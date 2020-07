Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel wenig. Der Greenback strebt damit dem schwächsten Monat seit Jahrzehnten entgegen. Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Ausbreitung der Coronaviruspandemie in den USA stünden Fragezeichen hinter der Konjunkturerholung. Gleichzeitig habe die EU ein massives Wiederaufbauprogramm beschlossen. Daher dürfte der Dollar mittelfristig unter Druck bleiben, erläutert ein Händler die anhaltende Dollarschwäche. Die Fed-Politik verstärke eher den Druck auf den Dollar, heißt es.

Die Ölpreise zeigten sich etwas leichter. Der Markt bewege sich weiter in einer recht engen Spanne, so ein Teilnehmer. Erneute negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie stellten derzeit den größten Risikofaktor dar, hieß es. WTI fiel um 1,5 Prozent auf 40,96 Dollar, Brent verlor 0,6 Prozent auf 43,14 Dollar.

Der Goldpreis stieg weiter. Nachdem erneut ein Rekordhoch bei 1.981 Dollar markiert worden war, setzten zwar zwischenzeitlich heftige Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber schon nach kurzer Zeit wieder ausgelaufen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.956 Dollar. Die Analysten von Goldman Sachs gehen von einer Zunahme in den kommenden zwölf Monaten auf 2.300 Dollar nach zuvor 2.000 Dollar aus. Nach zwei Allzeithochs an den beiden Vortagen jeweils in den Nächten tut sich aktuell wenig.

CORONAVIRUSPANDEMIE

- USA

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer des Coronavirus in den USA ist stark angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 1.592 Verstorbene gezählt, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Dies ist die höchste Zahl seit zweieinhalb Monaten.

- DEUTSCHLAND

Das Bayerische Verwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots in anderen Bundesländern gekippt. Das von der Staatsregierung in München erlassene Verbot sei "nicht verhältnismäßig", urteilte das Gericht.

INNENPOLITIK USA

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket entschieden zurückgewiesen. Die Anführer der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, kritisierten unter anderem das Vorhaben, einen wöchentlichen Zuschlag zum Arbeitslosengeld von bislang 600 Dollar auf 200 Dollar zu senken.

BEZIEHUNGEN USA / CHINA

Nach der gegenseitigen Schließung von Konsulaten in den USA und China hat der chinesische Außenminister Wang Yi den Vereinigten Staaten die "leichtsinnige Provokation einer Konfrontation" vorgeworfen. In einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian sagte Wang, die Beziehungen zwischen Peking und Washington stünden vor einem "Abgrund der Konfrontation".

BEZIEHUNGEN EU / CHINA

Die EU hat sich auf eine gemeinsame Reaktion auf das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz in Hongkong verständigt. Künftig sollen keine Güter mehr nach Hongkong geliefert werden, die zur Überwachung oder Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden können, hieß es in einer Erklärung des Europäischen Rates. Zusätzlich zu den Export-Beschränkungen soll der Bevölkerung der ehemaligen britischen Kronkolonie der Zugang zu europäischen Visa und Stipendien erleichtert werden.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,8 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 7,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,1 Millionen Barrel nach minus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.

DEFLATION AUSTRALIEN

Die Jahresinflation in Australien ist im zweiten Quartal erstmals seit 1998 negativ gewesen. In dem von der Corona-Pandemie geprägten Vierteljahr sorgten vor allem die kostenfreie Kinderbetreuung sowie niedrigere Ölpreise für einen 1,9-prozentigen Preisrückgang zum Vorquartal und von 0,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

BASF

BERICHTET VORAB PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET* 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 12.680 -12% 12.680 11.798 -19% 14.478

EBIT vor Sondereffekten 226 -77% 226 146 -85% 995

EBIT 59 -88% 59 77 -85% 507

Ergebnis vor Steuern -923 -- -- -239 -- 293

Ergebnis nach Steuern/Dritten** -878 -- -878 -158 -- 5.954

Ergebnis je Aktie** -0,95 -- -- -0,17 -- 6,48

Free Cashflow 1.516 +57% -- -- -- 965

* Das Unternehmen hatte am 10.7. vorab Zahlen veröffentlicht.

