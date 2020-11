Rückblick: Freundlich - Die Impfstoff-Euphorie, die die Aktienmärkte die vergangenen beiden Tage nach oben getragen hatte, legt sich langsam. Da ein Corona-Impfstoff wohl noch Monate bis zur Marktzulassung braucht, steigen die Neuinfektionen. BAE Systems reagierten mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Der Konzern hatte die Ziele leicht angehoben. Alstom gaben nach Zahlenvorlage um 4,4 Prozent nach. Diese enthielt Licht und Schatten. ABN Amro büßten 5,6 Prozent ein. Zwar überstieg der Nettogewinn die Erwartungen. Die Eigenkapitalrendite habe sich aber enttäuschend entwickelt, hieß es. Die Bank dürfte die Schätzungen für das laufende Jahr nicht mehr erreichen. Prosus verloren 3 Prozent. Mit den Beteiligungen im Technologiebereich waren Prosus besonders stark von den Umschichtungen aus Stay-at-Home-Aktien in Gewinner einer Normalisierung betroffen. Hinzu kamen Berichte aus Peking, nach denen die chinesische Regierung Entwürfe zur Verhinderung monopolistischer Strukturen im Internet-Geschäft ausarbeiten lasse.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Eon (plus 1,1 Prozent) hat infolge der Corona-Krise weniger verdient, seinen Ausblick für das Jahr aber dennoch bestätigt. Metzler stufte die Aktie mit "Kaufen" ein. RWE gewannen 4,7 Prozent, auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der Citigroup. Bechtle (plus 12,6 Prozent) konnte trotz der andauernden Covid-19-Pandemie weiter wachsen und erhöhte die Ergebnisprognose. Für Continental ging es dagegen um 0,8 Prozent nach unten. Der Automobilzulieferer rechnete dieses Jahr mit deutlich geringeren Umsätzen und einem erheblichen Margenrückgang. Schaeffler gewannen 10,2 Prozent und Nordex 11,2 Prozent nach positiven Analystenstimmen. MTU gaben mit Gewinnmitnahmen dagegen 4,4 Prozent nach. Nach den jüngsten Abgaben erholten sich Immobilienwerte. Anleger seien auf der Suche nach Sektoren mit einem nachhaltigen Cashflow und sicherer Dividende, so ein Händler. Deutsche Wohnen gewannen 5,2 Prozent, Vonovia ebenfalls, LEG 3,7 Prozent oder Grand City 5,5 Prozent. Bilfinger gewannen 7,2 Prozent mit andauernden Verkaufsspekulationen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Kursaufschlag zeigten sich Qiagen. Das Unternehmen hat mit der Vermarktung eines mobilen digitalen Corona-Tests für Labore begonnen. Die Papiere wurden gut 3 Prozent höher getaxt. Die Morphosys-Titel wurden 4,5 Prozent fester getaxt. Das Biotechnologieunternehmen hatte endgültige Ergebnisse für die ersten neun Monate bekannt gegeben. Zudem wurde die Ende Oktober erhöhte Prognose bestätigt. Außerdem wurden neue Kooperationen vereinbart. Die Patrizia-Aktie zeigte sich 2 Prozent fester. Der Immobilieninvestor war gut durch die Krise gekommen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Diesmal tendierten die Standardwerte schwächer, während es im Technologiesektor zu einer Erholung von den jüngsten Verlusten kam. Allerdings wollten Marktteilnehmer die Bewegung vor dem Hintergrund des Feiertages "Veterans Day" und den damit verbunden niedrigen Umsätzen nicht überbewerten. Insgesamt setze sich unter den Anlegern die Überzeugung durch, dass bald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen werde und die Wirtschaft sich rasch erhole, so Händler. Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, dass noch viele Hindernisse zu überwinden seien, ehe ein Impfstoff für die breite Masse verfügbar sei. Außerdem herrsche nach wie vor Unsicherheit in Bezug auf ein neues Konjunkturpaket. Der Uber-Wettbewerber Lyft hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und aufgrund der Lockerung von pandemiebedingten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in vielen Städten mehr Kunden verzeichnet. Die Lyft-Aktie legte um 1,0 Prozent zu. Uber verloren dagegen 1,6 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1773 -0,04% 1,1777 1,1758 +5,0%

EUR/JPY 123,90 -0,22% 124,17 124,19 +1,6%

EUR/CHF 1,0786 -0,20% 1,0808 1,0798 -0,6%

EUR/GBP 0,8914 +0,08% 0,8907 0,8910 +5,3%

USD/JPY 105,24 -0,18% 105,43 105,62 -3,3%

GBP/USD 1,3207 -0,12% 1,3223 1,3198 -0,3%

USD/CNH 6,6158 +0,01% 6,6151 6,6201 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 15.779,75 -0,202 15.811,61 15.736,51 +118,9%

Der Euro fiel unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1779 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,1843 Dollar am Vortag. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich erwartet taubenhaft geäußert. Der Euro hatte aber zuvor schon eingebüßt.

