica einen vorläufigen Erfolg verbuchen. Wie der Mobilfunkprovider mitteilte, sieht der Entwurf des Schiedsgutachtens im Verfahren zur Überprüfung einer von Telefonica vorgenommenen Preiserhöhung diese als unberechtigt an. Telefonica hatte Vorleistungspreise des MBA MVNO-Vertrags im Dezember 2018 unter Bezugnahme auf die Frequenzauktion 2015 rückwirkend um rund 64 Millionen Euro erhöht.

