Freundlich - Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus dominierte das Geschehen. Hinzu kamen positive Konjunkturnachrichten. Auf Unternehmensseite kam Unterstützung von Goldman Sachs in Form unerwartet gut ausgefallener Geschäftszahlen. Neben dem US-deutschen Duo Pfizer und Biontech ruhen die Markthoffnungen auf einen Impfstoff aktuell besonders auf Moderna. Moderna schnellten nach dem 4,5-prozentigen Plus am Dienstag um weitere 6,9 Prozent nach oben. Für Goldman Sachs ging es um 1,4 Prozent aufwärts. Die Großbank hat den Gewinn im zweiten Quartal stabil gehalten und damit deutlich mehr verdient als erwartet. U.S. Bancorp schnitt ebenfalls besser als gedacht ab, der Kurs legte um 3,7 Prozent zu. Apple erhielten nur anfangs stärkeren Rückenwind vom vorläufigen Sieg im Streit um Steuerschulden in Irland. Apple gingen 0,7 Prozent fester aus dem Tag.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1405 -0,07% 1,1413 1,1415 +1,7%

EUR/JPY 121,99 -0,05% 122,05 122,02 +0,1%

EUR/CHF 1,0784 +0,03% 1,0781 1,0777 -0,7%

EUR/GBP 0,9081 +0,16% 0,9066 0,9064 +7,3%

USD/JPY 106,96 +0,02% 106,94 106,89 -1,7%

GBP/USD 1,2559 -0,24% 1,2589 1,2595 -5,2%

USD/CNH 6,9970 +0,22% 6,9819 6,9867 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 9.193,75 -0,290 9.220,51 9.206,26 +27,5%

Der Dollar blieb gedrückt, wenngleich er von den Tagestiefs etwas zurückkam. Der Dollarindex gab um weitere 0,2 Prozent nach. Der Dollar litt darunter, dass er aktuell wegen der zuversichtlichen Stimmung am Aktienmarkt in seiner Funktion als sicherer Hafen nicht gesucht ist. Der Euro legte minimal zu, nachdem er von Tageshochs um 1,1450 - zugleich der höchste Stand seit vier Monaten - auf zuletzt 1,1409 Dollar zurückgefallen war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,92 41,20 -0,7% -0,28 -29,8%

Brent/ICE 43,56 43,79 -0,5% -0,23 -30,3%

Für Brent- und WTI-Öl ging es zuletzt um etwa 1,8 Prozent nach oben. Nach den Daten des privaten American Petroleum Institute (API) vom Vorabend hatten auch die offiziellen US-Vorratsdaten einen scharfen und deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Lagervorräte gezeigt. Dass die Opec und ihre Partnerländer, bekannt als Opec+, sich darauf geeinigt haben, die Produktion wieder etwas zu erhöhen, belastete nicht. Die verabredete Erhöhung von etwa 2 Millionen Barrel pro Tag sei zwar nicht wenig, die Erholung auf der Nachfrageseite rechtfertige das aber, kommentierte Öl-Analystin Paola Rodriguez-Masiu von Rystad Energy.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,56 1.811,55 -0,1% -1,99 +19,3%

Silber (Spot) 19,21 19,38 -0,8% -0,16 +7,6%

Platin (Spot) 828,83 836,50 -0,9% -7,68 -14,1%

Kupfer-Future 0,00 2,87 0% 0 +2,0%

Gold konnte von der Dollarschwäche kaum profitieren, die Feinunze kostete mit 1.811 Dollar einen Tick mehr als am Vortag. Die gute Stimmung am Aktienmarkt setzte auch dem Gold als sicherer Hafen zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Frankreich will weitere Milliarden in sein angeschlagenes Gesundheitssystem pumpen: Der neue Regierungschef Jean Castex kündigte "Investitionen" von 6 Milliarden Euro an. Sie sollen den Krankenhäusern und der Prävention zugute kommen. Zudem bekräftigte er Pläne für eine verschärfte Maskenpflicht.

ERDÖLFÖRDERUNG

Die Opec und ihre Partnerländer, bekannt als Opec+, haben sich darauf geeinigt, die Produktion wieder etwas zu erhöhen. Nachdem die Gruppe ihre Produktion im April um 9,7 Millionen Barrel pro Tag gesenkt hatte, soll die Kürzung ab August um 2 Millionen Barrel pro Tag auf 7,7 Millionen Barrel gelockert werden.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat sich ein wenig von dem scharfen Einbruch im Zuge der Covid-19-Krise erholt. Die wirtschaftliche Aktivität hat in fast allen Distrikten zugenommen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Zu den Aussichten heißt es im Beige Book, diese seien nach wie vor "höchst unsicher", weil die Frage immer noch laute, wie lange die Covid-19-Pandemie andauern werde und wie groß ihre wirtschaftlichen Auswirkungen seien.

