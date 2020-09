Weiter auf dem Weg nach unten waren die Ölpreise. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um ein halbes Prozent, Brent gab etwas stärker nach. Der am Mittwoch gemeldete deutliche Rückgang der US-Ölvorräte sei allein den Hurrikans Laura und Marco geschuldet gewesen und somit ein Einmaleffekt, merkten die Analysten der Commerzbank an. Die Lagerbestände seien trotz der dadurch bedingten vorübergehenden Förderausfälle noch vergleichsweise hoch. Sie lägen 14 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,19 1.930,85 +0,3% +5,34 +27,6%

Silber (Spot) 26,65 26,60 +0,2% +0,05 +49,3%

Platin (Spot) 897,58 893,43 +0,5% +4,15 -7,0%

Kupfer-Future 2,96 2,96 +0,1% +0,00 +5,0%

Gold wurde verkauft. Neben dem jüngst festeren Dollar verwiesen Marktteilnehmer auf ermutigende Konjunkturdaten und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Dadurch verliert das Edelmetall als sicherer Hafen an Zulauf. Der Preis für die Feinunze sank um 11 auf 1.930 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Frankreich hat erneut mehr als 7.000 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden 7.157 Neuinfektionen bestätigt. Den dritten Tag in Folge stieg zudem die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten.

EU / RUSSLAND

Die EU hat Russland zur Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen zum Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Alexej Nawalny aufgefordert und Sanktionen nicht ausgeschlossen. "Die russische Regierung muss ihr Möglichstes tun, um eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Verbrechens vorzunehmen", sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Brüssel behalte "sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen, einschließlich restriktiver Maßnahmen, zu ergreifen".

Borrell forderte Moskau im Namen der 27 EU-Mitgliedstaaten auf, "uneingeschränkt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zusammenzuarbeiten, um eine unparteiische internationale Untersuchung

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank habe ihre Absicht, die Zinssätze für eine längere Zeit niedrig zu halten, adäquat und angemessen kommuniziert, um die US-Wirtschaft in der coronabedingten Krise zu unterstützen. Explizite Ausblicke für die Zinsentwicklung seien damit weniger dringlich geworden, sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester.

GRIECHENLAND / TÜRKEI

Griechenland hat eine von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündete Aufnahme von Gesprächen mit der Türkei über die Spannungen im östlichen Mittelmeer dementiert. Informationen, dass sich Griechenland und die Türkei "auf so genannte 'technische Gespräche' zur Deeskalation der Spannungen im östlichen Mittelmeer" unter Vermittlung der Nato geeinigt hätten, "entsprechen nicht der Realität", erklärte das griechische Außenministerium.

KONJUNKTUR USA

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, braucht die US-Wirtschaft auch weiterhin Unterstützung. Die Wirtschaft des Landes sei von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen worden und "mehr steuerliche Erleichterungen werden erforderlich sein, um weiteren Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen", sagte Evans. Er zeigte sich besorgt, dass nach dem Auslaufen einiger der staatlichen Hilfsprogramme, die Politik mit Blick auf den Wahlkampf parteiisch agieren könnte, was künftig zusätzliche fiskalische Erleichterungen gefährden könnte.

MERCOSUR

Ungeachtet aller Skepsis will die Bundesregierung das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten nicht nachverhandeln. Das geht aus einer Antwort auf eine Schriftliche Frage der Grünen hervor, die der SZ vorliegt.

INDEXÄNDERUNG MDAX UND SDAX

Der Indexanbieter Stoxx hat folgende Änderungen in MDAX und SDAX beschlossen, die am 21. September wirksam werden:

+ MDAX

NEUAUFNAHME

Shop Apotheke

Wacker Chemie

HERAUSNAHME

Aareal Bank

RTL

+ SDAX

NEUAUFNAHME

Aareal Bank

Global Fashion Group

Medios

RTL

Secunet Security Networks

HERAUSNAHME

Atoss Software

Bertrandt

Shop Apotheke

Steinhoff

Wacker Chemie

DAIMLER

hat erstmals eine sogenannte grüne Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro platziert. Die Emission hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 0,75 Prozent.

VOLKSWAGEN / QUANTUMSCAPE

Der US-Batteriespezialist Quantumscape, an dem auch VW beteiligt ist, plant den Gang auf das Börsenparkett an der Nyse. Vor dem Sprung an die Börse fusioniert Quantumscape mit der Kensington Capital Acquisition Corp. VW hat sein Investment in Quantumscape diesen Sommer bis zu 200 Millionen Dollar erhöht. Seit 2012 arbeiten die beiden Unternehmen bereits zusammen, seit 2018 in einem Gemeinschaftsunternehmen. Ziel ist die Großserienfertigung von Feststoffbatterien.

WESTWING

Der Online-Möbelhändler hat wegen einer weiter starken Nachfrage erneut den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das Umsatzwachstum wird nun zwischen 40 und 50 Prozent gegenüber 2019 erwartet. Im Juli hatte Westwing 25 bis 35 Prozent in Aussicht gestellt.

WIRECARD / FT

Die Staatsanwaltschaft München I hat die Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Wertpapierhandelsgesetz gegen die Journalisten der Financial Times (FT), Dan McCrum und Stefania Palma, eingestellt. Sie hatten vom 30.Januar bis zum 7. Februar 2019 mehrere Artikel, die sich auf die Wirecard AG und deren Geschäftsgebaren bezogen, veröffentlicht. Wesentlicher Inhalt war, dass der Verdacht bestehe, dass durch Wirecard-Tochterfirmen in Singapur und die dort beschäftigten Verantwortlichen verschiedene undurchsichtige Geschäfte durchgeführt wurden. Nach den Artikeln war der Aktienkurs von Wirecard abgestürzt.

PSA / TOTAL

Die beiden französischen Konzerne haben wie erwartet den Aufbau einer europäischen Batteriezellfertigung wie erwartet unterschrieben. Insgesamt werde das gegründete Gemeinschaftsunternehmen Automotive Cells Company (ACC) von den Regierungen in Deutschland und Frankreich mit 1,3 Milliarden Euro gefördert worden, teilte PSA mit. In der Summe sollen in das Projekt mehr als 5 Milliarden Euro investiert werden.

GOOGLE

Nach monatelangen Gerüchten über den Zeitpunkt eines möglichen Kartellverfahrens gegen Google plant das US-Justizministerium Medienberichten zufolge, bereits Ende September oder Anfang Oktober ein Verfahren einzuleiten. Damit scheint sich das US-Justizministerium trotz interner Meinungsverschiedenheiten auf einen Zeitplan für die Einreichung einer Klage gegen Google geeinigt zu haben. Google und Justizministerium ließen Anfragen für eine Stellungnahme unbeantwortet.

