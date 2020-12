Etwas leichter - Nachdem die wichtigen Indizes zum Start in den Freitagshandel zunächst neue Rekordhochs markiert hatten, kam es im weiteren Verlauf zu Gewinnmitnahmen. Vor dem Wochenende wollten Anleger kein Risiko eingehen. Die Agenda der Konjunkturdaten war übersichtlich. So ist das Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal 2020 kräftig gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Der Index der Frühindikatoren für November stieg geringfügig stärker als prognostiziert. Für die Tesla-Aktie ging es an ihrem letzten Handelstag vor der Aufnahme in den S&P-500 um 1,4 Prozent aufwärts. Der Kurs von Apartment Investment and Management, die ihren Platz im S&P-500 für Tesla räumen müssen, fiel derweil um 1,2 Prozent. Die Fedex-Aktie verlor 5,7 Prozent. Der Logistik-Konzern übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen, blieb aber eine konkrete Prognose für das laufende Quartal schuldig. Blackberry stürzten um fast 16 Prozent ab. Das Unternehmen setzte im dritten Quartal weniger um als ein Jahr zuvor und fuhr einen höheren Verlust ein. Bei Moderna ging es nach dem Kurssprung am Vortag um 2,6 Prozent nach unten. Einen Höhenflug erlebten Aktien des Sektors IT-Sicherheit nach dem Bekanntwerden eines großangelegten Cyberangriffs auf US-Behörden und -Unternehmen. Palo Alto Networks gewannen 7,3 Prozent, Crowdstrike 10 Prozent und Varonis Systems 8,9 Prozent. Die Aktie des auf Sicherheitssoftware spezialisierten Unternehmens Fireeye, das den Hack entdeckt hatte, sprang um fast 34 Prozent nach oben. Mit Abstand schwächster Wert im Dow war die Intel-Aktie, die 6,3 Prozent niedriger aus dem Handel ging. Ursächlich war nach Angaben aus dem Handel die Nachricht, dass Microsoft eigene Chips herstellen will.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2185 -0,38% 1,2231 1,2227 +8,6%

EUR/JPY 126,08 -0,29% 126,45 126,45 +3,4%

EUR/CHF 1,0805 -0,18% 1,0825 1,0830 -0,5%

EUR/GBP 0,9129 +0,28% 0,9104 0,9069 +7,9%

USD/JPY 103,45 +0,06% 103,40 103,41 -4,9%

GBP/USD 1,3347 -0,60% 1,3428 1,3482 +0,7%

USD/CNH 6,5380 +0,23% 6,5227 6,5214 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 23.851,50 1,430 23.515,25 22.630,00 +230,8%

Nach den jüngsten Abgaben erholte sich der Dollar vor dem Wochenende leicht. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu. Die Entwicklung bei den Neuinfektionen ließ Anleger vorsichtig agieren. Davon profitierte der als sicherer Hafen geltende Greenback.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,75 49,10 -2,7% -1,35 -14,8%

Brent/ICE 50,83 52,26 -2,7% -1,43 -16,0%

Die Ölpreise bauten ihre jüngsten Gewinne aus. Weiterhin stützten die weltweit beginnenden Coronavirus-Impfungen und die dadurch steigende Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung mit einer anziehenden Ölnachfrage. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,7 Prozent auf 49,10 Dollar, für Brent ging es um 1,5 Prozent auf 52,26 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,37 1.882,40 +1,2% +22,97 +25,6%

Silber (Spot) 27,26 25,78 +5,7% +1,48 +52,7%

Platin (Spot) 1.056,53 1.038,10 +1,8% +18,43 +9,5%

Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,2% -0,01 +27,9%

Der Goldpreis kam nach seinen jüngsten Gewinnen leicht zurück. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.880 Dollar. Übergeordnet stütze jedoch weiter die Aussicht auf noch längere Zeit niedrige Zinsen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

GROSSBRITANNIEN

- In Teilen Englands hat sich eine Variante von Sars-CoV-2 ausgebreitet, die nach ersten Erkenntnissen bis zu 70 Prozent ansteckender ist als die bisher verbreitete Form. Nach den Worten des britischen Gesundheitsministers ist die neue Virus-Variante bereits "außer Kontrolle". Derweil hat die britische Regierung in London und Südostengland eine Ausgangssperre verhängt.

