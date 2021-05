Russland hat die USA und Tschechien auf seine Liste "unfreundlicher" Staaten gesetzt. Demnach darf die tschechische Botschaft in Moskau nur noch maximal 19 russische Staatsbürger beschäftigen, die US-Botschaft gar keine mehr.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, dass Deutschland im nächsten Jahr zu seiner wirtschaftlichen Stärke vor der Pandemie zurückfindet und warnt vor Steuererhöhungen. In einem Interview mit der Bild sagte Altmaier: "Die deute Wirtschaft wird dieses Jahr zwischen drei und vier Prozent wachsen. Deutschland wird 2022 seine alte Stärke wieder erreicht haben."

BANKENWESEN EUROPA

Der Schweizer Bankenpräsident Herbert Scheidt fordert verstärkte Anstrengungen und Kooperationen in Europa, um gegen die US-Investmentbanken zu bestehen. "Wir brauchen in Europa eine starke Corporate Finance Kompetenz, sonst gehen alle europäischen Industriekunden zur amerikanischen Konkurrenz", sagt Scheidt der FAS.

TELEKOMMUNIKATION EUROPA

Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, fordert eine stärkere Einigkeit in Europa, um sich im System-Wettbewerb zwischen China und den USA behaupten zu können. "Anzunehmen, dass sich die EU mit 27 Staaten und einer Kakophonie von Stimmen mit Amerika und China messen könnte, ist naiv", sagte Höttges im Gespräch mit der WamS. Nur ein vereintes, in wirtschaftspolitischen, kartellrechtlichen und regulatorischen Fragen einheitliches Europa habe die Chance in diesem bipolaren Konflikt zwischen China und Amerika seine Bedeutung zurückzufinden.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Auf die deutschen Verwaltungsgerichte rollt voraussichtlich eine gewaltige Klagewelle aus dem Einzelhandel zu. Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland (HDE) sind derzeit mehrere tausend Einzelhändler entschlossen, großzügigere staatliche Hilfen auf dem Rechtsweg zu erstreiten. Das geht aus einer HDE-Erhebung hervor, die Welt am Sonntag vorliegt.

ENERGIESEKTOR DEUTSCHLAND

Bei der Berechnung der Entschädigungen wegen des vorzeitigen Kohleausstiegs ist nach Spiegel-Informationen eine Formel angewandt worden, die für Energiekonzerne vorteilhafte Annahmen enthält. Das Bundeswirtschaftsministerium habe bei der Berechnung der Entschädigungen im Januar 2020 einen CO2-Preis für den Europäischen Emissionshandel von rund 17 Euro pro Tonne CO2 zugrunde gelegt, obwohl der Preis bereits Ende 2018 bei 22 Euro gelegen habe. Inzwischen liegt der Preis bei über 50 Euro.

FLUGSEKTOR DEUTSCHLAND

Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will im Falle einer Regierungsübernahme Flugreisen teurer machen und Kurzstreckenflüge abschaffen. Auch Billigpreise wie Mallorca-Flüge für 29 Euro dürfte es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, sagte Baerbock der BamS.

CONDOR

Die kriselnde Ferienfluggesellschaft Condor steht kurz davor, einen neuen Eigentümer zu finden. Das Management spreche mit mindestens zwei Investoren, die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen, schreibt das Handelsblatt.

DAIMLER

Die Geschäfte in Asien sollen die Gewinne der Daimler Truck AG nach dem geplanten Börsengang antreiben. "Wir wollen wachsen und die Benchmark-Profitabilität in unserem asiatischen Wettbewerbsumfeld erreichen", sagt Hartmut Schick, Präsident und CEO von Daimler Trucks Asia sowie der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso, im Interview der BöZ.

DEUTSCHE BAHN

Immer mehr Piloten wollen Lokführer bei der Deutschen Bahn werden. Seit Ende 2020 sind laut BamS bei dem Staatskonzern rund 1.500 Bewerbungen aus der Luftverkehrsbranche eingegangen. Etwa 280 Job-Zusagen wurden erteilt. Darunter an 55 Ex-Piloten und 107 ehemalige Flugbegleiter.

BAYER

Im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup hat der deutsche Chemieriese Bayer in den USA eine weitere Niederlage erlitten. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte am Freitag eine Verurteilung des Konzerns zu rund 25 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Kläger. Bayer zeigte sich "enttäuscht" über das Urteil und kündigte Rechtsmittel bis hin zum Obersten US-Gerichtshof an.

LUFTHANSA

Swiss-CEO Dieter Vranckx rechnet ab Sommer damit, dass die Fluggesellschaft wieder profitabel sein wird. Dazu bräuchte die Airline 50 Prozent der Kapazität von 2019.

SWISS LIFE

hat eine Einigung mit dem US-Justizministerium in Bezug auf eine Untersuchung über "das Altgeschäft mit US-Kunden" erzielt. Das Justizministerium hatte den Schweizer Lebensversicherer 2017 wegen möglicher Steuerhinterziehung kontaktiert. Die nun erzielte Vereinbarung über die Aussetzung der Strafverfolgung hat eine Laufzeit von drei Jahren.

RYANAIR

Der Billigflieger hat das Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Auswirkungen der Pandemie mit einem Verlust abgeschlossen. Auch für das laufende Quartal erwartet der irische Konzern enorme Belastungen der Passagierzahlen. Für das Gesamtjahr traut sich Ryanair aufgrund der hohen Unsicherheit keine konkrete Prognose zu. Im Geschäftsjahr per Ende März fuhr Ryanair einen Nettoverlust von 1,02 Milliarden Euro ein nach einem Gewinn von 649 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens einen Fehlbetrag von 1,04 Milliarden prognostiziert.

AT&T/DISCOVERY

Der Telekomkonzern AT&T führt laut informierten Personen Gespräche über eine Fusion seiner weit verzweigten Sparte Warnermedia mit dem Medienunternehmen Discovery Inc. Die Gespräche, die den Wert des AT&T-Geschäfts mit über 50 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewerten dürften, könnte bis Montag in eine Vereinbarung münden, sagten die Personen.

BOEING

muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen. Wie aus einem von AFP eingesehenen Schreiben der FAA hervorgeht, betrifft die Anordnung alle Boeing-737-Maschinen der Generationen 300, 400 und 500. Hintergrund ist der Absturz einer Boeing-Maschine in Indonesien, bei dem im Januar 62 Menschen ums Leben gekommen waren.

COCA-COLA

stellt den Verkauf von Coca-Cola Energy in den USA und Kanada bis Ende des Jahres ein. Im Ausland, darunter Europa, werde das Produkt weiter verfügbar sein.

HERTZ

Das US-Konkursgericht in Wilmington hat dem insolvente Autovermieter Hertz grünes Licht gegeben, die Kontrolle über die Gesellschaft an die Beteiligungsgesellschaften Knighthead Capital Management und Certares Management abzugeben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)