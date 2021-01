Am Erdölmarkt gaben die Preise nach dem Elfmonatshoch des Vortages und dem siebten Tagesanstieg etwas nach. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche deutlicher als erwartet zurückgegangen, was auf eine gute Nachfrage schließen lässt. Die Benzinbestände stiegen jedoch stärker als prognostiziert. Händler verwiesen auch auf Gewinnmitnahmen. US-Leichtöl der Sorte WTI verlor 0,6 Prozent auf 52,90 Dollar je Barrel, der Preis für die europäische Sorte Brent sank um 0,9 Prozent auf 56,05 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,16 1.845,30 -0,3% -5,15 -3,0%

Silber (Spot) 25,21 25,23 -0,0% -0,01 -4,5%

Platin (Spot) 1.103,90 1.100,00 +0,4% +3,90 +3,1%

Kupfer-Future 3,60 3,62 -0,3% -0,01 +2,5%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 0,4 Prozent auf 1.848 Dollar. Die Entwicklung beim Dollar und die Aussicht auf eine weiter lockere US- Geldpolitik sorgten für leichte Bewegungen in die eine oder andere Richtung.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard geht davon aus, dass die US-Notenbank die Erholung der Wirtschaft noch für einige Zeit mit aggressiven geldpolitischen Maßnahmen unterstützen wird. Die Wirtschaft sei sowohl bei der Beschäftigung als auch bei der Inflation weit von den Fed-Zielen entfernt, und selbst bei einem optimistischen Ausblick werde es einige Zeit dauern, bis "substanzielle weitere Fortschritte" erreicht werden, um die Beschäftigung und die Inflation wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen.

HAUSHALT USA

Das US-Haushaltsdefizit hat sich im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres wegen Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie deutlich ausgeweitet. Wie das Finanzministerium mitteilte, belief sich das Defizit im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 573 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt coronabedingt nur moderat gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, variierte die Entwicklung zwischen den Bezirken der Fed. So hätten zwei Distrikte kaum oder keine Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität gemeldet, während zwei weitere einen Rückgang verzeichneten.

HANDEL EU - USA

Eine Woche vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden regt der Präsident des Außenhandels-Bundesverbands Anton Börner neue Gespräche über ein transatlantisches Handelsabkommen an. "Der US-Markt ist immerhin der wichtigste Exportmarkt für deutsche Unternehmen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Die EU und die USA hatten im Jahr 2013 Verhandlungen über das sogenannte TTIP-Abkommen aufgenommen, das den transatlantischen Handel erleichtern sollte. Seit 2017, nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump , sind die Gespräche ausgesetzt.

*CHINA HANDELSBILANZ Dez Überschuss 78,17 Mrd USD (PROG: Überschuss 72 Mrd USD)

*CHINA EXPORTE Dez +18,1% (PROG: +12,9%) gg Vorjahr

*CHINA IMPORTE Dez +6,5% (PROG: +5,1%) gg Vorjahr

*JAPAN/MASCHINENBAUAUFTRÄGE Kern Nov +1,5% (PROG: -6,5%) gg Vm

NIEDERLANDE REGIERUNGSKRISE

Die Regierung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ist laut Medienberichten durch einen Skandal in der Steuerverwaltung in ihrem Fortbestand gefährdet. Am Freitag werde die Mitte-Rechts-Regierung darüber entscheiden, ob sie zurücktritt oder nicht, berichteten Medien.

BREXIT

Der Logistikdienstleister DB Schenker setzt die Annahme neuer Sendungen in das Vereinigte Königreich vorübergehend aus. Die Gesellschaft verwies auf "erhebliche" Probleme bei der Bewältigung der seit dem Brexit anfallenden Zollformalitäten im Warenverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.

CORONAPANDEMIE GROßBRITANNIEN

Die Gesundheitsbehörden in Großbritannien haben am Mittwoch einen neuen Höchststand von 1.564 Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden registriert.

STROMNETZ DEUTSCHLAND

Die Kosten für die Behebung von Engpässen in den Stromnetzen sind in den ersten drei Quartalen 2020 um rund 5 Prozent gestiegen. Das geht aus dem noch nicht veröffentlichten Entwurf für den Monitoringbericht der Bundesnetzagentur hervor.

DRÄGERWERK

hat 2020 von der Nachfrage nach medizinischem Gerät und Schutzmasken wegen der Corona-Pandemie profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Zudem haben die Lübecker beim Umsatzwachstum und der EBIT-Marge ihre eigene Zielsetzung übertroffen. Für 2021 rechnet Drägerwerk damit, dass sich die starke Geschäftsentwicklung wohl nicht wiederholen dürfte. Die Dividende will Drägerwerk allerdings auf dem Vorjahresniveau belassen.

HELLA

hat den Anfang Dezember angehobenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 bekräftigt. Allerdings seien die Unsicherheiten in der Branche weiter hoch, teilte das Unternehmen bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen für das zweite Quartal per Ende November mit. Zudem hätten sich Risiken durch Lieferengpässe in der globalen Lieferkette zusätzlich erhöht, vor allem bei der Verfügbarkeit elektronischer Bauteile.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat den Elektroautohersteller Tesla aufgefordert, rund 158.000 Fahrzeuge wegen Sicherheitsbedenken zurückzurufen.

