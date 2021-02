+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2078 +0,23% 1,2051 1,2036 -1,1%

EUR/JPY 126,64 -0,14% 126,82 126,67 +0,4%

EUR/CHF 1,0826 -0,05% 1,0831 1,0822 +0,2%

EUR/GBP 0,8765 -0,08% 0,8772 0,8769 -1,9%

USD/JPY 104,90 -0,32% 105,24 105,25 +1,6%

GBP/USD 1,3782 +0,31% 1,3739 1,3725 +0,9%

USD/CNH 6,4385 -0,13% 6,4470 6,4428 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 46.735,50 4,602 44.679,50 43.570,50 +60,9%

Der Dollar tendierte knapp behauptet. Teilnehmer waren skeptisch, was weitere Gewinne des Greenback anlangt angesichts der weiter notwendigen lockeren Geldpolitik der US-Notenbank. Die Digitalwährung Bitcoin schnellte im Tagesverlauf auf fast 45.000 Dollar nach oben, befeuert davon, dass Tesla für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft hat und Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren will. Zuletzt lag der Bitcoin-Kurs rund 13 Prozent höher bei gut 44.000 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,54 57,97 +1,0% 0,57 +20,4%

Brent/ICE 61,17 60,56 +1,0% 0,61 +18,3%

Die Ölpreise profitierten laut Händlern von den geplanten Stimulusmaßnahmen, der Förderdisziplin der Opec+ und sinkenden Vorräten in den Industrieländern. Die Sorte Brent erreichte erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder die 60er Marke und kostete zuletzt mit 60,65 Dollar über 2 Prozent mehr als am Freitag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,75 1.831,20 +0,4% +7,55 -3,1%

Silber (Spot) 27,43 27,28 +0,6% +0,16 +3,9%

Platin (Spot) 1.183,50 1.162,85 +1,8% +20,65 +10,6%

Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,6% +0,02 +4,8%

Das Gold war als Inflationsschutz gesucht. Teilnehmer sprachen von der Erwartung einer "Reflation", also einem Anziehen der Inflation, als Folge eines staatlichen Stimuluspakets. Der Preis für die Feinunze stieg um 16 auf 1.830 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Coronavirus-Variante breitet sich einer Studie zufolge derzeit auch in den USA rasch aus. Die Prävalenz der als B.1.1.7 bekannten Variante verdopple sich in den USA alle eineinhalb Wochen, heißt es in der online veröffentlichten Untersuchung des Scripps Research Institute.

- Die niederländische Regierung hat die nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Krise bis zum 2. März verlängert.

- Die EU-Kommission erwartet von den Mitgliedstaaten bis Ende April detaillierte Aufstellungen darüber, wie sie die Mittel aus dem milliardenschweren Corona-Hilfsfonds ausgeben wollen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten im vergangenen Jahr einen 750 Milliarden Euro schweren Fonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beschlossen.

- In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 3.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 3.379 (Vorwoche: 6.114) Ansteckungsfälle registriert. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 481 (861) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt.

GELDPOLITIK EZB

Die EZB ist laut Christine Lagarde nicht alarmiert von unerwartet deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise im Januar. "Trotz des starken Anstiegs im Januar infolge einer Reihe von Faktoren bleibt die Inflation schwach", sagte Lagarde.

GELDPOLITIK USA

Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester sieht keinen bevorstehenden Rückzug der US-Notenbank aus der lockeren Geldpolitik. Die Fed werde weiterhin alle ihre Instrumente nutzen, um der Wirtschaft beim Erholungsprozess von der Pandemie zu helfen, sagte sie. Eher werde die Geldpolitik noch sehr lang locker bleiben, um der Wirtschaft auf die Füße zu helfen.

GROSSBRITANNIEN

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sind im Januar gesunken. Die Coronavirus-Pandemie traf Einzelhändler von nicht lebensnotwendigen Gütern härter als in den Monaten zuvor, wie der neueste Bericht von KPMG und dem Einzelhandelsverband British Retail Consortium (BRC) zeigt. Die Umsätze sanken im Januar im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

CECONOMY

die Mutter von Media Markt und Saturn, hat im Zeitraum von Oktober bis Dezember dank solcher Verkaufsaktionen wie "Black November" und der anhaltenden Dynamik im Online-Handel Umsatz und bereinigtes EBIT deutlich gesteigert, unter dem Strich aber weniger verdient. Der Elektronik-Handelskonzern bekräftigte, dass angesichts der Pandemie-Entwicklung und den damit einhergehenden Einschränkungen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr mit Fragezeichen behaftet sei. Ceconomy forderte einen "klaren Fahrplan" für Marktöffnungen in Deutschland.

BILFINGER

hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit dem französischen Konkurrenten Altrad einen weiteren Kaufinteressenten. Zwischen Bilfinger und Altrad gibt es deemnach Gespräche zu einer Übernahme durch die Franzosen. Doch auch der US-Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) sei noch im Rennen. Geboten würden Preise von mehr als 30 Euro je Aktie. Bis zu einer Entscheidung könnten noch einige Wochen vergehen, zitiert Reuters die Insider.

MLP

stärkt sein Versicherungsgeschäft und übernimmt die RVM Versicherungsmakler GmbH & Co KG für einen Gesamtkaufpreis im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

TEAMVIEWER

Der Softwarekonzern rechnet nach der sehr starken Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr für 2021 mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Getragen werde diese von globalen Megatrends rund um Digitalisierung, Konnektivität und Nachhaltigkeit, teilte das Unternehmen mit. Teamviewer hat für das vierte Quartal folgende Zahlen vorgelegt (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Billings 128 +27% -- -- 101

Umsatz 121 +13% 125 +17% 107

EBITDA bereinigt 72 +15% 69 +10% 63

Ergebnis nach Steuern 29 -35% -- -- 45

INTERCONTINENTAL EXCHANGE

will den Emissionsrechtehandel künftig nicht mehr in London betreiben sondern in den Niederlanden. Damit reagiert der Börsenbetreiber auf den Brexit.

LONZA

Bain Capital Private Equity und Cinven übernehmen die Chemiesparte von Lonza für 4,2 Milliarden Franken. Die Veräußerung ermögliche Lonza eine Neuausrichtung des Geschäfts als reiner Partner für die Gesundheitsindustrie, teilte Lonza dazu mit.

REDDIT

Die Social-Media-Plattform hat sich in einer neuen Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar gesichert. Die Bewertung der Gesellschaft hat sich damit auf 6 Milliarden Dollar verdoppelt. Reddit wurde nach der vorherigen Finanzierungsrunde im Februar 2019 noch mit 3 Milliarden Dollar bewertet.

