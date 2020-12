+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2119 +0,05% 1,2113 1,2089 +8,1%

EUR/JPY 126,59 +0,07% 126,50 126,40 +3,8%

EUR/CHF 1,0831 -0,08% 1,0840 1,0833 -0,2%

EUR/GBP 0,9050 -0,08% 0,9058 0,9062 +6,9%

USD/JPY 104,47 +0,03% 104,44 104,56 -4,0%

GBP/USD 1,3391 +0,14% 1,3373 1,3340 +1,1%

USD/CNH 6,5518 +0,11% 6,5443 6,5498 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 19.056,25 -0,425 19.137,50 18.991,75 +164,3%

Nachdem der Euro am Vortag über 1,20 Dollar gestiegen war, überwand er nun die 1,21er Marke, den höchsten Stand seit April 2018. Der Dollar-Index gab nach seinem Schwächeanfall am Vortag nochmals 0,2 Prozent ab. Vor allem die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger setzt den als sicheren Währungshafen geltenden Greenback aktuell unter Druck.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,20 45,28 -0,2% -0,08 -19,3%

Brent/ICE 48,12 48,25 -0,3% -0,13 -20,5%

Die Ölpreise drehten ins Plus, gestützt von der Hoffnung auf das Opec-Treffen, wo eine Verlängerung der Förderbegrenzungen auf dem Tisch liegt. Die US-Sorte WTI gewann 1,3 Prozent auf 45,15 Dollar, während Brent um 1,5 Prozent stieg auf 48,11 Dollar. Im asiatischen Handel zeigen sich die Ölpreise mit leichten Abgaben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,62 1.831,00 +0,3% +4,62 +21,0%

Silber (Spot) 24,00 24,15 -0,6% -0,15 +34,5%

Platin (Spot) 1.016,50 1.015,10 +0,1% +1,40 +5,3%

Kupfer-Future 3,48 3,48 +0,0% +0,00 +23,0%

Der Goldpreis baute die Vortagsgewinne mit dem schwächelnden Dollar noch aus um 0,8 Prozent auf 1.830 Dollar je Feinunze. In Asien legt der Preis für das Edelmetall weiter zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 22.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 22.046 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 200 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als das RKI 22.268 Neuinfektionen gemeldet hatte.

- Die US-Regierung will bis Ende Februar 100 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. "Zwischen Mitte Dezember und Ende Februar werden wir potenziell 100 Millionen Menschen immunisiert haben", sagte Regierungsberater Moncef Slauoi am Mittwoch. Das entspricht rund 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung der USA. In den USA haben die Mainzer Biotechnologiefirma Biontech gemeinsam mit dem US-Pharmariesen Pfizer sowie das US-Unternehmen Moderna Anträge für Notfallzulassungen für ihre Impfstoffe gestellt. Eine Zulassung könnte in den kommenden Wochen erfolgen.

US-KONJUNKTUR

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten ihrer Distrikte nur moderat gewachsen. Vier Distrikte meldeten geringes oder gar kein Wachstum, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht. Philadelphia und drei der vier Distrikte im mittleren Westen berichteten von einer sich verlangsamenden Entwicklung Anfang November mit steigenden Covid-19-Fällen. Die Beschäftigung legte in fast allen Bezirken moderat zu, in den meisten war das Wachstum aber bestenfalls langsam. Die Pandemie verschärfe die Schwierigkeiten der Unternehmen, Mitarbeiter anzuwerben und sie zu halten, so der Bericht.

US-NOTENBANK

Ungeachtet der Erholung befindet sich die US-Wirtschaft in einer angespannten Lage. Diese Ansicht vertritt der Präsident der Notenbank von New York, John Williams, der hervorhob, dass die Corona-Pandemie auf der ökonomischen Aktivität lastet. "Wir sind weiter in einer tiefen Rezession", sagte Williams in einer virtuellen Ansprache seines Hauses. Dies gelte auch wenn sich die Aktivität von ihrer massiven Kontraktion in diesem Jahr erholt habe.

US-INNENPOLITIK

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat offen eine mögliche Präsidentschaftskandidatur in vier Jahren ins Spiel gebracht. "Es waren unglaubliche vier Jahre", sagte Trump am Dienstagabend bei einer Weihnachtsfeier im Weißen Haus über seine bisherige Amtszeit. "Wir versuchen, vier weitere Jahre hinzubekommen. Ansonsten sehe ich euch in vier Jahren wieder."