Der Dollar zeigt sich am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel ohne klare Tendenz. Große Bewegungen der Wechselkurse sind aber nicht zu beobachten. Die ANZ-Devisenanalysten sprechen von jeder Menge positivem Sentiment im Markt - gestützt von den Impfstoffhoffnungen. Der Virologe Anthony Fauci berichtete in den USA, dass der Konzern Moderna einen Impfstoff entwickelt habe, der dem von Biontech sehr ähnlich sei. Meldungen wie diese befeuerten die Risikoneigung und schwächten damit tendenziell den Greenback, heißt es. Sollte in den USA ein umfangreiches Konjunkturpaket verabschiedet werden, dürfte ein solches den Dollar ebenfalls schwächen, so die Vermögensverwaltung der UBS. Das gelte umso mehr, sollten die Demokraten doch noch die Senatskontrolle übernehmen. Dann dürften die Ausgaben in den USA steigen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,46 41,45 +0,0% 0,01 -26,5%

Brent/ICE 43,88 43,80 +0,2% 0,08 -28,5%

Konjunkturoptimismus sorgte bei den Ölpreisen für weitere Gewinne. Die Ölvorräte in den USA haben sich in der vergangenen Woche erneut und überraschend deutlich verringert, wie aus Daten des Branchenverbands API hervorging. Die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Agency werden wegen des Feiertags erst am Donnerstag veröffentlicht. WTI legte um 0,5 Prozent zu auf 41,55 Dollar. Brent erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 43,84 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.869,42 1.866,10 +0,2% +3,32 +23,2%

Silber (Spot) 24,18 24,27 -0,4% -0,09 +35,5%

Platin (Spot) 870,58 867,93 +0,3% +2,65 -9,8%

Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,1% +0,00 +11,0%

Der Preis für die Feinunze Gold ermäßigte sich, auch bedingt durch den festeren Dollar, um 0,7 Prozent auf 1.864 Dollar. Dennoch dürfte der Goldpreis langfristig durch die schwache Konjunktur, das US-Haushaltsdefizit und andauernde Stimulierungsmaßnahmen gestützt werden, um die negativen Folgen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sagte Rohstoffanalyst Kirill Kirilenko von CRU. Diese Dinge könnten auch durch einen Impfstoff nicht gelöst werden.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Mit 21.866 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages ist erneut die Marke von 20.000 in Deutschland überschritten worden. Der bisherige Rekordwert von 23.399 Fällen wurde indes nicht erreicht.

- Aus mehreren europäischen Ländern werden neue alarmierende Corona-Zahlen gemeldet: In Großbritannien starben nach Angaben der britischen Behörden vom Mittwoch mittlerweile bereits mehr als 50.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus - so viele wie in keinem anderen Land Europas. Spanien überschritt am Mittwoch die Marke von 40.000 Corona-Toten und Italien registrierte mehr als eine Million Ansteckungen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr.

- Angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Griechenland eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

- Das Bundeskabinett hat Fördermittel im Umfang von 200 Millionen Euro für Investitionen in Produktionsanlagen für Point-of-Care-(PoC)-Antigen-Tests in Deutschland beschlossen. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesgesundheitsministerium wollen dazu zeitnah gemeinsam eine entsprechende Förderrichtlinie erstellen.

- Im Weißen Haus ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem politischen Direktor Brian Jack sei das Virus am Wochenende nachgewiesen worden, berichteten die Zeitung "New York Times" und der Sender CNN am Mittwoch. Jack hatte am Dienstag vergangener Woche den Wahlabend im Weißen Haus verbracht, um die Bekanntgabe der Ergebnisse mitzuverfolgen.

US-WAHL

US-Präsident Donald Trump hat sich in Alaska erwartungsgemäß drei weitere Wahlleute gesichert: Mehr als eine Woche nach der Präsidentschaftswahl gab der Bundesstaat das Wahlergebnis bekannt, wonach Trump 56,9 Prozent der Stimmen erhielt, wie mehrere US-Medien berichteten. Am Ausgang der Wahl ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 279 Wahlleute-Stimmen, Trump auf 217.

INNENPOLITIK UNGARN

In einem Schritt zur Schwächung der Opposition plant die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban die Änderung des Wahlrechts. Der vorgelegte Vorschlag hätte zur Folge, dass es kleineren Parteien erschwert wird, ihre Kräfte bei der Parlamentswahl 2022 zu bündeln. Stattdessen müsste die Opposition in der Hälfte aller Wahlkreise einen Kandidaten aufstellen, um auf nationaler Ebene eine Liste vorlegen zu können.

FISKALPOLTIK DEUTSCHLAND

