METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,61 1.950,56 +0,1% +2,06 +28,7%

Silber (Spot) 26,80 26,77 +0,1% +0,03 +50,1%

Platin (Spot) 938,90 934,10 +0,5% +4,80 -2,7%

Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,1% -0,00 +10,2%

Der Goldpreis legte nach seinem Schwächeanfall am Donnerstag etwas zu. Er blieb damit aber innerhalb seiner volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 1.920 und 1.980 Dollar, in der er sich seit fast vier Wochen befindet. Die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.951 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 272.337 angegeben - ein Plus von 922 seit dem Vortag.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat in Frankreich einen neuen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsbehörden meldeten am Freitagabend mehr als 13.200 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Dies ist die höchste Zahl in dem Land seit dem Beginn der Pandemie.

- Nach Marseille und Bordeaux verschärfen auch Paris, Nizza und Toulouse wegen der stark steigenden Infektionszahlen in Frankreich ihre Corona-Maßnahmen. Die Gesundheitsbehörden riefen die Pariser am Freitag dazu auf, auf private Zusammenkünfte von mehr als zehn Menschen, also auf Geburtstagsfeiern und Treffen mit Familie und Freunden, künftig zu verzichten. Auch im öffentlichen Raum sollen Feste und Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern vermieden oder vorher bei den Behörden angemeldet werden.

- Die Karnevalisten in Nordrhein-Westfalen müssen in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie weitgehend auf den traditionellen Straßen- und Kneipenkarneval verzichten.

- In Madrid werden erneut drastische Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus verhängt. Wie die Regierungschefin der spanischen Hauptstadtregion, Isabel Díaz Ayuso, am Freitag ankündigte, dürfen die Bewohner einer Reihe von Vierteln diese nur noch verlassen, wenn sie zur Arbeit gehen, zum Arzt oder wenn sie Kinder zur Schule bringen. Etwa 850.000 Madrilenen sind betroffen - rund 13 Prozent der 6,6 Millionen Einwohner der Stadt.

ARBEITGEBERVERBAND

Nach sieben Jahren an der Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gibt Ingo Kramer das Amt als ihr oberster Interessenvertreter gegenüber der Bundesregierung einem Zeitungsbericht zufolge vorzeitig ab. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger soll Kramer Ende November folgen, berichtet die FAZ. Das wiederum eröffne Spielraum für Spekulationen, wer die Metallarbeitgeber in die kommenden schwierigen Tarifrunden führe.

BREXIT

100 Tage vor Ablauf der Brexit-Übergangsfrist wird in der EU erwartet, dass es im britisch-europäischen Handel zur Wiedereinführung wirtschaftlich schädlicher Zölle kommt. "Ich gehe inzwischen fest davon aus, dass wir Zölle und Mengenquoten bekommen werden", sagte Bernd Lange, der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel im Europäischen Parlament, der FAS.

GELDWÄSCHE

Dokumente aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums legen Berichten zufolge eine problematische Rolle von Banken bei der Geldwäschebekämpfung offen. So haben viele Banken trotz strenger Regeln über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und Vorgänge mitunter nur zögerlich und mit Verspätung gemeldet, wie aus einer weltweiten Recherche zahlreicher Medien hervorgeht. In der Recherche, die unter dem Namen Fincen-Files veröffentlicht wird, taucht auch die Deutsche Bank auf.

ITALIEN

In verschiedenen Landesteilen Italiens haben am Sonntag zweitägige Regionalwahlen begonnen. Der Urnengang in sieben Regionen gilt als erster Stimmungstest für die Mitte-links-Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte seit dem Beginn der Corona-Krise und der damit verbundenen monatelangen strengen Ausgangssperre mit ihren schweren Folgen für die Wirtschaft.

GRIECHENLAND/TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist im Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer bereit zu einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. "Wir können uns treffen, wenn guter Wille da ist", sagte Erdogan. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung.

TARIFVERHANDLUNGEN ÖFFENTLICHER DIENST

Nachdem die zweite Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ergebnislos geblieben ist, hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks angekündigt.

AUTOINDUSTRIE

Der geschäftsführende Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, fordert die europäische Autoindustrie auf, sich stärker im Kampf gegen Klimawandel zu engagieren. US-Präsident Trump segnet Tiktok-Deal mit Oracle und Walmart ab

LUFTVERKEHRINDUSTRIE

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat neue Corona-Hilfen für die Luftfahrtbranche angekündigt. "Ich werde schnellstens zu einem Luftverkehrsgipfel einladen, der sich mit den Folgen der Corona-Krise für die gesamte Luftverkehrswirtschaft beschäftigt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

BMW

will die Transformation zur E-Mobilität beschleunigen. In einem Gespräch mit der FAS sagte Entwicklungsvorstand Frank Weber: "Da wollen wir noch schneller werden" und ergänzte: "Wir beschleunigen die E-Mobilität. Bis 2023 werden wir 25 elektrifizierte Modelle auf der Straße haben und noch vor 2025 rechnen wir mit bis zu 25 Prozent weltweitem Absatz für elektrifizierte Fahrzeuge."

INFINEON

sorgt sich um die Weltwirtschaft angesichts des verschärften Handelskonflikts zwischen den USA und China. "Die zunehmende internationale Fragmentierung sehen wir mit Sorge, denn globale Herausforderungen, wie der Klimawandel oder die Corona-Pandemie, können nur global gelöst werden", sagte Finanzvorstand Sven Schneider der Börsen-Zeitung.

VW

VW-Chef Herbert Diess fürchtet zusätzliche Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste in der Autoindustrie, wenn die EU-Kommission die CO2-Vorgaben für die Autobauer verschärfen sollte.

UNITED INTERNET / 1&! DRILLISCH

muss wegen erheblicher Preiserhöhungen ab Juli 2020 für die Nutzung der Telefonica-Netzkapazität durch seine Tochtergesellschaft 1&1 Drillisch seine Prognose für das EBITDA zusammenstreichen. 1&1 Drillisch geht ebenfalls davon aus, dass der operative Gewinn geringer ausfallen wird als ursprünglich angenommen. United Internet rechnet nun für 2020 statt eines EBITDA von ungefähr 1,266 Milliarden Euro, was dem Vorjahresniveau entsprochen hätte, mit einem Rückgang beim EBITDA auf 1,18 Milliarden Euro. Auch in den Folgejahren wird es zu Ergebnisrückgängen kommen, sollten die von Telefonica geforderten Preise dauerhaft anwendbar sein. Die Tochter 1&1 Drillisch sieht nun 2020 einen EBITDA-Rückgang auf ca 600 Millionen Euro. Zuvor stellte die Gesellschaft mit Sitz in Maintal ein EBITDA von ungefähr 683,5 Millionen Euro in Aussicht.

A.P. MOELLER-MAERSK

bereitet einen größeren Stellenabbau vor, um die Kosten zu senken und die Organisation der Gruppe zu vereinfachen. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass bis zu 27.000 Jobs - oder knapp ein Drittel der weltweiten Belegschaft - von den Maßnahmen betroffen sein könnten.

