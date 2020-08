Die Ölpreise zeigten sich mit negativen Vorzeichen. Vor dem Hintergrund des kräftigen wöchentlichen Rückgangs bei den US-Lagerdaten war Brent am Vortag auf den höchsten Stand seit fünf Monaten geklettert. Zudem äußerte sich nach der Opec nun auch die Internationale Energie-Agentur (IEA) zurückhaltend in Bezug auf eine Erholung des Ölmarktes. In ihrem Ölmarktbericht erwartet die IEA für 2020 einen stärkeren Rückgang der weltweiten Nachfrage als noch im vorherigen Bericht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 42,31 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 45,09 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,91 1.953,70 -0,0% -0,79 +28,7%

Silber (Spot) 27,19 27,58 -1,4% -0,39 +52,3%

Platin (Spot) 955,45 961,28 -0,6% -5,83 -1,0%

Kupfer-Future 2,82 2,81 +0,5% +0,02 +0,1%

Der Goldpreis stabilisierte sich nach dem deutlichen Einbruch an den beiden Vortagen und rückte recht deutlich über die Marke von 1.900 Dollar nach oben. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung auch von dem schwachen Dollar. Die Feinunze gewann 1,7 Prozent auf 1.952 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- FALLZAHLEN

- Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 221.413 angegeben - ein Plus von 1449 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 222.281 Infizierte.

- Südamerika

In Mexiko und Peru hat die Zahl der verzeichneten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus die Schwelle von jeweils einer halben Million Fälle überschritten. In Mexiko wurden zuletzt 7.371 neue Ansteckungen registriert, womit die Gesamtzahl auf 505.293 stieg, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In Peru wurde die Rekordzahl von 9.441 Neuinfektionen registriert. Die verzeichnete Gesamtzahl der Ansteckungen wuchs damit auf 507.996, wie Vizegesundheitsminister Luis Suárez sagte.

- Finnland

Bei den Richtlinien zum Umgang mit der Corona-Pandemie hat Finnland eine Kehrtwende unternommen - und empfiehlt nunmehr doch das Tragen von Atemschutzmasken in öffentlichen Räumen.

- Spanien

In Galicien und auf den Kanarischen Inseln beschlossen die Regionalregierungen, dass Raucher ihre Masken auf Straßen und Restaurant-Terrassen nicht mehr abnehmen dürfen, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

- Großbritannien

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus den beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich "für zwei Wochen selbst isolieren", teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

INNENPOLITIK BELARUS

Nach vier Tagen der gewalttätigen Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten in Belarus hat sich die Regierung um Deeskalation bemüht. Am Donnerstag wurden nach offiziellen Angaben mehr als tausend während der Proteste festgenommene Menschen aus dem Gefängnis entlassen. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich zudem dafür, dass nicht an den Demonstrationen beteiligte "Passanten" bei den Polizeieinsätzen verletzt worden seien.

POLITIK DEUTSCHLAND / BELARUS

Angesichts der tagelangen Proteste in Belarus gegen die umstrittene Wiederwahl von Staatschef Alexander Lukaschenko ist der Botschafter des osteuropäischen Landes am Donnerstag zu einem "dringenden Gespräch" ins Auswärtige Amt gebeten worden. Dies verlautete am Abend aus dem Außenministerium in Berlin.

ISRAEL / VERINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf. Die beiden Staaten vereinbarten eine "vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen", wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA verkündeten. Im Zuge der Vereinbarung verzichtet Israel vorübergehend auf seine Annexionspläne für Teile des besetzten Westjordanlands.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte die Vereinbarung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten als "Aggression". Durch ihre Einigung mit Israel hätten die Emirate einen "Verrat an Jerusalem und an der palästinensischen Sache" begangen, erklärte er nach einer Dringlichkeitssitzung der Palästinenserführung in Ramallah.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

Die Industrieproduktion wuchs im Juli um 4,8 Prozent zum Vorjahr und damit in derselben Geschwindigkeit wie im Vormonat. Die vom chinesischen Statistikamt erhobenen Daten lagen allerdings unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Wachstum von 5 Prozent gerechnet hatten. Zum Vormonat entsprach die Expansion einem Plus von 0,98 Prozent.

