Etwas fester - Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung dominierte, bestärkt von erneut günstig ausgefallenen Konjunkturdaten - trotz weiter bestehender Corona-Unsicherheiten. Teilnehmer verwiesen auf steigende Infektionsraten in diversen US-Bundesstaaten. Untermauert wurde dies durch Daten der Weltgesundheitsorganisation, die eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem Tag meldete. Gesucht waren vor allem Technologiewerte, der Sektor im S&P-500 zog um 1,9 Prozent an. Apple wird in seinen Computern künftig selbst designte Chips verbauen und gab damit das Ende seiner 15 Jahre währenden Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel bekannt. Die Apple-Aktie erhöhte sich um 2,6 Prozent und markierte im Verlauf erneut ein Allzeithoch. Die Intel-Papiere stiegen um 0,8 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1265 +0,01% 1,1264 1,1255 +0,4%

EUR/JPY 120,72 +0,25% 120,41 120,24 -1,0%

EUR/CHF 1,0671 -0,01% 1,0672 1,0668 -1,7%

EUR/GBP 0,9035 +0,01% 0,9034 0,9040 +6,8%

USD/JPY 107,15 +0,23% 106,91 106,83 -1,5%

GBP/USD 1,2469 +0,02% 1,2466 1,2449 -5,9%

USD/CNH 7,0698 +0,17% 7,0580 7,0585 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.622,26 -0,648 9.685,01 9.479,01 +33,5%

Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Dass gerade die USA zu den weltweiten Krisenstaaten der Pandemie zählten, mache den Greenback anfällig, hieß es im Handel. Der Euro legte deutlicher zu. Im späten US-Handel notierte er bei 1,1256 Dollar und übersprang damit wieder die Marke von 1,12 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,55 40,73 -0,4% -0,18 -30,5%

Brent/ICE 43,03 43,08 -0,1% -0,05 -31,7%

Die Ölpreise erholten sich von anfänglichen Abgaben. Marktteilnehmer verwiesen auf den schwächeren Dollar als stützenden Faktor. Die Analysten der Bank of America sehen die fundamentale Lage bei Rohöl als verbessert an und erhöhen Ihre Preisprojektionen. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,2 Prozent auf 40,63 Dollar und kletterte damit erstmals seit Anfang März wieder über die Marke von 40 Dollar. Brent gewann 2,1 Prozent auf 43,09 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.755,08 1.754,20 +0,1% +0,88 +15,7%

Silber (Spot) 17,77 17,90 -0,7% -0,13 -0,5%

Platin (Spot) 823,75 826,50 -0,3% -2,75 -14,6%

Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,0% -0,00 -5,8%

Der Goldpreis verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 1.755 Dollar - gestützt vor allem von der Schwäche des Dollar. Damit kletterte er auf das höchste Niveau seit Mitte April.

CORONAPANDEMIE

- DEUTSCHLAND

Die im Auftrag der Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App ist bis Montag von 11,7 Millionen Menschen heruntergeladen worden. Die Corona-Warn-App zeichnet auf, wann und wie lange sich jemand in der Nähe eines anderen Smartphone-Nutzers aufgehalten hat, der ebenfalls die App aktiviert hat.

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Steigerung der Produktion des Wirkstoffs Dexamethason gefordert, der laut einer britischen Studie die Sterblichkeit von schwerkranken Covid-19-Patienten senken könnte.

- FALLZAHLEN

Weltweit haben sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie mehr als neun Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mit mehr als 2,5 Millionen Infektionsfällen führt der europäische Kontinent die Statistik weiter an.

- PORTUGAL

Die portugiesische Regierung führt wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsherde wieder Beschränkungen in der Hauptstadt Lissabon ein.

- USA

US-Präsident Donald Trump verlängert wegen der hohen Arbeitslosigkeit in Folge der Coronavirus-Krise den verhängten Einwanderungsstopp bis zum Jahresende. Laut einem Regierungsvertreter sollen in diesem Jahr keine Green Cards mehr ausgegeben werden. Die Maßnahme wird zudem auf eine Reihe von Arbeitsvisa ausgeweitet.

EU/CHINA

China hat die Kritik der EU an seinem geplanten Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong in scharfer Form zurückgewiesen. Die Hongkong-Politik sei eine "interne Angelegenheit".

