Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten geltende Dollar gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab - auch belastet von den schwachen US-Daten. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,1 Prozent. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1862 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,1802 Dollar.

Der Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft zur Schwäche. Die Societe Generale sieht den Greenback in den kommenden Monaten und Jahren tendenziell mit weiterer Schwäche. Die daraus resultierende Euro-Stärke sei eheb beiläufig und unwillkommen.

Das Pfund hat derweil zum Dollar bereits wieder das Niveau von vor der Coronakrise erlangt. Allerdings glauben Analysten nacht an die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Der Fokus werde sich auf Brexit-Unsicherheit und schwache Daten aus Großbritannien verschieben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,94 42,82 +0,3% 0,12 -25,1%

Brent/ICE 45,05 44,90 +0,3% 0,15 -27,4%

Nachfrageängste drückten die Ölpreise. Zur Begründung wurde auch auf die Öllagerdaten des US-Energieministeriums vom Vortag verwiesen. So hatten die Rohölvorräte in der Vorwoche zwar abgenommen, jedoch ließ sich aus den Daten auch ablesen, dass die Benzinnachfrage zurückgegangen war und die Ölexporte den niedrigsten Stand seit über einem Jahr erreicht hatten. WTI fiel um 0,7 Prozent auf 42,62 Dollar. Brent gab um 0,9 Prozent auf 44,94 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.948,11 1.947,20 +0,0% +0,91 +28,4%

Silber (Spot) 27,42 27,03 +1,4% +0,39 +53,6%

Platin (Spot) 926,25 923,50 +0,3% +2,75 -4,0%

Kupfer-Future 3,00 2,97 +0,8% +0,03 +6,4%

Gold legte nach dem jüngsten Rücksetzer um 1,2 Prozent auf 1.953 Dollar je Feinunze zu - beflügelt von der Dollarschwäche und gesunkenen Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Frankreich

In Frankreich haben sich binnen eines Tages über 4.700 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt - die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Mai. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden 4.771 Neuinfektionen seit Mittwoch registriert - das sind rund 1.000 Fälle mehr als am Vortag.

- Italien

Einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen gibt es auch in Italien. Dort verzeichneten die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 845 neue Fälle - die höchste Zahl seit dem 23. Mai, wie das italienische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

DEUTSCHLAND / BELARUS

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mangelnde Dialogbereitschaft vorgeworfen. "Präsident Lukaschenko hat bis jetzt mit niemandem telefoniert", sagte Merkel am Donnerstag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Die Kanzlerin wie Macron riefen Lukaschenko mit Nachdruck zu einer diplomatischen Lösung der Krise in Belarus auf.

US-POLITIK

Nach der Festnahme seines früheren Chefstrategen Steve Bannon wegen der Unterschlagung von Spendengeldern hat US-Präsident Donald Trump versichert, "nichts" von dessen Spenden-Kampagne zur Finanzierung einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko gewusst zu haben.

In einer kämpferischen Nominierungsrede hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden versprochen, die "Spaltung" des Landes zu überwinden. Unter Präsident Donald Trump gebe es "zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung", sagte Biden in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Parteitag der oppositionellen Demokraten.

IRAN-SANKTIONEN

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Antrag der USA zur Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran zurückgewiesen. Dieser Schritt sei "unvereinbar mit unseren aktuellen Bemühungen" um das Internationale Atomabkommen mit dem Iran, deshalb könnten die drei europäischen Vertragspartner ihn nicht unterstützen, erklärten die Außenminister der drei Staaten in einer gemeinsamen Reaktion.

MALI

Die durch einen Putsch an die Macht gekommene Militärjunta will einen Übergangspräsidenten an die Spitze des westafrikanischen Staates setzen. Die westafrikanischen Staatschefs stellten sich unterdessen auf die Seite des gestürzten Präsidenten Keita und forderten seine Rückkehr ins Amt.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass zur Bewältigung der Corona-Krise auch im kommenden Jahr für den Haushalt weitere Kredite aufgenommen werden müssen. "Davon ist auszugehen angesichts der Entwicklung", sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch im nächsten Jahr sei die Bundesregierung gezwungen, "noch die Ausnahme von der Schuldenregel zu ziehen und erhebliche Mittel aufzuwenden, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren", betonte der Finanzminister.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Juli unverändert (PROG: +0,1%) gg Vj

Verbraucherpreise Juli +0,3% gg Vj

Verbraucherpreise Juli +0,2% gg Vm

BAYER

hat in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt. Mit Klägeranwälten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt knapp 39.000 Klagen beigelegt würden, teilte der DAX-Konzern mit. Zur Beilegung sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Die Vergleichssumme sei durch bestehende Rückstellungen gedeckt.

VOLKSWAGEN

Ein US-Bundesrichter hat einen Teil eines zivilrechtlichen Betrugsverfahrens gegen die Volkswagen AG abgewiesen. Das Urteil stärkte dem Unternehmen in einer Klage den Rücken, die die US-Börsenaufsicht wegen des Emissionsskandals 2019 angestrengt hatte. Volkswagen hat bereits einige der aufsichtsrechtlichen Anschuldigungen in einem 2016 erzielten Vergleich mit dem amerikanischen Justizministerium beigelegt. Damit habe die Börsenaufsicht SEC keine Möglichkeit mehr, wegen einigen verkauften Anleihen zu klagen, urteilte US-Bezirksrichter Charles Breyer.

LPKF

Der Lasertechnikspezialist will auf Auftragsverschiebungen mit einem verschärften Sparkurs und verlängerter Kurzarbeit reagieren. "Wir werden in der zweiten Jahreshälfte weiter an der Kostenschraube drehen", sagte Vorstandschef Götz Bendele Euro am Sonntag.

VOLTABOX

rechnet nach einem schwachen ersten Quartal mit einer negativen Marge im laufenden Geschäftsjahr und einem schwächelnden Umsatz. In den drei Monaten bis Ende März brachen die Erlöse um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Bei negativem EBITDA betrug die EBITDA-Marge minus 220,7 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr.

UBER / LYFT

Die Fahrdienstvermittler haben in ihrem Rechtsstreit in Kalifornien um den Status ihrer Fahrer einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht in dem US-Bundesstaat hob die Anordnung einer untergeordneten Instanz auf, wonach beide Unternehmen ab Freitag ihre Fahrer wie Angestellte behandeln sollten. Uber und Lyft erklärten daraufhin in praktisch letzter Minute, dass sie nicht wie bis dahin geplant ihre Dienste in Kalifornien in der Nacht zum Freitag einstellen würden.

