METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,09 1.796,98 +0,1% +1,11 -5,3%

Silber (Spot) 26,17 26,18 -0,0% -0,00 -0,8%

Platin (Spot) 1.090,80 1.095,45 -0,4% -4,65 +1,9%

Kupfer-Future 4,28 4,26 +0,6% +0,03 +21,5%

Der Goldpreis legte zu, konnte aber zwischenzeitlich deutlich stärkere Gewinne nicht halten. Nach einem Tageshoch bei 1.815 Dollar fiel er auf 1.797 zurück und stand etwas höher als am Vortag. Teilnehmer verwiesen auf den starken Dollar, der den Goldpreis bremste. Zur Stärke des Goldpreises wiederum verwies ANZ auf Anzeichen für eine gute Nachfrage seitens der Zentralbanken. Eine von fünf Zentralbanken beabsichtige laut einem Bericht des World Gold Council, ihre Goldreserven im nächsten Jahr zu erhöhen. Auch die fallenden Renditen am Anleihemarkt stützten das zinslose Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Mittwochmorgen mitteilte, lag die Inzidenz bei 5,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am Wochenende war der Wert erstmals seit langem unter fünf gesunken.

- Obwohl sie im Spätsommer mit 100.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag rechnet, plant die britische Regierung weitere Lockerungen.

- Die australischen Behörden haben den Lockdown in Sidney wegen neuer Ansteckungsfälle mit der Delta-Variante des Coronavirus um eine weitere Woche verlängert.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Grünen fallen im RTL/ntv-Trendbarometer zum ersten Mal seit Anfang März wieder unter die 20-Prozent-Marke und erreichen jetzt 19 Prozent. Gegenüber der Vorwoche verlieren Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt, SPD und AfD können um jeweils einen Prozentpunkt zulegen. Die Union bleibt bei 30 Prozent und bleibt damit stärkste politische Kraft.

ENCAVIS

erhöht wegen der Aktiendividende sein Kapital. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, gibt es 814.031 neue Aktien aus, womit das Grundkapital um 814.031 Euro steigt. 42,9 Prozent der Aktionäre der Encavis AG hatten sich für den Bezug neuer Aktien an Stelle der Bardividende entschieden. Insgesamt wurden somit 814.031 neue Aktien emittiert. Die Encavis-Aktie ist am Dienstag mit 16,39 Euro aus dem Handel gegangen.

UNIPER

S&P Global Ratings hat den Ausblick für Uniper auf stabil von negativ angehoben. Damit werde der Schritt nachvollzogen, den die Ratingagentur auch bei der Muttergesellschaft Fortum getan hatte. Fortum hatte sich von Unternehmensteilen getrennt und sich operativ gut entwickelt. Das verbessert die Kreditwürdigkeit. Das Rating "BBB" von Uniper bestätigte S&P.

IPO / BIOFRONTERA

will die US-Tochter in den Vereinigten Staaten an die Börse bringen. Der Börsenprospekt sei bei der Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht worden.

S IMMO

erwartet im ersten Halbjahr ein positives Ergebnis aus der Immobilienbewertung von rund 130 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als die 10,2 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Das Bewertungsergebnis liegt im ersten Halbjahr 2021 damit in etwa auf dem Niveau des Referenzwerts von 2019 vor der Pandemie.

MICROSOFT / AMAZON

Microsoft wird sich einen milliardenschweren Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums wohl doch mit der Konkurrenz teilen müssen. Das Pentagon stornierte das 10 Milliarden US-Dollar schwere Cloud-Computing-Projekt mit dem Namen "JEDI", für das Microsoft 2019 den alleinigen Zuschlag erhalten hatte und dessen Vergabe von Amazon angefochten wurde. Es will nun ein neues Cloud-Projekt starten.

LG ELECTRONICS

erwartet im zweiten Quartal einen Betriebsgewinn von 1,113 Billionen Won (umgerechnet 827,8 Millionen Euro) und ein Umsatzwachstum von 48 Prozent auf 17,11 Billionen Won. Die Analysten hatten nach einem Factset-Konsens mit einem operativen Ergebnis von 1,14 Billionen Won bei Einnahmen von 17,087 Billionen Won gerechnet.

SAMSUNG ELECTRONICS

geht nach ersten Berechnungen davon aus, den operativen Gewinn im zweiten Quartal 2021 dank der starken Chipnachfrage um mehr als die Hälfte verbessert zu haben. Der Betriebsgewinn habe etwa 12,5 Billionen Won erreicht (umgerechnet 9,3 Milliarden Euro). Für den Umsatz stellte Samsung 63 Billionen Won in Aussicht, das ist 19 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Analysten hatten mit einem operativen Gewinn von 10,9 Billionen Won bei einem Umsatz von 61,2 Billionen Won gerechnet.

