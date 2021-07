Der Goldpreis setzte seine Aufwärtstendenz fort und notierte über 1.800 Dollar je Feinunze. Hier stützte weiter die Hoffnung auf eine verstärkte Nachfrage. Eine von fünf Zentralbanken beabsichtigt laut einem Bericht des World Gold Council, ihre Goldreserven kommendes Jahr zu erhöhen. Auch die weiter fallenden Renditen am Anleihemarkt stützten das zinslose Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die Zahl der weltweiten Corona-Toten seit Beginn der Pandemie hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch die symbolische Schwelle von vier Millionen überschritten.

EZB

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darauf geeinigt, künftig glatt 2 Prozent Inflation anzustreben und ein Überschreiten dieses Zielwerts zu tolerieren. Diese Entscheidung sei nach Gesprächen am Dienstag und Mittwoch gefallen, meldet Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person.

FED

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rückt der Zeitpunkt für eine Drosselung des monatlichen 120 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramms der US-Notenbank näher. Wann genau es so weit sein wird, könne er jedoch noch nicht sagen, denn der passende Zeitpunkt werde nicht zuletzt von den Konjunkturdaten der kommenden Monate abhängen, sagte Bostic, der zurzeit stimmberechtigt im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Federal Reserve ist, nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Ratssitzung am 15. und 16. Juni.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,1 Millionen Barrel

KNORR-BREMSE/HELLA

Knorr-Bremse lässt von einer Übernahme des Scheinwerferspezialisten Hella ab. Wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte, will er einen Erwerb eines Hella-Aktienpakets von 60 Prozent von der Gründerfamilie nicht weiter verfolgen. Die Beteiligung ist um die 4 Milliarden Euro wert.

LUFTHANSA

nimmt erneut den Anleihemarkt für eine Milliardenemission in Anspruch. Platziert wurden zwei Mal je 500 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei und acht Jahren, wie die Lufthansa mitteilte. Ferner bereitet der Konzern eine Kapitalerhöhung vor. Zuletzt im Februar hatte die Airline 1 Milliarde Euro mit einer Anleihe eingesammelt. Während der Erlös damals zur vorzeitigen Tilgung eines KfW-Darlehens verwendet worden war, soll das Geld jetzt der Liquiditätsstärkung dienen.

SÜDZUCKER

Das Nettoergebnis sank im ersten Geschäftsquartal um 42 Prozent auf 15 Millionen Euro. Je Aktie verdiente der Zuckerkonzern 0,07 nach 0,12 Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis sackte um ein Fünftel auf 49 Millionen Euro ab, wie seit Vorlage vorläufiger Eckzahlen seit Mitte Juni bekannt.

CANCOM

Der IT-Dienstleister erweitert seinen Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Rüdiger Rath zum Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) bestellt.

AEGON

Um dem verwässernden Effekt der Aktiendividende 2020 und von Bonusprogrammen entgegenzuwirken, wird Aegon für 133 Millionen Euro eigene Aktien an der Börse zurückkaufen. Der Rückkauf beginne am Donnerstag und werde am 25. August beendet, so das Unternehmen.

VINCI

Der Bau- und Infrastrukturkonzern wird zusammen mit dem italienischen Bauunternehmen Webuild einen Teil des Tunnelprojektes für die geplante Hochgeschwindigkeitszugverbindung zwischen Lyon und Turin realisieren. Das zweite Los für den Bau des Tunnels habe einen Gesamtwert von 1,43 Milliarden Euro, teilte Vinci mit.

FACEBOOK / GOOGLE / TWITTER

Der frühere US-Präsident Donald Trump verklagt die Internetriesen Facebook, Google und Twitter. Der nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar von den großen Online-Plattformen verbannte Ex-Präsident kündigte an, auch gegen die Chefs der Konzerne - Mark Zuckerberg , Sundar Pichai und Jack Dorsey - vor Gericht zu ziehen. Der Republikaner wirft den Internetunternehmen "Zensur" vor.

GOOGLE

Generalstaatsanwälte in 36 US-Bundesstaaten haben Klage gegen den Internetriesen Google und die Muttergesellschaft Alphabet eingereicht. Darin werfen sie Google vor, mit seinem App-Store für Android -Smartphones gegen Kartellrecht zu verstoßen.

===

