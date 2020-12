METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,92 1.838,50 -0,2% -3,59 +20,9%

Silber (Spot) 23,93 23,94 -0,0% -0,01 +34,1%

Platin (Spot) 1.020,15 1.017,23 +0,3% +2,93 +5,7%

Kupfer-Future 3,54 3,52 +0,3% +0,01 +25,1%

Der Goldpreis wurde von den anhaltenden Unsicherheiten am Markt nur wenig bewegt. Die Feinunze verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.839 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Deutschland

Die Bundesärztekammer warnt angesichts von Corona-Höchstständen vor einer Überlastung der Krankenhäuser und drängt Bund und Länder zu weiteren Kontaktbeschränkungen noch vor den Weihnachtsfeiertagen.

Die große Koalition will Gewerbemieter in der Coronakrise stärken. "Wir schaffen für die Gewerbemieter Rechtssicherheit, dass die Corona-Pandemie eine Störung der Geschäftsgrundlage eines Gewerbemietvertrages ist", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, dem Handelsblatt.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die sonntags und montags veröffentlichten Fallzahlen des RKI in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Am Sonntag wurden in Deutschland innerhalb eines Tages mehr als 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am vergangenen Sonntag waren rund 17.700 Neuinfektionen registriert worden.

- Italien

Italien hat Großbritannien als das Land mit den meisten Corona-Todesfällen in Europa abgelöst. Die Behörden in Rom meldeten am Samstag 649 neue Sterbefälle, die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 64.036.

- USA

Millionen Impfstoffdosen, verpackt in Trockeneis bei minus 70 Grad: Mit einem riesigen logistischen Aufwand sind am Sonntag in den USA die ersten Chargen des Corona-Impfstoffs des Pharmaunternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ausgeliefert worden. Bereits am Montag sollen die ersten US-Bürger eine Impfung erhalten.

- Österreich

Angesichts der weiter angespannten Corona-Lage in Österreich hat die Regierung die geplanten Ausnahmen für die Weihnachtsfeiertage wieder eingeschränkt.

US-HAUSHALTSPOLITIK

Der US-Kongress hat eine drohende Haushaltssperre und damit eine Stilllegung von Bundesbehörden abgewendet - allerdings nur für eine Woche. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Freitag auch der Senat für eine einwöchige Verlängerung des laufenden Bundeshaushaltes bis zum 18. Dezember. Präsident Donald Trump musste die entsprechende Resolution bis Mitternacht unterzeichnen.

US-VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Der US-Kongress hat mit breiter Mehrheit den neuen Verteidigungshaushalt beschlossen, mit dem auch der geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll. Der Verteidigungshaushalt sieht auch neue Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vor. US-Präsident will sein Veto gegen den Etat einlegen.

CYBERANGRIFFE USA

Mehrere US-Behörden sind Medienberichten zufolge Opfer von Hackerangriffen geworden. Die von einer ausländischen Regierung gesteuerten Attacken zielten demnach auf das US-Finanzministerium und die Telekommunikationsbehörde NTIA.

KONJUNKTUR JAPAN

BoJ Tankan: Index Großunternehmen Industrie -10; PROGNOSE:-14

BoJ Tankan: Großunternehmen erwarten für März Index von -8

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Sozialdemokraten gewinnen in der Woche der Lockdown-Diskussion leicht in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich erhebt, gewinnt die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kommt nun auf 16 Prozent. Einen Prozentpunkt weniger verzeichnet hingegen die Linkspartei, sie kommt in dieser Woche auf 7 Prozent. Die Union kommt wie in der Vorwoche auf 35 Prozent, zweitstärkste Kraft bleiben mit unverändert 19 Prozent die Grünen. Die FDP würden in dieser Woche erneut 7 Prozent wählen, die AfD wieder 10 Prozent.

EUROPÄISCHER BANKENSEKTOR

Die EU-Banken waren nach Aussage des Bankenregulierers Eba zur Mitte des Jahres "solide" mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet und wiesen eine stabile Quote an notleidenden Krediten auf. In ihrem aktuellen Risikobericht warnt die Eba allerdings vor einer deutlichen Verschlechterung der Kreditqualität, auch im Zusammenhang mit dem Auslaufen bestimmter Entlastungsmaßnahmen. Sie erwartet zudem, dass die Covid-19-Krise die Banken dazu zwingen wird, ihre operativen Kosten weiter zu senken.