- Nach der Verhängung von Einreiseverboten gegen Großbritannien wegen der neuen Mutation des Coronavirus ist der Hafen von Dover für ausreisende Passagiere geschlossen worden. Vorerst könnten dort nur noch Gütertransporte ohne Fahrer abgewickelt werden, teilte der Hafen im Südosten Englands am Sonntagabend mit.

SÜDAFRIKA

In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken. Südafrikanischen Ärzten zufolge infizierten sich während der zweiten Welle mehr jüngere Menschen als zuvor. Sie litten zudem häufiger unter einem schwereren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19.

BELGIEN

Angesichts der neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien kappt Belgien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich. Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, kündigte ein Regierungsvertreter in Brüssel am Sonntag an.

DEUTSCHLAND

- Wegen der gemeldeten Mutation des Coronavirus beabsichtigt die Bundesregierung, die Reisemöglichkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien sowie zwischen Deutschland und Südafrika einzuschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet. Die Bundesregierung stehe dazu im Kontakt mit den europäischen Partnern.

- Die Zahl der Impfdosen für Deutschland ist nach einem Bericht von Bild am Sonntag höher als gedacht. Laut Bundesgesundheitsministerium hat sich Deutschland noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert. Dazu kommen 55,8 Millionen Biontech-Dosen, die über den EU-Schlüssel an Deutschland gehen.

- Die Abschlagszahlungen für die Dezemberhilfen an von Corona-bedingten Schließungen betroffene Betriebe sollen ab Anfang Januar ausbezahlt werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Auch erste Abschlagszahlungen für die sogenannte Überbrückungshilfe III sollen demnach im Laufe des Januar fließen.

- Im Kampf gegen das Coronavirus will die Bundesregierung nach der Impfstoffforschung bald auch die Entwicklung neuer Medikamente fördern. "Den Booster, den wir bei der Impfstoffforschung gehabt haben, diesen Booster wollen wir jetzt auch bei der Medikamentenforschung bringen", sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek im Interview der Woche des SWR.

EUROPÄISCHE UNION

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Sonntag wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit den Spitzen der EU beraten. Die spanische Regierung fordert wegen der mutmaßlich ansteckenderen Variante des Virus ein koordiniertes Vorgehen der EU.

FRANKREICH

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Gesundheitszustand von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Angaben des Elysée-Palastes stabil. Die Ergebnisse von medizinischen Untersuchungen bei Macron seien "beruhigend". Der Präsident leide an Müdigkeit, Husten und Gliederschmerzen.

ITALIEN

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen verhängt die italienische Regierung einen erneuten harten Lockdown für das gesamte Land. Dieser gelte vom 21. Dezember bis 6. Januar.

NIEDERLANDE

Um die Ausbreitung einer in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen. Diese Regelung gelte von Sonntagmorgen bis zum 1. Januar.

ÖSTERREICH

- Österreich verhängt angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen ab dem 26. Dezember seinen dritten strikten Lockdown. Die Ausgangsbeschränkungen gelten bis 24. Januar, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag mitteilte.

SCHWEDEN

- Schwedens Regierung hat in der Corona-Pandemie erstmals das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu Stoßzeiten empfohlen. Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven kündigte am Freitag zudem eine Reihe weiterer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie an.

SCHWEIZ

- Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen hat die Schweizer Regierung eine Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen angekündigt. Derweil wurde der Biontech-Pfizer-Impfstoff eine Zulassung erteilt.

USA

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für den Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna erteilte. Das Mittel kann damit bereits an diesem Wochenende verteilt werden.

BREXIT

- Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über einen Post-Brexit-Deal sollen trotz eines weiteren Fristablaufs am Montag fortgesetzt werden. Aus britischen Regierungskreisen verlautete am Sonntagabend, die Verhandlungen seien weiter "schwierig" und es gebe noch "erhebliche Unstimmigkeiten".

- In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien gibt es immer noch keine Annäherung im Streit um die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Beim Streitthema Fischerei steckten die Verhandlungen auch nach einer weiteren Verhandlungsrunde in Brüssel fest, sagte ein EU-Diplomat am Samstagabend.

- Das EU-Parlament hat eine Reihe von Notgesetzen für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen beschlossen. Jeweils mit breiter Mehrheit nahmen die Abgordneten am Freitag vier entsprechende Vorschläge der EU-Kommission an. Darin geht es um den Straßen- und Flugverkehr sowie um den Fischereisektor.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 01:37 ET (06:37 GMT)