Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sieht die US-Wirtschaft zwar am Anfang einer robusten Erholung, allerdings sei der Weg noch lang. Seiner Ansicht nach hängt der Anstieg der Inflation höchstwahrscheinlich mit dem Prozess der Wiedereröffnung von Teilen der Wirtschaft zusammen, der nachlassen sollte.

POLEN - POLITIK

Die rechtskonservative Regierungskoalition in Polen hat zumindest auf dem Papier ihre Mehrheit im Parlament eingebüßt. Drei Abgeordnete der Regierungsparteien verließen ihre Fraktion und gründeten eine neue.

TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein umstrittenes Mammut-Bauprojekt in Istanbul gestartet, den "Istanbul-Kanal".

DAIMLER

sieht sich bei der Neuausrichtung des Konzerns auf dem richtigen Weg und dürfte bis spätestens März 2022 mit Daimler Truck in den DAX einziehen. "Wir liegen mit der eingehenden Vorbereitung dieses komplexen Vorhabens voll im Zeitplan und wollen Daimler Truck bis zum Ende dieses Jahres als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen", bekräftigte Finanzvorstand Harald Wilhelm im Interview mit der Automobilwoche.

RWE

wird nach Aussage seines Vorstandsvorsitzenden Markus Krebber trotz des geplantes Umbaus zu einem "grünen" Energieerzeuger nicht an Größe verlieren. "Wir werden ungefähr so groß bleiben wie heute. Nur dass wir die alte Stromerzeugung durch die neue klimaschonende ersetzen", sagte Krebber der FAZ.

VOLKSWAGEN

Nach der Tochter Audi bereitet sich auch die Kernmarke VW auf den endgültigen Abschied vom Verbrenner vor. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer dem Münchner Merkur. In den USA und China werde der Ausstieg etwas später erfolgen, in Südamerika und Afrika werde es "noch ein gutes Stück länger dauern".

BOEING

wird wohl frühestens 2024 die ersten Modelle des Langstreckenflugzeugs 777X ausliefern können. Einem Bericht der Seattle Times zufolge hat die US-Zulassungsbehörde FAA den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei.

FORD

Ford muss wegen fehlender elektronischer Bauteile die Kurzarbeit in allen vier europäischen Werken verlängern. Das berichtet die Branchenzeitung Automobilwoche ohne Nennung von Quellen.

JOHNSON & JOHNSON

hat zugestimmt, 230 Millionen Dollar an den Staat New York zu zahlen, um eine Opioid-Klage beizulegen.

NESTLE

wirbt wie kein anderer westlicher Konzern auf Lukaschenkos Propagandasendern. Damit werde das Regime gestützt, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. An zweiter Stelle liegt laut der FASZ der US- Konzern Mars.

PFIZER

hat den weltweiten Vertrieb der Raucherentwöhnungspille Chantix ausgesetzt und einige Chargen des Medikaments zurückgerufen.

UBS

will bis zu zwei Dritteln der Mitarbeiter erlauben, ihre Arbeit dauerhaft in einem Mix von Heim- und Büro-Arbeit zu erledigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)