BONITÄT SPANIEN

Fitch hat die Bonität A- von Spanien bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

AUTOMARKT CHINA

Nach einem leichten Dämpfer im laufenden Jahr könnten die chinesischen Autoverkäufe dem Herstellerverband des Landes zufolge kommendes Jahr wieder steigen. Der staatlichen Herstellervereinigung China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zufolge könnte das Wachstum bei 4 Prozent auf 26,3 Millionen Fahrzeuge liegen. Für 2020 rechnet der Verband mit einem Rückgang um 2 Prozent auf 25,3 Millionen Einheiten. In den ersten elf Monaten dieses Jahr sind die Verkäufe wegen des Einbruchs zum Jahresstart infolge der Corona-Pandemie bisher um 2,9 Prozent auf 22,47 Millionen Fahrzeuge gesunken.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Vor dem neuen Lockdown sieht sich mehr als die Hälfte der Innenstadthändler in Existenzgefahr. Das zeigt eine aktuelle Trend-Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 500 Unternehmen.

ADLER/CONSUS

erhöht ihre Beteiligung am Immobilienkonzern Consus von rund 65 Prozent auf etwa 94 Prozent. Knapp 47 Millionen Consus-Aktien seien gegen gut 12,7 Millionen neue Adler-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung erworben worden, teilte Adler mit. Das Umtauschverhältnis habe bei 0,272 neue Adler-Aktien für eine Consus-Aktie betragen.

DEUTSCHE POST

Der Boom des E-Commerce sorgt dafür, dass Deutsche Post DHL nach Einschätzung von Finanzvorständin Melanie Kreis kein typisch zyklischer Konzern mehr ist. "Die Abhängigkeit der Deutschen Post DHL Group von der Konjunktur ist nicht mehr so stark", sagt Kreis. Das Geschäft sei dank des strukturellen Wachstumstreibers E-Commerce unabhängiger von der Konjunktur geworden.

HELSOLDT

Deutschland kauft von KKR für 464 Millionen Euro einen Anteil von 25,1 Prozent am deutschen Rüstungsunternehmen Hensoldt, berichtete Reuters. Der Kauf der Sperrminorität soll nach Aussage der mit dem Vorgang vertrauten Personen einen ausländischen Käufer davon abhalten, die Kontrolle über Hensoldt zu übernehmen.

QIAGEN

hat die Konditionen der Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar, fällig 2027, festgelegt. Die neuen Anleihen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben und sind nicht verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 80,7218 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was einer Prämie von 55 Prozent über dem Referenzkurs von 52,0786 US-Dollar pro Aktie entspricht.

VARTA

Die Aktionäre des Batterieherstellers sollen 2021 zum ersten Mal seit dem Börsengang eine Dividende erhalten. Das kündigt Varta-Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der FAS an.

VOLKSWAGEN

hat seine Auffassung bekräftigt, wonach Schadenersatzansprüche der Käufer von Diesel-Fahrzeugen verjährt sind, wenn diese erst ab 2019 geltend gemacht wurden.

Der frühere Vorstandschef von Volkswagen und Porsche, Matthias Müller, rechnet mit einem Umbruch in der Automobilindustrie. "Es wird sicher eine Bereinigung geben, von mancher Marke wird nur der Name übrigbleiben", sagte er. Den Niedergang der deutschen Autoindustrie habe man "in hundert Jahren schon ca. zehnmal vorhergesagt. Das ist jetzt das elfte Mal - und sie wird trotzdem überleben."

WIRECARD

Der Grünen-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Danyal Bayaz, hat nach Aussagen des Chefs der Abschlussprüferaufsicht Apas zu eigenen Aktienkäufen eine Verdachtsanzeige gegenüber der Hinweisgeberstelle der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin gestellt. "Nach meinem Verständnis legen die Aussagen von Ralf Bose, dem Leiter der Apas, im gestrigen Untersuchungsausschuss den Verdacht von Insiderhandel nahe", erklärte der Grünen-Finanzexperte.

Die Finanzaufsicht Bafin hat sich laut einem Bericht von einem Mitarbeiter getrennt, der eigene Geschäfte mit Wirecard-Aktien erst mit erheblicher Verspätung gemeldet hatte. "Durch vier Beschäftigte der Bafin erfolgte die Anzeige aus nicht nachvollziehbaren Gründen verspätet. In einem Fall wurde das Dienstverhältnis zum 30. November 2020 beendet", heißt es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion.

ASTRAZENECA

will das in Boston ansässige Unternehmen Alexion Pharmaceuticals für 39 Milliarden Dollar in bar und in Aktien übernehmen. Mit diesem Schritt verstärkt sich der britischen Pharmariese in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten.

UBS

State Street und die UBS führen Gespräche über einen Zusammenschluss ihrer Asset-Management-Sparten. Die Firmen sprechen bereits seit Anfang 2020 und hätten bereits im Sommer kurz vor einer Einigung gestanden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

APPLE

