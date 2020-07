CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Großbritannien

Deutsche müssen sich bei einer Reise nach England künftig dort nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Der Wegfall der Quarantäne-Pflicht gilt ab dem 10. Juli. Auch Einreisende aus Frankreich, Italien und Spanien müssen sich dann nicht mehr in Isolation begeben.

- Schweden

Das wegen seines Sonderwegs in der Bewältigung der Corona-Pandemie massiv in der Kritik stehende Schweden hat eine Überprüfung seines Krisenmanagements angekündigt. Die Regierung in Stockholm beauftragte am Donnerstag die staatlich finanzierte Schwedische Agentur für Verteidigungsforschung (FOI) mit der Analyse. Am Mittwoch hatte die Agentur einen Bericht vorgelegt, in dem eine mangelnde Vorbereitung Schwedens auf die Corona-Krise beklagt wurde - obwohl es mehrere "Warnschüsse" gegeben habe.

EU

Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machten am Donnerstag Druck, dass sich die Europäische Union noch im Sommer auf den geplanten milliardenschweren Aufbaufonds zum Ankurbeln der Wirtschaft einigen müsse. Merkel betonte, dass sie eine Einigung bei dem am 17. Juli in Brüssel beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs wolle.

BREXIT

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Donnerstag Großbritannien damit gedroht, die Europäische Union werde notfalls das Scheitern der Verhandlungen über ein Handelsabkommen in Kauf nehmen.

GROSSBRITANNIEN

Das Verbrauchervertrauen ist angesichts der Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Juni etwas gestiegen. Wie der Marktforscher GfK mitteilte, kletterte der Index des Verbrauchervertrauens Ende des vergangenen Monats auf minus 27 Punkte. Es lag damit drei Punkte über dem Wert von vor zwei Wochen. Ökonomen hatten in einem Konsens von Dow Jones Newswires einen unveränderten Wert erwartet.

TABAKBRANCHE

Tabakkonzerne dürfen künftig nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen für ihre Produkte werben. Der Bundestag nahm in der Nacht zum Freitag ein Gesetz an, das die Außenwerbung für Tabakprodukte - etwa in Form von Plakaten - verbietet.

TOURISMUSBRANCHE

Der Bundestag hat einer Gutschein-Kompromisslösung zugestimmt, mit dem Reiseveranstalter vor einer Insolvenz infolge der Corona-Krise geschützt werden sollen. Die Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihren Kunden einen freiwilligen Gutschein anzubieten statt den gesamten Reisepreis sofort zurückzuerstatten. Kunden sind aber nicht zur Annahme des Coupons verpflichtet. Die Reisewirtschaft übte daran scharfe Kritik.

DAIMLER

Die Daimler-Sparte Mercedes-Benz geht eine strategische Partnerschaft und Beteiligung am chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis ein. Kernelemente der Vereinbarung sind die Entwicklung und Industrialisierung hochentwickelter Zelltechnologien sowie "ehrgeizige Ziele in der Kostenposition", wie der Autobauer mitteilte.

VONOVIA

hat zwei unbesicherte Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet.

DELIVERY HERO

hat im zweiten Quartal nahezu doppelt so viele Bestellungen erhalten wie im Vorjahreszeitraum. Nach einem anfänglichen Einbruch im April habe das Auftragswachstum im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres auf 94 Prozent angezogen, teilte Delivery Hero mit.

PAION

Das deutsche Specialty-Pharma-Unternehmen kann einen wichtigen Erfolg mit einem Präparat verbuchen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat das Anästhesie-Präparat Remimazolam zugelassen. Paion hat das Präparat entwickelt und der Cosmo Pharmaceuticals 2016 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung in den USA erteilt. Gemäß der Lizenzvereinbarung erhält Paion eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro und hat Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoerlöse in den USA.

SIXT

erwirbt zehn Flughafenstationenin den USA. Damit sei das Unternehmen nun an nahezu allen bedeutenden Verkehrsknotenpunkten des Landes vertreten, teilte Sixt mit. Verkäufer sei das insolvente Unternehmen Advantage Rent a Car.

TAP

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP wird wieder verstaatlicht. Die Regierung in Lissabon teilte am Donnerstag mit, dass sie 55 Millionen Euro in die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene Airline investieren werde. Der Anteil des Staates an dem Unternehmen steigt damit von derzeit 50 auf 72,5 Prozent. TAP war erst vor fünf Jahren teilprivatisiert worden. Die Regierung habe interveniert, um den "Kollaps" der Fluglinie zu verhindern, erklärte Finanzminister João Leão.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern warnt vor hohen Verlusten in seinem Raffineriegeschäft und der Öl - und Gasproduktion im zweiten Quartal. Der Konzern dürfte damit auch insgesamt den zweiten Quartalsverlust in Folge schreiben.