EINZELHANDEL CHINA

Der Einzelhandelsumsatz ging im Juli um 1,1 Prozent zurück. Analysten hatten einen unveränderten Wert erwartet. Im Juni war der Einzelhandel noch um 1,8 Prozent geschrumpft.

WIRECARD

Der öffentliche Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamts (BKA) nach dem flüchtigen Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek hat erste Zeugenhinweise erbracht. Wie ein BKA-Sprecher den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte, gingen bisher Hinweise im "unteren zweistelligen Bereich" ein.

AAREAL BANK

verkauft einen Minderheitsanteil von 30 Prozent der IT-Tochter Aareon für 260 Millionen Euro an den Finanzinvestor Advent International.

HELLA

Der Autozulieferer hat auch unter dem Strich im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 einen hohen Verlust eingefahren. Grund für den Verlust sind vor allem Wertminderungen im vierten Quartal wegen der geringeren Auslastung der Werke in der Corona-Krise. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Hella wie angekündigt mit einem währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von 5,6 Milliarden bis 6,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll rund 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent erreichen.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET VORAB

GESAMTJAHR Gj19/20 ggVj BERICHTET* Gj18/19

Umsatz 5.829 -17% 5.800 6.990

EBIT bereinigt 233 -59% -- 572

EBIT-Marge bereinigt 4,0 -- -- 8,4

EBIT -343 -- -343 808

Ergebnis nach Steuern/Dritten 431 -32% -- 630

Ergebnis je Aktie -3,88 -- -- 5,67

VARTA

ist nach einem guten ersten Halbjahr und angesichts eines weiterhin hohen Auftragsbestandes zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hat seine Prognose angehoben. Der Konzern will zudem mehr Geld für Investitionen ausgeben. Der Umsatz soll 2020 nun, einschließlich der erstmalig konsolidierten Varta Consumer, 810 bis 830 Millionen Euro erreichen, das entspricht einem Umsatzwachstum zwischen 123 und 129 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA soll in der Spanne von 210 bis 215 Millionen Euro liegen, was einem Anstieg um 115 bis 121 Prozent entspricht. Bislang hatte Varta einen Konzernumsatz zwischen 780 und 800 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 175 und 185 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Für das erste Halbjahr legte Varta folgende Zahlen vor (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

1H 1H20 ggVj 1H19

Konzernumsatz 391 +158% 152

EBITDA bereinigt 102 +174% 37

EBITDA 81 +127% 36

Konzernergebnis 40 +105% 20

Free Cashflow -125,5 -- -4,8

DT. EUROSHOP

hat im zweiten Quartal wegen der Covid-19-Pandemie und des verhängten Lockdowns einen Verlust geschrieben. Besonders die höheren Wertberichtigungen auf Mietforderungen hatten das Ergebnis erheblich gedrückt. Allerdings geht es nach Angaben des Unternehmens seit einigen Wochen wieder spürbar aufwärts. Von Anfang April bis Ende Juni verzeichnete die Deutsche Euroshop einen Konzernverlust von 157,34 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 26,83 Millionen Euro bilanziert worden war. Der Halbjahresumsatz ging um 2,2 Prozent auf 109,42 Millionen Euro zurück, die Funds from Operations (FFO) sanken um 21,1 Prozent auf 59,9 Millionen Euro. Der FFO je Aktie knickte auf 0,97 (1,22) Euro ein.

HOME24

hat nach einem starken ersten Halbjahr und einem guten Auftragseingang im Juli seine Prognose erneut angehoben. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet das Unternehmen nun ein währungsbereinigtes Wachstum von 25 bis 35 Prozent und eine positive bereinigte EBITDA-Marge in der Spanne von 1 bis 3 Prozent. Erst Anfang Juli hatte Home24 den Ausblick erhöht. Das zweite Quartal war für Home24 das beste Quartal der Unternehmensgeschichte, wie der Online-Möbelhändler separat mitteilte.

WINDELN.DE

ist im zweiten Quartal robust gewachsen und hat mit dem bereinigten EBIT die Breakeven-Schwelle erreicht. Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Umsatz von 28,8 Millionen Euro, vor allem dank des China-Geschäfts eine Steigerung von 68 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte EBIT war ausgeglichen, nach einem Minus von 2,4 Millionen Euro vor Jahresfrist.

APPLE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 14, 2020 01:44 ET (05:44 GMT)