KONJUNKTUR USA

Das Wiederaufflammen der Coronavirus-Fälle verunsichert nach Meinung von Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, die wahrscheinlich langsame Erholung der US-Wirtschaft. "Der Zustand der Wirtschaft steht und fällt damit, wie das Virus eingedämmt und kontrolliert wird oder auch nicht", sagte Harker dem WSJ und weiter: "Wenn Sie an einen Buchstaben denken, dann ist es definitiv kein U, sondern wahrscheinlich eher ein 'Swoosh", der mit einer sehr zittrigen Hand geschrieben wurde. Wir werden keine sanfte Erholung erleben, solange das Virus nicht unter Kontrolle und eingedämmt ist."

USA/CHINA

Aus Protest gegen die US-Sanktionen wegen der Hongkong-Krise hat das chinesische Außenministerium den US-Botschafter in Peking einbestellt. Vize-Außenminister Zheng Zeguang kündigte bei dem Gespräch mit dem Diplomaten Terry Branstad Vergeltungsmaßnahmen an. Darunter fallen Sanktionen gegen US-Einrichtungen und -Bürger. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Hongkong-Krise unterzeichnet und das Ende von Handelsprivilegien für die Sonderverwaltungszone angekündigt.

USA - CHINA/HUAWEI

Die USA haben Einreiseverbote gegen Mitarbeiter des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei angekündigt. Das Unternehmen leiste Regierungen "materielle Unterstützung" bei Menschenrechtsverletzungen, so die Begründung.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung hat trotz unterschiedlicher Haltungen in einzelnen Ministerien das Ziel bekräftigt, Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz zu vereinbaren.

BAYER

Elanco Animal Health hat nun auch in den USA grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme der Bayer-Tiergesundheitssparte bekommen. Auflage für die schon im August vergangenen Jahres vereinbarte Transaktion ist, dass Produkte mit einem Jahresumsatz von 120 Millionen bis 140 Millionen Dollar zuvor verkauft werden.

VOLKSWAGEN

Die neue Software-Plattform wird von Audi-CEO Markus Duesmann gesteuert. Duesmann übernimmt im Konzernvorstand im Rahmen seiner Verantwortung für Forschung und Entwicklung auch das Thema Software. Neuer CEO der "Car.Software"-Einheit soll Dirk Hilgenberg werden, zuletzt Senior Vice President Manufacturing Engineering bei BMW.

CTS EVENTIM

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Commerzialbank Mattersburg, an der eine Tochter von CTS Eventim indirekt beteiligt ist, die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt. Die österreichische Barracuda Holding GmbH, an der eine Tochtergesellschaft von CTS zu 71 Prozent beteiligt ist, hält bei der Commerzialbank Mattersburg Einlagen in Höhe von rund 34 Millionen Euro. Die genauen Auswirkungen der Maßnahmen auf CTS Eventim ließen sich gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilen, so CTS Eventim.

SARTORIUS

hat die Jahresprognose nach einer starken Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions im ersten Halbjahr sowie wegen einer auch für den weiteren Jahresverlauf erwarteten hohe Nachfrage erhöht. Ein Teil des zusätzlich erwarteten Geschäfts ist dabei auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen. Für 2020 erwartet Sartorius nun ein Umsatzwachstum von 22 bis 26 Prozent und eine operative EBITDA-Marge von etwa 28,5 Prozent, verglichen mit bislang 15 bis 19 Prozent bzw. 27,5 Prozent. Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang auf Basis vorläufiger Zahlen wechselkursbereinigt um 27,5 Prozent. Der Umsatz legte wechselkursbereinigt um 17,9 Prozent und die operative EBITDA-Marge erreichte 27,8 Prozent.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER

hat eine am Mittwochabend angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen und damit rund 28 Millionen Euro erlöst. Insgesamt wurden 610.000 neue Aktien zu einem Preis von je 46,00 Euro platziert

WACKER NEUSON

rechnet nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal mit einem Konzernumsatz von rund 386 (Vj: 517,2) Millionen Euro, sowie einem EBIT in der Spanne von 21 bis 22 (Vj: 55) Millionen. Dies entspräche einer EBIT-Marge zwischen 5,3 und 5,8 (Vj: 10,7) Prozent. Zwar lägen die Ergebnisse unter Vorjahr, aber über dem Konsens der Analystenschätzungen, der von einem externen Dienstleister für Wacker Neuson erhoben wurde. Den Firmenwert des Teilkonzerns USA schreibt Wacker Neuson in Höhe von 9,5 Millionen Euro jetzt vollständig ab.

PORSCHE

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart aufgehoben und damit den Weg für ein separates Kapitalanlegermusterverfahren gegen die Porsche Automobil Holding SE in Stuttgart frei gemacht.

PEUGEOT/FIAT CHRYSLER

Peugeot (PSA) und Fiat Chrysler Automobiles (FCA) werden das durch die Fusion entstehende Unternehmen "Stellantis" nennen und rechnen unverändert mit dem Abschluss des Zusammenschlusses im ersten Quartal 2021. Die Namen und Logos der konstituierenden Marken der Gruppe sollen unverändert erhalten bleiben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)