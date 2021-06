- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auf 19,3 (Vorwoche: 34,1) Fällen pro 100.000 Einwohner gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden innerhalb eines Tages 3.187 (4.640) Neuinfektionen sowie 94 (166) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.

- Die USA wollen Medienberichten zufolge 500 Millionen Corona-Impfdosen von Biontech/Pfizer kaufen, um sie anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Dies werde US-Präsident Joe Biden auf dem am Freitag beginnenden G7-Gipfel in Großbritannien verkünden, berichteten die "Washington Post" und die "New York Times".

USA / GROSSBRITANNIEN

Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Carbis Bay ist US-Präsident Joe Biden in Großbritannien eingetroffen. Der Aufenthalt in Großbritannien bildet den Auftakt von Bidens Europareise, in deren Zuge er in der kommenden Woche auch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammenkommen wird.

USA / GROSSBRITANNIEN

US-Präsident Joe Biden und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bereiten eine Neuauflage der Atlantik-Charta von 1941 vor. Johnson sagte, eine enge Zusammenarbeit zwischen London und Washington sei "entscheidend für die Zukunft der Stabilität und des Wohlstandes der Welt".

VERTEIDIGUNGSPOLITIK USA

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seiner Behörde offiziell angeordnet, sich stärker auf China zu konzentrieren. Seine Initiative reihe sich "in den größeren Ansatz der US-Regierung gegenüber China ein", sagte Mittwoch. Washington hat die Volksrepublik als größten strategischen Rivalen eingestuft.

POLITIK USA / NICARAGUA

Angesichts des Vorgehens der nicaraguanischen Behörden gegen Oppositionspolitiker haben die USA Sanktionen gegen Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Präsident Daniel Ortega angekündigt. In Nicaragua waren zuletzt vier Ortega-Rivalen und potenzielle Präsidentschaftskandidaten festgenommen worden.

INNENPOLITIK RUSSLAND

Die russische Justiz hat die politischen Organisationen des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny als "extremistisch" eingestuft. Durch die Entscheidung würden Nawalnys regionales Netzwerk sowie seine Anti-Korruptions-Stiftung mit sofortiger Wirkung verboten, erklärte ein Moskauer Gericht.

EU / GROSSBRITANNIEN

Die Europäische Union hat Großbritannien am Mittwoch mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollten die Post-Brexit-Handelsvereinbarungen in Nordirland nicht in die Tat umgesetzt werden. Die Geduld Brüssels mit London wegen versäumter Zollkontrollen von Waren vom britischen Festland nach Nordirland sei am Ende, sagte EU-Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic.

GELDPOLITIK CHINA

China wird seine Geldpolitik angesichts einer guten Wirtschaftsentwicklung stabil halten. Zudem sei die Inflation nach Einschätzung der Regierung unter Kontrolle, sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang. Die Verbraucherinflation dürfte dieses Jahr unter 2 Prozent liegen, so Yi. Peking hatte früher im Jahr eine Teuerung von unter 3 Prozent für 2021 in Aussicht gestellt.

AIXTRON

Der Elektrotechnikkonzern erhöht dank der über den Erwartungen liegenden Nachfrage seine Prognosen für 2021. Zudem dürften die Auftragseingänge im zweiten Quartal 2021 auf dem hohen Niveau des Auftaktquartals liegen, teilte der Konzern mit.

ACS

Die spanische Actividades de Construccion y Servicios (ACS) wird die erste Tranche ihrer Kapitalerhöhung starten, die auf der Aktionärsversammlung im Mai beschlossen wurde. Der spanische Baukonzern teilte mit, dass der maximale Referenzwert der ersten Tranche auf 426 Millionen Euro festgelegt worden sei.

PEUGEOT

Nach Volkswagen und Renault ist im Diesel-Abgasskandal auch gegen Peugeot ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eröffnet worden. Nach Angaben des Unternehmens geht es um "angebliche Täuschungstatbestände im Zusammenhang mit dem Verkauf von Euro-5-Dieselfahrzeugen in Frankreich zwischen 2009 und 2015".

ROYAL KPN

gründet mit APG ein Glasfaser-Joint-Venture. Die Gesellschaft namens Glaspoort werde ab sofort den Betrieb aufnehmen und soll in den kommenden Jahren fast eine Million Glasfaseranschlüsse in unterversorgten Gebieten in den Niederlanden einrichten, teilte KPN mit.

JBS

Die amerikanische Tochtergesellschaft des brasilianischen Fleischverarbeiters hat nach einem Hackerangriff umgerechnet 11 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt. Die Zahlung sei erfolgt, um eine weitere Störung durch die Hacker zu verhindern, erklärte das in Dallas ansässige Unternehmen. Nach Angaben von US-Medien erfolgte die Zahlung in Bitcoin.

TC ENERGY / KEYSTONE-PIPELINE

Der kanadische Konzern TC Energy hat auf Druck der USA den Bau der umstrittenen Öl -Pipeline Keystone XL eingestellt. Es habe die Regierung der kanadischen Provinz Alberta über "Beendigung und Ausstieg" aus dem Projekt informiert, erklärte das Unternehmen.

