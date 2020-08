Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Händler verwiesen auf Berichte, wonach die großen Ölproduzenten der Opec+ im vergangenen Monat rund 97 Prozent der vereinbarten Produktionskürzungen eingehalten hätten, um die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auszugleichen. Im Laufe der Woche wird sich die Opec+ treffen um über die schrittweise Aufhebung von Fördermengenkürzungen zu sprechen. Das Barrel US-Sorte WTI stieg um 1,9 Prozent auf 42,79 Dollar. Der Brent-Preis legte um 1,1 Prozent auf 45,30 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.994,24 1.988,60 +0,3% +5,64 +31,4%

Silber (Spot) 27,88 27,58 +1,1% +0,30 +56,2%

Platin (Spot) 965,70 954,00 +1,2% +11,70 +0,1%

Kupfer-Future 2,90 2,90 +0,0% +0,00 +2,9%

Gold verzeichnete den größten Tagesgewinn seit vier Monaten. Teilnehmer begründeten dies vor allem mit dem schwächelnden Dollar. Dazu kam der Einstieg von Berkshire Hathaway bei Barrick Gold , dem weltweit zweitgrößten Goldminenbetreiber. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,0 Prozent auf 1.984 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

Beim Parteitag der US-Demokraten hat der linke Senator Bernie Sanders seine Anhänger aufgerufen, im November für Präsidentschaftskandidat Joe Biden zu stimmen und Amtsinhaber Donald Trump abzuwählen. "Diese Wahl ist die wichtigste in der jüngeren Geschichte dieses Landes", sagte der frühere Präsidentschaftsbewerber. Notwendig sei eine nie dagewesene Bewegung aus Menschen, die für "Demokratie und Anstand" kämpfen - und gegen "Gier, Oligarchie und Autoritarismus". Auch die frühere First Lady Michelle Obama attackierte in einer Rede den amtierenden Präsidenten und warb für Biden.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA / BRIEFWAHL

Die Generalstaatsanwälte mehrerer US-Bundesstaaten haben im Streit um die Auslieferung von Briefwahlunterlagen durch die US-Post juristische Schritte ins Spiel gebracht. Die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bezeichnete das Verhalten von US-Präsident Donald Trump in der Auseinandersetzung als "autoritäre Machtübernahme". Zusammen mit Amtkollegen anderer Bundesstaaten prüfe sie derzeit "alle juristischen Möglichkeiten", um "die US-Post und das Recht auf Briefwahl zu schützen".

POLITIK USA / CHINA

Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA und der US-Bundespolizei FBI ist vor einem Gericht auf Hawaii wegen des mutmaßlichen Verkaufs von Staatsgeheimnissen an China angeklagt worden. Unter anderem soll der 67-Jährige die Identitäten von US-Informanten in China preisgegeben haben, hieß es in der Anklage, die das Justizministerium veröffentlichte.

INNENPOLITIK KANADA

Kanadas Finanzminister Bill Morneau hat überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Angesichts der "nächsten Phase" im Kampf gegen die Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Erholung, die "viele Jahre" dauern werde, sei es "Zeit für einen neuen Finanzminister", sagte Morneau. "Darum trete ich als Finanzminister und als Mitglied des Parlaments zurück."

DELIGNIT

hat im ersten Halbjahr 2020 unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gelitten. Wie das Unternehmen mitteilte lag der Umsatz im Berichtszeitraum mit 25,6 Millionen Euro 20,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Das EBITDA fiel auf 1,6 (2,4) Millionen Euro zurück. Unverzüglich eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen hätten noch ein positives operatives Ergebnis ermöglicht.

BHP

Der Rohstoffkonzern hat in seinem vergangenen Geschäftsjahr wegen der volatilen Rohstoffpreise und einer Sonderbelastung in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie weniger verdient als erwartet. BHP-CEO Mike Henry zeigte sich mit Blick auf das laufende Jahr aber verhalten optimistisch. BHP meldete für die zwölf Monate bis Juni einen Nettogewinn von 7,96 (Vorjahr: 8,31) Milliarden Dollar. Das Ergebnis wurde durch einmalige Kosten von 1,1 Milliarden US-Dollar belastet, darunter Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Der bereinigte Gewinn knickte um 1 Prozent auf 9,06 Milliarden Dollar ein. Analysten hatten BHP mit 9,33 Milliarden Dollar mehr zugetraut.

STAATSHILFE SAS

Die Europäische Kommission hat die Staatshilfen aus Schweden und Dänemark für die finanziell angeschlagene skandinavische Fluglinie SAS genehmigt. Von den beiden Haupteigenern Dänemark und Schweden erhält SAS insgesamt bis zu 11 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro.

CHEVRON

führt nach Angaben informierter Personen Gespräche über Investitionen in eines der großen Ölfelder im Irak. Demnach peilen Chevron und die irakische Regierung die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Erschließung eines der großen Ölfelder im Süden Iraks an. Das vorläufige Abkommen könnte, falls es zustande kommt, im Laufe dieser Woche beim geplanten Besuch des neuen irakischen Premierministers in Washington bekannt gegeben werden.

GOOGLE

Das US-Justizministerium bereitet eine Kartellrechtsklage gegen Google vor, die noch in diesem Sommer eingereicht werden könnte. Doch einige Mitarbeiter des Ministeriums haben offenbar intern Bedenken geäußert - auch mit Blick auf den ehrgeizigen Zeitplan, der von Justizminister William Barr favorisiert wird, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

MASTERCARD

darf das Konto-zu-Konto-(A2A)-Geschäft des dänischen Zahlungsdienstleisters Nets übernehmen. Die EU-Kommission hat den Zukauf im Volumen von 2,85 Milliarden Euro unter Auflagen freigegeben. Diese sehen vor, dass die Unternehmen die Rechte für die Nutzung der "Realtime 24/7"-Technologie von Nets an einen geeigneten Käufer abgeben, inklusive der dazugehörenden Mitarbeiter und Dienstleistungen.

