EUR/USD 1,1796 -0,0% 1,1796 1,1792 -3,4%

EUR/JPY 129,92 -0,1% 130,09 130,13 +3,0%

EUR/CHF 1,0823 -0,0% 1,0824 1,0832 +0,1%

EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8601 0,8621 -3,7%

USD/JPY 110,14 -0,1% 110,29 110,35 +6,6%

GBP/USD 1,3718 +0,0% 1,3716 1,3679 +0,4%

USD/CNH 6,4684 +0,1% 6,4637 6,4673 -0,5%

BTC/USD 32.009,01 +0,6% 31.831,26 31.859,26 +10,2%

Der Dollar litt wie der US-Rentenmarkt unter der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger, der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Der Bitcoin eroberte mit Schwung die 30.000er Marke zurück und stieg phasenweise auf klar über 32.000 Dollar. Für einen positiven Impuls dürfte dabei auch Elon Musk gesorgt haben. Der Tesla-Chef und seine Raumfahrtfirma SpaceX setzen weiter auf die Kryptowährung. Sowohl er als auch SpaceX besäßen Bitcoins, obwohl er Umweltbedenken wegen des hohen Stromverbrauchs habe, sagte Musk am Mittwoch auf einer Branchenkonferenz.

WTI/Nymex 70,01 70,30 -0,4% -0,29 +45,3%

Brent/ICE 71,81 72,23 -0,6% -0,42 +40,5%

Die Erdölpreise zogen kräftig an. Selbst insgesamt gestiegene Rohöllagerbestände in den USA konnten der Preisrally nichts anhaben. Händler suchten nach Argumenten für die Rally und stießen auf gesunkene Vorräte am US-Öldrehkreuz in Cushing. Dort sanken die Bestände auf den tiefsten Stand seit Januar 2020.

Gold (Spot) 1.800,15 1.803,55 -0,2% -3,40 -5,2%

Silber (Spot) 25,18 25,28 -0,4% -0,09 -4,6%

Platin (Spot) 1.082,75 1.083,43 -0,1% -0,68 +1,2%

Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,4% +0,02 +21,6%

Der Goldpreis (-0,3%) litt unter den gestiegenen Marktzinsen, wodurch Anleihen als Anlagealternative an Attraktivität gewinnen.

CORONA-PANDEMIE

- Tausende Menschen haben in Griechenland gegen die geplante Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich protestiert.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Sie liegt jetzt bei 12,2. Eine Woche zuvor hatte sie noch bei 8,0 gelegen.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Juni vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres gestiegen. Die Steigerung lag bei 12,9 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2019 - also dem entsprechenden Monat im Vorkrisenjahr - fielen die Steuereinnahmen 8,6 Prozent niedriger aus.

NORD STREAM 2

Deutschland und die USA haben ihren jahrelangen Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beigelegt. Die Vereinbarung besteht unter anderem darin, dass parallel zu Nord Stream 2 die Beförderung von russischem Gas durch die Ukraine um zehn Jahre verlängert werden soll. Das Abkommen sieht zudem Sanktionen gegen Russland für den Fall vor, dass Moskau "Energie als Waffe einsetzt". Dies gelte auch allgemein für "aggressives Verhalten gegenüber der Ukraine".

ALSTRIA OFFICE

hat sich zu Berichten über ein mögliches Übernahmeangebot durch den kanadischen Finanzinvestors und Großaktionärs Brookfields geäußert. Man nehme die Gerüchte zur Kenntnis, kommentiere aber keine Marktspekulationen, hieß es. Brookfield sei ein langjähriger Aktionär des Konzerns und halte gemäß der jüngsten Stimmrechtsmitteilung vom 1. Juli 8,35 Prozent der ausstehenden Aktien. Derzeit befinde man sich nicht in Verhandlungen über ein Übernahmeangebot.

STRATEC

hat Umsatz und Marge im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Der Hersteller vollautomatischer Analysensysteme im Bereich klinische Diagnostik und Biotechnologie rechnet 2021 nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens 12 Prozent. Bislang lautete die Prognose auf "mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich". Die bereinigte EBIT-Marge sieht Stratec nach wie vor bei 17,5 bis 18,5 Prozent. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz auf 155,8 (119,4) Millionen Euro, währungsbereinigt um 36 Prozent. Das bereinigte EBIT legte um 87 Prozent auf 34,4 Millionen Euro zu, woraus sich eine Marge von 22,1 Prozent nach 15,4 Prozent im Vorjahr ergab.

ABB

hat im zweiten Quartal dank der höheren Nachfrage, der eingeleiteten Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen seine Profitabilität deutlich verbessert und ist für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Insgesamt stieg der Auftragseingang um 32 Prozent auf 7,99 Milliarden Dollar, der Umsatz erhöhte sich um 21 Prozent auf 7,45 Milliarden. Auf vergleichbarer Basis waren die Wachstumsraten mit 14 Prozent bzw. 24 Prozent etwas niedriger. Das operative EBITA wuchs um 71 Prozent und die operative EBITA-Marge legte um 440 Basispunkte auf 15 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente ABB 752 Millionen Dollar, ein Plus von 136 Prozent. ABB erwartet für 2021 nun ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von knapp unter 10 Prozent (vorher: ca. 5 Prozent oder höher).

GIVAUDAN

hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Bei dem Aromen- und Duftstoffhersteller stieg der Nettogewinn auf 481 (413) Millionen Franken. Das EBITDA stieg auf 809 (734) Millionen Franken, der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,9 Prozent auf 3,37 Milliarden Franken. Betriebsabläufe und die globale Lieferkette habe man auf einem hohen Niveau halten können, so Givaudan.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als von ANalysten erwartet. Der Umsatz kletterte um 7 Prozent auf Quartalssicht und um 41 Prozent binnen Jahresfrist auf 4,58 (Vj. 3,24) Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 1,93 (1,38) Milliarden Dollar. as Instruments 2,05 Dollar.

VINCI

hat von der Projektgesellschaft Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH einen Public-Private-Partnership (PPP)-Vertrag für ein neues Stück Bundesstraße erhalten. Die Partnerschaft umfasst eine Gesamtinvestition von rund 500 Millionen Euro.

