Der Dollar bewegt sich wie schon am Vortag am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft kaum. Den nächsten Impulsgeber vermuten Händler in den Einzelhandelsdaten aus den USA am Nachmittag. Jede positive Überraschung dürfte den Greenback stützen. Jedes Argument, um die unterstützende Geldpolitik etwas zu verringern, dürfte der Fed recht sein, heißt es im Handel.

Die Ölpreise stiegen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Händler verwiesen auf die anziehende Nachfrage, die fortschreitenden Impfkampagnen und den Beginn der Sommersaison. Die steigenden Benzinpreise könnten aber zu Zurückhaltung bei den US-Autofahrern führen, so die Befürchtung.

Leicht unter Druck stand der Goldpreis - belastet von gestiegenen Marktzinsen. Marktteilnehmer sprachen auch hier von erhöhter Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Fed-Sitzung. Zudem hänge das Edelmetall derzeit vor allem an der Dollar-Entwicklung, merkte die Commerzbank an. Halte Powell an der bisherigen Position fest, wonach die Inflation nur vorübergehend steige und die Anleihekäufe noch für einige Zeit unverändert fortgeführt würden, sollte Gold den zuletzt verlorenen Boden im Anschluss an die Fed-Sitzung wieder gutmachen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVOIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt nun bei 15,5 (Vorwoche: 22,9) Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 652 (1.204) Neuinfektionen sowie 93 (140) Todesfälle registriert.

- Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verschiebt die britische Regierung die geplante Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen in England um vier Wochen. Nach derzeitigem Stand sei er aber "zuversichtlich, dass wir nicht mehr als vier Wochen brauchen und nicht über den 19. Juli hinausgehen werden", sagte Premierminister Boris Johson.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Zusagen der G7-Staaten für eine Verteilung von Corona-Impfstoffen an ärmere Länder als unzureichend kritisiert. Derzeit komme das Virus "schneller voran als die weltweite Verteilung der Impfstoffe", so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Mit einer vollständigen Corona-Impfung lassen sich laut einer britischen Studie auch bei der Delta-Variante des Coronavirus schwere Krankheitsverläufe vermeiden. Zwei Dosen des Wirkstoffs von Pfizer/Biontech verhinderten der vorgestellten Studie der Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) zufolge in 96 Prozent der Fälle eine stationäre Behandlung. Für das Vakzin von Astrazeneca lag die Quote bei 92 Prozent.

- Wegen eines akuten Mangels an Corona-Impfstoffen hat die iranische Regierung einem im Land produzierten Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt.

BEZIEHUNGEN USA / RUSSLAND

US-Präsident Joe Biden will Russlands Staatschef Wladimir Putin bei ihrem Treffen diese Woche seine "roten Linien" aufzeigen. "Ich suche keinen Konflikt mit Russland", sagte Biden am Montag. "Aber wir werden antworten, wenn Russland seine schädlichen Aktivitäten fortsetzt." Er verwies gleichzeitig darauf, dass die Nato-Alliierten "die Souveränität und territoriale Integrität" der Ukraine weiter unterstützen würden.

VERTEIDIGUNGSAUSGABEN DEUTSCHLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Nato-Gipfel das Bekenntnis zu dem Ziel bekräftigt, die deutschen Verteidigungsausgaben in diesem Jahrzehnt auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Zwischenziel bei den deutschen Verteidigungsausgaben seien 1,5 Prozent bis 2024 gewesen, sagte Merkel am Montag. Angestrebt sei weiterhin, "in Richtung 2030 dieses Zwei-Prozent-Ziel" zu erreichen.

GRENKE

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky mit Wirkung zum 30. Juni das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen. Ihre Nachfolge soll zum 1. August Michael Bücker übernehmen. Während der Übergangsphase greifen die Vertretungsregelungen innerhalb des Vorstandes, hieß es weiter. Bücker zeichnete zuletzt als Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank verantwortlich für das Ressort Corporates & Markets, teilte Grenke mit.

EDF

hat den Vorfall in einem Kernkraftwerk in China relativiert, an dessen Bau er beteiligt war. Der chinesische Betreiber habe "innerhalb der von der chinesischen Sicherheitsbehörde definierten Grenzwerte" kontrolliert Edelgase in die Atmosphäre abgegeben, sagte ein Konzernsprecher am Montag: "Wir haben keine Dynamik eines Unfalls mit Kernschmelze."

IPO / ABOUT YOU

Der Online-Modehändler wird seine Aktien beim Börsengang am Mittwoch zu je 23 Euro verkaufen. Die Preisspanne lag bei 21 bis 26 Euro. Der Gesamtumfang des Angebots des Zalando-Wettbewerber beträgt damit 842 Millionen Euro, wie die Tochter des Versandhändlers Otto nach Abschluss eines Bookbuilding-Verfahrens mitteilte.