USA / IRAN

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seinen Willen zu einer Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran als Startpunkt für neue Verhandlungen bekräftigt. "Es wird schwierig werden, aber ja", sagte Biden der New York Times in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

USA / CHINA

Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch einstimmig eine Gesetzesvorlage gebilligt, die chinesischen Unternehmen ein Delisting an US-Börsen androht. Hintergrund ist die Sorge, dass die Unternehmen wie etwa Alibaba nicht ausreichend geprüft werden. Das Gesetzeswerk ist bereits im Mai vom Senat gebilligt worden und könnte mit der Unterschrift von Präsident Donald Trump sofort rechtskräftig werden.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,8 (Oktober: 56,8) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 56,4 (Vormonat: 56,2) Punkte gestiegen.

BANK OF JAPAN

Ein Ratsmitglied der Bank of Japan hat auf Verbesserungen der Programme zum Kauf von börsennotierten Aktienfonds (ETF) und Immobilienfonds (REIT) gedrängt. Da die lockere Geldpolitik wohl fortgesetzt werde, müsse nach zusätzlichen Wegen gesucht werden, nachhaltig und flexibel weitere ETF und REIT kaufen zu können, ohne Schwierigkeiten zu bekommen, sagte Ratsmitglied Hitoshi Suzuki.

JAPAN

Japan will laut einem Medienbericht den Verkauf von Autos mit Benzin- oder Diesel-Motoren bis 2035 beenden. Das Vorhaben solle nächste Woche bekannt gegeben werden und die Verbreitung von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen weiter vorantreiben, berichtete die Zeitung Mainichi Shimbun am Donnerstag.

AUDI

steckt in den nächsten fünf Jahren rund 15 Milliarden Euro und damit knapp die Hälfte der gesamten Investitionen in die Weiterentwicklung elektrischer Antriebe. Wie die Volkswagen-Premiumtochter mitteilte, werden insgesamt rund 35 Milliarden Euro für Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Sachinvestitionen eingeplant. Davon sollen etwa 10 Milliarden Euro auf Elektromobilität und 5 Milliarden auf die Hybridisierung des Antriebsstrangs entfallen. Bis 2025 will die Audi AG ihr E-Portfolio auf rund 30 Modelle, davon rund 20 rein batterie-elektrisch, erweitern.

LUFTHANSA

Der Verkauf des Europageschäfts der Lufthansa-Cateringtochter LSG ist in trockenen Tüchern. Wie der Konzern mitteilte, erfüllt der Käufer Gategroup alle Auflagen der Europäischen Kommission, womit der Kaufvertrag vollzogen werden konnte. Damit wechseln 7.500 Mitarbeiter zu Gategroup.

VONOVIA

übernimmt von der dänischen H&L Ejendomme rund 1.000 Wohnungen in Kiel. Der entsprechende Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet, wie der Wohnimmobilienkonzern mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die kartellrechtliche Zustimmung sei bereits Ende November erfolgt, der Übergang der Wohnungen sei für Ende Dezember 2020 vorgesehen.

BAYWA

Das Landgericht Bonn hat die Amtshaftungsklage der Baywa AG, gegen das Bundeskartellamt vollständig abgewiesen). Die Baywa hatte auf Zahlung von rund 73 Millionen Euro Schadensersatz wegen vermeintlicher Amtspflichtverletzungen im Rahmen eines Bußgeldverfahrens gegen Großhändler von Pflanzenschutzmitteln geklagt, wie das Bundeskartellamt am Mittwoch erläutert.

EXASOL

hat die neuen Aktien aus ihrer Kapitalerhöhung um 10 Prozent vollständig platziert. Die Ausgabe von gut 2,2 Millionen Aktien sei innerhalb von 45 Minuten überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen mit. Bei einem Platzierungspreis von 19,50 Euro pro Aktie ergab sich ein Bruttoemissionserlös von 43,3 Millionen Euro für Exasol.

MORPHOSYS

Erfolg für einen Lizenznehmer von Morphosys: Janssen Research & Development hat die Zulassung der Europäischen Kommission für einen Einsatz des Präparats Tremfya erhalten.

LAFARGEHOLCIM

investiert 100 Millionen Euro in Abwärme-Rückgewinnungsanlagen in Indien. Damit verdoppelt der Zementhersteller seine Abwärme-Rückgewinnungsanlagen, die mit Heizwärme dekarbonisierte Elektrizität erzeugen, wie das Unternehmen mitteilte.

VIVENDI

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird pessimistischer für die Bonitätseinstufung des französischen Medienkonzerns. Wie S&P mitteilte, hat die Agentur den Ausblick für das Rating (BBB) auf negativ von stabil gesenkt.

AMAZON

will im wachsenden Audiosegment mit einer Übernahme expandieren. Der Internetkonzern befinde sich in exklusiven Gesprächen zum Kauf des Podcast-Anbieters Wondery, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei den Verhandlungen werde das Unternehmen mit mehr als 300 Millionen US-Dollar bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2020 01:33 ET (06:33 GMT)