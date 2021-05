Die Ölpreise tendierten fester. Die Erwartung einer steigenden weltweiten Nachfrage - trotz der aktuellen Coronakrise in Brasilien und Indien - befeuerte die Preise. Bank of America betonte den Umstand, dass die chinesischen Erdölimporte bereits Rekordniveau erreicht hätten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,58 1.792,20 -0,3% -5,63 -5,9%

Silber (Spot) 26,72 26,88 -0,6% -0,15 +1,3%

Platin (Spot) 1.234,05 1.236,03 -0,2% -1,98 +15,3%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,5% -0,02 +28,3%

Gold profitierte vom sinkenden Dollar, der Erwartung einer steigenden Inflation und den negativen Nachrichten zu der Corona-Pandemie in vielen Ländern - voran in Indien. Im Handel wurde auch auf Aussagen des US-Finanzministeriums einer deutlich steigenden Verschuldung verwiesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 7.534 (Vorwoche: 10.976) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden zudem 315 (344) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Erreger gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht und liegt nun bei 141,4 (167,6).

- Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat eine Öffnung von Restaurants und Hotels für Geimpfte, Genesene und negativ auf das Coronavirus Getestete gefordert.

- Die erweiterte US-Zulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz bevor. Wie die New York Times unter Berufung auf Regierungsvertreter mitteilte, könnte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Medikament für Kinder ab 12 bis 15 Jahren bereits Ende der Woche zulassen.

BEZIEHUNGEN EU / RUSSLAND

Als Reaktion auf die russischen Sanktionen gegen EU-Vertreter hat Brüssel den russischen EU-Botschafter einbestellt. Die von Moskau beschlossenen Einreiseverbote gegen acht Vertreter der EU und ihrer Mitgliedstaaten seien "grundlos" verhängt worden, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

US-FINANZAUFSICHT

US-Finanzministerin Janet Yellen will offenbar einen der Top-Bankenaufseher der US-Notenbank Fed zum diensthabenden Chef der Finanzaufsicht machen, der die größten Finanzunternehmen des Landes beaufsichtigen soll. Ein Informant berichtet, Yellen wolle Michael Hsu, stellvertretender Direktor der Abteilung für Bankenaufsicht und -regulierung der Fed, zum ersten diensthabenden Aufseher der Finanzaufsicht (OCC) ernennen.

US- GELDPOLITIK

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat am Montag die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der ultralockeren Geldpolitik betont. Zwar habe sich der konjunkturelle Ausblick aufgehellt, doch die Fortschritte im Niedriglohnsekor verlangsamten sich. Daher benötige die Wirtschaft weiterhin Unterstützung durch die Geldpolitik, sagte Powell via Livestream bei der National Community Reinvestment Coalition. Die Wirtschaft sei noch nicht aus dem Gröbsten raus, so der Fed-Chef weiter. Zuletzt waren Stimmen lauter geworden, die den Einstieg in eine Straffung der Geldpolitik forderten. Auch Powells Kollege John Williams, Gouverneur der Federal Reserve Bank in New York, sieht keine unmittelbare Notwendigkeit für ein Zurückfahren der geldpolitischen Stimuli.

ALSTRIA OFFICE

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 45 +1% 44

Konzernergebnis 26 -7% 28

Ergebnis je Aktie 0,15 -6% 0,16

FFO je Aktie 0,17 -- 0,17

FFO 29,35 -0,2% 29,40

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und FFO je Aktie in Euro

LUFTHANSA

Die Lufthansa kauft fünf Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350-900 und fünf Boeing 787-9. Dadurch sollen 30 Prozent Treibstoff- und CO2-Einsparungen erzielt werden, teilte die Fluggesellschaft mit. Gleichzeitig verständigte sich der Konzern mit Boeing und Airbus auf eine Umstrukturierung der geplanten Auslieferungen.

HELLOFRESH

. BERICHTET PROG

1. QUARTAL* 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 1.443 +106% 699

EBITDA bereinigt 159 +152% 63

EBIT 134 +187% 47

Ergebnis nach Steuern 102 +156% 40

Ergebnis je Aktie 0,59 +146% 0,24

-* Hellofresh hatte am 15. April vorab Eckdaten berichtet.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

QIAGEN

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 567 +52% 559 +50% 372

Operatives Ergebnis bereinigt 195 +95% 185 +85% 100

Ergebnis nach Steuern bereinigt 154 +96% 149 +89% 79

Ergebnis/Aktie verwaessert bereinigt 0,66 +94% 0,63 +85% 0,34

- alle Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar

PFEIFER VACUUM

. BERICHTET

1. QUARTAL* 1Q21 ggVj 1Q20

Auftragseingang 234 +35% 173

Umsatz 192 +25% 153

EBIT 23 +77% 13

Ergebnis nach Steuern 16 +79% 8,9

Ergebnis je Aktie 1,61 +79% 0,90

AUSBLICK 2021: Sowohl das Umsatzwachstum als auch die EBIT-Marge sollen bei über 10% liegen (Geschäftsjahr 2020: Umsatzwachstum von -2,2%; EBIT-Marge von 7,3%).

-* Pfeiffer Vacuum hatte am 15. April vorab Eckdaten veröffentlicht.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

TEAMVIEWER

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Billings 147 +22% 144 +21% 120

Umsatz 118 +15% 132 +28% 103

EBITDA bereinigt 90 +22% 82 +11% 74

Ergebnis nach Steuern 3,2 -73% k.A. -- 12

Ergebnis je Aktie 0,02 -67% k.A. -- 0,06

AUSBLICK 2021 des Unternehmens: Billings zwischen 585 und 605 Millionen Euro, Umsatz zwischen 525 und 540 Millionen Euro und bereinigte EBITA-Marge zwischen 49 und 51 Prozent.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie sowie Kursziel in Euro

VONOVIA

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20

Gesamtumsatz 1.146 +15% 999

EBITDA bereinigt total 506 +11% 456

Ergebnis nach Steuern 247 +17% 212

Ergebnis nach Steuern/Dritten 235 +19% 197,5

Ergebnis je Aktie 0,41 +14% 0,36

FFO 382,9 +14% 335,5

FFO je Aktie 0,68 +10% 0,62

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro

MONTANA AEROSPACE

Der Börsengang der Montana Aerospace AG an der Schweizer Börse Six nimmt mit dem Start des Bookbuilding-Prozesses am Dienstag Fahrt auf. Das Unternehmen hat die Preisspanne auf 24,15 bis 25,65 Franken festgelegt. Das gesamte Angebotsvolumen bezifferte der Hersteller von Systemkomponenten und Baugruppen für die Luftfahrt, E-Mobilität und im Energiebereich auf 506 Millionen Franken.

AMS / OSRAM

Der Sensorhersteller AMS AG will die restlichen 28 Prozent der Osram-Aktien erwerben und die Tochter dann von der Börse nehmen. Für die Papiere, die AMS noch nicht gehören, sollen je 52,30 Euro gezahlt werden, teilte AMS mit. Das entspricht einer Prämie von 1 Prozent gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Osram der letzten sechs Monate, der als gesetzlicher Mindestpreis für das Delisting-Angebot gilt.

INTEL

Der Chipkonzern baut sein Werk in New Mexico mit Milliardenaufwand aus. Wie das US-Unternehmen mitteilte, wird es dort 3,5 Milliarden US-Dollar investieren.

