Der Euro marschierte schnurstracks nach oben, befördert von der Einigung beim EU-Gipfel auf ein Corona-Hilfspaket und die Finanzplanung für die nächsten sieben Jahre in der EU. Mizuho rechnet damit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird: "Der Euro ist im Steigen. Er ist nicht mehr das hässliche Entlein, er steht nicht mehr vor dem endgültigen Scheitern und wird eine glaubhafte Währung, geprägt von Stabilität und Vertrauen werden". Die Gemeinschaftswährung stieg erstmals seit Januar 2019 über 1,15 Dollar und notierte im späten Geschäft bei 1,1523 Dollar.

Kursgewinne an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung trieben die Ölpreise nach oben. Beobachter verwiesen auf das Konjunkturpaket, das die EU beschlossen hat. Außerdem habe die Befürchtung neuer Lockdown-Maßnahmen die Ölpreise zuletzt belastet, so dass diese nun Spielraum nach oben hätten, meinte Bjornar Tonhaugen von Rystad Energy.Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,8 Prozent auf 41,96 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 44,21 Dollar. Im Späthandel kamen die Preise etwas zurück, nachdem die Vorratsdaten eines US-Branchenverbands einen Anstieg für die vergangene Woche gezeigt hatten.

Gold blieb gefragt. Marktteilnehmer erklärten das Kaufinteresse der Anleger mit Angst vor einer Geldentwertung als Folge der enormen Schulden, die viele Staaten zur Bewältigung der Corona-Krise anhäuften. Auch der schwache Dollar wirkte als TReiber, weil er das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 1,3 Prozent auf 1.840 Dollar. Der eigentliche Star des Tages war aber Silber. Das weiße Metall verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 21,16 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Bankenausschuss des US-Senats hat Judy Shelton für einen Sitz im Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert. Shelton ist eine frühe Unterstützerin und Beraterin von Präsident Donald Trump . Der Ausschuss stimmte auch der Nominierung von Christopher Waller zu, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der St. Louis Fed. Shelton gilt als umstrittene Kandidatin und wurde durch eine Abstimmung entlang der Parteien mit 13 zu 12 Stimmen bestätigt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,0 Millionen Barrel nach minus 3,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,0 Millionen Barrel.

USA/CHINA

Im Dauerstreit mit Peking hat US-Außenminister Mike Pompeo die Weltgemeinschaft aufgerufen, gemeinsam China die Stirn zu bieten. "Wir glauben, dass die ganze Welt zusammenarbeiten muss, um sicherzustellen, dass sich alle Länder, einschließlich China, im Einklang mit der internationalen Ordnung verhalten", sagte er. "Alle Nationen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen", müssten sich darüber klar sein, welche "Bedrohung von der Kommunistische Partei Chinas" ausgehe.

ALLIANZ

Ein öffentlicher Pensionsfonds in Arkansas hat die Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (AGI) und die Muttergesellschaft verklagt und wirft ihnen vor, treuhänderischen Pflichten verletzt und Risikokontrollen vernachlässigt zu haben. Der Pensionsfonds führt an, dass er mindestens 774 Millionen Dollar durch die Investition in die Structured Alpha U.S. Equity 250, Global Equity 350 und Global Equity 500 Fonds der Allianz verloren hat.

SOFTWARE AG

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen:

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz Gesamt 205 -3% 203 -3% 210

Umsatz DBP* 96 -1% 97 -1% 98

Umsatz A&N 52 -1% 48 -9% 53

EBIT 32 -33% 31 -36% 48

EBITA non-IFRS 41 -26% 40 -29% 56

Ergebnis nach Steuern non-IFRS 28 -28% 28 -28% 39

Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,38 -28% 0,38 -28% 0,53

Free Cashflow 19,4 -13% -- -- 22,4

* exkl. Cloud & IoT

HAMBORNER REIT

traut sich dank einer positiven Entwicklung der Mieteingänge trotz Corona-Krise nun eine Prognose für das laufende Jahr zu. Demnach sollen die Miet- und Pachterlöse zwischen 87 und 88 Millionen Euro liegen nach 85,2 Millionen im Vorjahr. Die Funds from Operations (FFO) sollen sich nahezu auf dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres zwischen 52 und 54 Millionen Euro bewegen.

ABB

hat im zweiten Quartal erheblich unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gelitten. Besonders im kurzzyklischen Geschäft brach die Nachfrage ein und wegen des Lockdowns konnten viele Servicedienstleistungen und Systeminstallationen nicht durchgeführt werden. Der Auftragseingang rutschte um 18 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar ab, bereinigt lag das Minus bei 14 Prozent. Der Umsatz knickte um 14 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar ein. Der Konzerngewinn lag bei 319 (Vorjahr: 64) Millionen Dollar. Der starke Anstieg liegt daran, dass ABB im Vorjahr eine deutliche Belastung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Solarwechselrichtergeschäfts gebucht hatte.

ABB

legt nach dem Verkauf seines Stromnetzgeschäfts wie angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm auf. ABB will maximal 180 Millionen eigene Aktien erwerben und dafür bis zu 4,2 Milliarden Franken aufwenden.

ASTRAZENECA

plant, bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Dieser soll weltweit "zum Selbstkostenpreis" erhältlich sein. Eine Einheit soll demnach für 2,50 Euro verkauft werden. Das Unternehmen hofft, bis Ende des Jahres einen Impfstoff zu produzieren. Die Ergebnisse einer dritten Testphase werden im Herbst erwartet. Ist diese erfolgreich, kann der Stoff danach massenweise produziert und verabreicht werden.

KPN

hat in der niederländischen 5G-Auktion für 416 Millionen Euro eine Kombination von Frequenzlizenzen ersteigert.

RYANAIR

wird den Betrieb in Frankfurt-Hahn und möglicherweise auch in Berlin-Tegel und Weeze einstellen, um Kosten zu senken. Die Maßnahmen werden auch Piloten-Arbeitsplätze kosten. Dem Unternehmen zufolge ging der Entscheidung eine Abstimmung unter Ryanairs deutschen Piloten voraus, in der eine kleine Mehrheit sich gegen eine "Notfallvereinbarung zu Kosteneinsparungen und Arbeitsplatzschutz" ausgesprochen hatte.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal sowohl seine eigenen als auch die Markterwartungen übertroffen. Der Chiphersteller setzte 3,24 Milliarden Dollar um, was einem Rückgang von 12 Prozent entspricht. Analysten hatten mit 2,94 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 (Vj 1,36) Dollar und damit über der Analystenschätzung von 87 Cent.