** Im zweiten Halbjahr 2019 wurde das Abgangsergebnis aus der Veräußerung des Öl-und-Gas-Geschäfts rückwirkend zum 1. Mai 2019 angepasst

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Wegen hoher Unsicherheit und Intransparenz der wirtschaftlichen Entwicklung könne man weiter keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2020 machen, erklärte der Chemieriese.

DEUTSCHE BANK

BERICHTET PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Erträge 6.287 +1% 6.045 -3% 8 6.203

Erträge Sales & Trading (FIC) 2.050 +39% 1.986 +35% 8 1.475

Erträge Investmentbank 2.654 +46% 2.437 +34% 8 1.823

Zinsunabhängige Aufwendungen 5.367 -23% 5.304 -24% 8 6.987

Zinsüberschuss 1.253 -2% -- -- -- 1.276

Kosten bereinigt 5.051 -11% 5.124 -10% 8 5.696

Risikovorsorge 761 +373% 821 +410% 8 161

Ergebnis vor Steuern 158 -- -80 -- 8 -946

Ergebnis nach Steuern 61 -- -109 -- 8 -3.150

Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 -- -133 -- 8 -3.190

Ergebnis je Aktie verwässert -0,15 -- -0,08 -- 3 -1,66

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt. Die Bank profitierte von leicht höheren Erträgen und deutlich niedrigeren Kosten. Das Ergebnis vor Steuern belief sich trotz einer wegen der Pandemie deutlich erhöhten Risikovorsorge auf 158 Millionen Euro nach einem Verlust von 946 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, der seinerzeit auf das damals gestartete Restrukturierungsprogramm zurückzuführen war. "Wir konnten die höhere Risikovorsorge mehr als ausgleichen und profitabel bleiben", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Mitteilung. Die Bank sei auf einem gute Weg, alle ihre Ziele zu erreichen.

HOCHTIEF

Die australische Hochtief-Tochter Cimic verhandelt mit dem Investor Elliott Advisors über eine Beteiligung an dem Bergbaudienstleister Thiess. Es wurde eine Exklusivitätsvereinbarung abgeschlossen. Diese zielt auf eine Beteiligung von Elliot von 50 Prozent an Thiess ab.

OSRAM

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL* 3Q19/20 ggVj 3Q19/20 ggVj 3Q18/19

Umsatz 606 -29% 581 -32% 850

EBITDA bereinigt -27 -- -45 -- 58

EBITDA Marge bereinigt -4,5 -- -- -- +6,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten -105 -- -94 -- -43

Ergebnis je Aktie -1,11 -- -- -- -0,27

Free Cashflow -7 -- -- -- 91

* fortgeführte Geschäfte

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

TELEFONICA DEUTSCHLAND

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 1.790 +0% 1.789 +0% 1.785

OIBDA bereinigt 552 -5% 563 -3% 582

Ergebnis nach Steuern -18 -- -26 -- -49

Ergebnis je Aktie -0,01 -- -0,02 -- -0,02

Free Cashflow 74 -1% 286 +281% 75

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BOUYGUES

will für 2019 eine Dividende von 1,70 Euro pro Aktie vorschlagen. Damit fällt die Gewinnausschüttung geringer aus als die ursprünglich angekündigten 2,60 Euro.

CAPGEMINI

geht davon aus, dass der Umsatz im ersten Halbjahr organisch um 3,4 Prozent auf 7,58 Milliarden Euro zurückgegangen ist. Das Beratungs- und Technologieunternehmen erwartet auf Basis noch ungeprüfter Zahlen die operative Marge bei 10,8 Prozent - 0,6 Prozentpunkte unter Vorjahr - und einen positiven organischen freien Cashflow von rund 100 Millionen Euro.

CARREFOUR

hat im zweiten Quartal von der Pandemie profitiert. Die Ziele des Umbauplans "Carrefour 2022" stehen. Der flächenbereinigte Umsatz von April bis Juni stieg um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

