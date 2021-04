METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.738,42 1.742,48 -0,2% -4,06 -8,4%

Silber (Spot) 25,09 25,13 -0,2% -0,04 -5,0%

Platin (Spot) 1.246,00 1.237,03 +0,7% +8,98 +16,4%

Kupfer-Future 4,09 4,12 -0,6% -0,03 +16,1%

Für den Goldpreis ging es knapp 1 Prozent nach oben. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf den nachgebenden Dollar und die abermals gesunkenen Anleiherenditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Keiner der 27 EU-Staaten hat das selbstgesteckte Ziel erreicht, bis Ende März mindestens 80 Prozent der über 80-Jährigen gegen die Corona-Infektion zu impfen. Das sei auf "verschiedene Gründe" zurückzuführen, sagte am Dienstag ein Sprecher der EU-Kommission.

- Angesichts der zahlreichen Corona-Fälle im Osten Österreichs hat Bundeskanzler Sebastian Kurz den harten Lockdown in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland bis zum 18. April verlängert.

IRAN ATOMABKOMMEN

Positive Signale bei den Gesprächen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran: Nach Äußerungen aus den USA, die eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht stellen, hat Teheran diese Positionals "realistisch und vielversprechend" begrüßt. Die USA bezeichneten das erste Treffen am Dienstag ihrerseits als "konstruktiv".

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,6 Millionen Barrel.

UNION K-FRAGE

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Forderung bekräftigt, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl im September einzubeziehen. Deutschland befinde sich in einer völlig neuen Situation, sagte Söder am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Eine amtierende Kanzlerin höre auf, ein neuer Kandidat trete an. "Es ist doch selbstverständlich, dass das im Einklang erfolgen muss."

DEMIRE

Moody's hat das Rating auf Ba3 von Ba2 gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

LG ELECTRONICS

hat für das erste Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 39 Prozent in Aussicht gestellt. Das ist mehr als am Markt erwartet. Das Ergebnis könnte somit einen neuen Rekord markieren, da die pandemiebedingte Nachfrage nach Fernsehern und Haushaltsgeräten weiterhin solide ist.

SAMSUNG ELECTRONICS

erwartet im ersten Quartal einen kräftigten Anstieg des operativen Gewinns um 44 Prozent. Das ist weit mehr als am Markt angesichts der weltweiten Knappheit von Halbleitern und der Schließung einiger Chipfabriken in den USA erwartet wurde. Der weltgrößte Hersteller von Smartphones und Speicherchips prognostiziert für die ersten drei Monate des Jahres einen operativen Gewinn von 9,3 Billionen südkoreanischen Won (ca. 7 Milliarden Euro), nach 6,5 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz sieht die Samsung Electronics Co. bei 65 Billionen Won, ein Plus von 17 Prozent. Analysten hatten laut Daten von S&P Global Market Intelligence mit einem operativen Gewinn von 9,1 Billionen Won und einem Umsatz bei 61,4 Billionen Won gerechnet.

TOSHIBA

könnte die Börse verlassen. Der Finanzinvestor CVC Capital Partners wolle Toshiba für gut 20 Milliarden US-Dollar akquirieren und von der Börse nehmen, schreibt die Wirtschaftszeitung Nikkei. Ein formelles Angebot könnte am Mittwoch unterbreitet werden.