USA/RUSSLAND

Eine erste Runde neuer Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland ist ohne greifbare Ergebnisse zuende gegangen. Der US-Chefunterhändler Marshall Billingslea bezeichnete die Verhandlungen jedoch als "sehr positiv". Es habe "detaillierte Diskussionen" über eine ganze Reihe atomarer Fragen gegeben. Der US-Sondergesandte teilte ferner mit, dass mit der russischen Seite eine "grundsätzliche Vereinbarung" getroffen worden sei, eine zweite Verhandlungsrunde abzuhalten. In den Verhandlungen geht es um eine Verlängerung des Abkommens "New Start" zur Begrenzung der Zahl von Atomsprengköpfen.

COMPUGROUP

hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt und 5.321.935 Aktien zu jeweils 64,00 Euro platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit rund 341 Millionen Euro.

LEG IMMOBILIEN

hat sein Portfolio mit der Übernahme von insgesamt rund 7.500 Wohneinheiten verstärkt. Die Mieteinnahmen der Neuerwerbungen belaufen sich auf rund 35 Millionen Euro, der Kaufpreis liegt bei rund 767 Millionen Euro.

PROSIEBENSAT1

Die Beteiligung des US-Investors KKR an Prosiebensat1 Media ist leicht gestiegen. Die direkte Beteiligung stieg auf 6,61 von 5,21 Prozent der Stimmrechte.

PFEIFFER VACUUM

Die Corona-Krise wird das zweite Quartal spürbar belasten. Das UNternehmen rechnet mit einem deutlich schwächeren Umsatz und Ergebnis als im Vorjahreszeitraum. Pfeiffer rechnet mit einem Umsatz von 140 bis 145 Millionen Euro nach 157,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds stehe allerdings eine anhaltend starke Nachfrage aus dem Halbleitermarkt gegenüber. Das EBIT sieht Pfeiffer bei 3,0 bis 6,5 Millionen Euro verglichen mit 14,7 Millionen zuvor.

RHÖN-KLINIKUM

verliert nach der so gut wie geglückten Übernahme durch Asklepios Vorstandschef Stephan Holzinger. Er hat sein Vorstandsmandat und seine weiteren Ämter innerhalb der Rhön-Klinikum-Gruppe mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ende vergangener Woche hatte sich Asklepios mit rund 83 Prozent die überwältigende Mehrheit an Rhön-Klinikum gesichert, nachdem Großaktionär B. Braun die Offerte angenommen hatte.

SÜSS MICROTEC

hebt nach einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang im zweiten Quartal die bisherige Prognose für den Auftragseingang im ersten Halbjahr an. Grund seien höhere Investitionen im ZUsammenhang mit der Einführung des Mobilfunkstandards 5G. Für das erste Halbjahr rechnet der Halbleiter-Ausrüster nun mit einem Auftragseingang von 155 bis 160 Millionen Euro nach zuvor 100 bis 110 Millionen.

TUI

plant im Zuge seiner Neuausrichtung einen Verkauf von Unternehmensteilen. "Wir werden uns von Vermögenswerten trennen oder Partner an Bord holen", sagte der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen der FAZ.

APPLE / INTEL

Apple wird in seinen Computern künftig selbst entworfene Chips verbauen. Der Konzern beendet damit eine 15 Jahre währende Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel. Die Neuigkeit wurde im Rahmen der Auftaktrede zur ersten virtuellen Entwicklerkonferenz von Apple bekannt gegeben.

LSE/REFINITIV

Die EU-Kommission nimmt die geplante Übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv durch die London Stock Exchange Group (LSE) genau unter die Lupe. Grund seien Bedenken, dass der Wettbewerb im Bereich Handel und Clearing verschiedener Finanzinstrumente und in Bezug auf Finanzdatenprodukte geschwächt werden könnte. Die LSE hatte die Übernahme für 27 Milliarden Dollar in Aktien im August vergangenen Jahres vereinbart.

SOFTBANK / T-MOBILE US

Die japanische Technologiekonzern Softbank wird sich von einem Großteil seiner Beteiligung an T-Mobile US trennen. Die Deutsche Telekom gibt Softbank die Zustimmung, innerhalb der nächsten sechs Monate insgesamt rund 193 Millionen T-Mobile US-Aktien über den Markt zu verkaufen und sich damit von einem Großteil der Beteiligung an T-Mobile US zu trennen. Für ihr Mitwirken beim Abverkauf erhält T-Mobile US eine Zahlung von 300 Millionen Dollar in bar.

