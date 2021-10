Kosten für Waren und Ausgaben verzeichnet. Der Gewinn sank trotz gestiegener Erlöse.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,38 -1,2 0,39 26,2

5 Jahre 1,15 -1,1 1,16 78,8

7 Jahre 1,46 -1,2 1,47 80,9

10 Jahre 1,64 0,4 1,64 72,4

30 Jahre 2,12 3,6 2,09 47,7

Die Rentenrenditen zeigten sich wie schon am Vortag uneinheitlich - aber insgesamt mit moderaten Bewegungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verteidigte die hohen Aufschläge des Vortages. Die Inflationsentwicklung spreche weiter für steigende Marktzinsen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1662 +0,1% 1,1649 1,1644 -4,5%

EUR/JPY 133,14 -0,0% 133,20 133,00 +5,6%

EUR/CHF 1,0714 +0,0% 1,0876 1,0711 -0,9%

EUR/GBP 0,8435 +0,1% 0,8427 0,8425 -5,6%

USD/JPY 114,16 -0,2% 114,34 114,21 +10,5%

GBP/USD 1,3825 -0,0% 1,3826 1,3817 +1,2%

USD/CNH 6,3888 -0,1% 6,3938 6,3914 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 64.958,00 -1,3% 65.829,26 66.708,76 +123,6%

Der Dollarindex sank um 0,2 Prozent. Die Analysten von Westpac sehen kurzfristig eher Spielraum nach unten. Die Risikoneigung dürfte zulegen und eine Neubewertung der Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit könnte den Dollar in den kommenden Tagen auf Talfahrt schicken, hieß es. Bitcoin sprang derweil auf ein Rekordhoch. Im Handel verwies man unter anderem auf das erfolgreiche Börsendebüt des Bitcoin-Fonds am Vortag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 83,87 0% 0,00 +75,3%

Brent/ICE 85,74 85,82 -0,1% -0,08 +69,1%

Erdöl drehte ins Plus, nachdem die staatliche Energy Information Administration wider Erwarten eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Zum Settlement notierte die US-Sorte WTI 1,1 Prozent höher bei 83,87 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 85,82 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,25 1.782,13 +0,2% +4,12 -5,9%

Silber (Spot) 24,40 24,28 +0,5% +0,13 -7,5%

Platin (Spot) 1.062,00 1.053,75 +0,8% +8,25 -0,8%

Kupfer-Future 4,75 4,73 +0,3% +0,02 +34,8%

Inflationssorgen trieben den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 1.786 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EU / POLEN

Das EU-Parlament hat der Europäischen Kommission im Streit um die Anwendung des neuen Rechtsstaatsmechanismus ein Ultimatum gesetzt. Das Parlament werde die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagen, sollte diese den Rechtsstaatsmechanismus nicht bis zum 2. November aktivieren, heißt es in einem Brief von Parlamentschef David Sassoli.

FED / BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft ist nach einer Erhebung der US-Notenbank in den meisten Fed-Bezirken mit einer bescheidenen bis moderaten Rate gewachsen. Allerdings hätten mehrere Distrikte über ein verlangsamtes Wachstumstempo berichtet, was durch Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus zusammenhänge, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorging.

FED

Fed-Gouverneur Randal Quarles erwartet, dass der erhöhte Inflationsdruck zurückgehen wird, ohne dass die Notenbank im nächsten Jahr aggressiver reagieren muss. Allerdings warnte er vor wachsenden Risiken für diese Prognose, unter anderem durch zusätzliche Staatsausgaben, die von der Biden-Administration ins Auge gefasst werden.

QUALTRICS INTERNATIONAL

hat mit seinen Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktien der auf Cloud-Software für das Erfahrungsmanagement spezialisierten SAP-Tochter kletterten daraufhin im nachbörslichen US-Aktienhandel um 7,4 Prozent auf 47,50 Dollar. Im Quartal erzielte Qualtrics einen Umsatz von 271,6 Millionen US-Dollar, 41 Prozent mehr als vor einem Jahr und über der Prognose des Unternehmens von 257 bis 259 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (auf Non-GAAP-Basis) war mit 1 Cent positiv, während Qualtrics mit einem Verlust von 1 bis 3 Cents gerechnet hatte. Nach GAAP wies das Unternehmen allerdings einen Verlust von 286 Millionen Dollar oder 56 Cent pro Aktie aus.

AROUNDTOWN / TLG IMMOBILIEN

Die TLG Immobilien AG soll nach der der mehrheitlichen Übernahme durch Aroundtown von der Börse genommen werden. Man habe mit Aroundtown eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen, und Aroundtown habe sich verpflichtet, den TLG-Aktionären anzubieten, ihre Aktien für 31,67 je Stück zu erwerben, teilte TLG Immobilien am Mittwochabend mit. Die Aroundtown SA hält bereits ca. 79,89 Prozent der TLG-Aktien.

CIMIC

Die Hochtief-Tochter Cimic hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr umgesetzt und einen soliden Gewinn erzielt. Die australische Baufirma bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Zudem stoppte das Unternehmen sein Supply-Chain-Finanzierungsprogramm

METRO

ist nach Umsatzsteigerungen im vierten Geschäftsquartal optimistischer für das Ende Juli angehobene Gewinnziel für das Gesamtjahr. Für das Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September endete, rechnet der Großhandelskonzern nun mit einem bereinigten operativen Gewinn am oberen Rande der Spanne. Das heißt, eine leichte Steigerung beim bereinigten EBITDA könnte drin sein.

NEMETSCHEK

will mit seiner Mediensparte Maxon deutlich wachsen und sie zu einem Kerngeschäft ausbauen. "Der Anteil am Konzernumsatz wird dieses Jahr bei zehn Prozent liegen", sagte Vorstandschef Axel Kaufmann dem Wirtschaftsmagazin Börse Online laut Vorabbericht. Das Unternehmen wolle mit Maxon um 15 bis 20 Prozent pro Jahr zulegen, mögliche Zukäufe seien noch nicht eingerechnet. Kaufmann bekräftigte ferner die im Juli angehobenen Ziele für das Jahr 2021.

CARREFOUR

Der Handelskonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert und seine Jahresprognose sowie ihr Ziel für den freien Cashflow bestätigt. Carrefour setzte in den drei Monaten auf flächenbereinigter Basis mit 20,47 Milliarden Euro 0,8 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. Auf berichteter Basis stieg der Umsatz um 4 Prozent.

SAINT-GOBAIN

Der Baustoffkonzern kauft den mexikanischen Hersteller von Bauchemiekalien Impac. Einen Kaufpreis nannte die Compagnie de Saint-Gobain nicht.

EVERGRANDE

hat Pläne zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrer Immobilienverwaltungssparte für umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar abgesagt - ein erheblicher Rückschlag für die Bemühungen des angeschlagenen Immobilienkonzerns, ihre Liquiditätskrise zu überwinden.

IBM

Licht und Schatten haben die Drittquartalszahlen von International Business Machines (IBM) enthalten. Während das Ergebnis den Erwartungen des Marktes entsprach, lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. Die Aktie verlor daraufhin in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel rund 5 Prozent. Im Berichtsquartal verdiente "Big Blue" netto 1,13 (Vorjahr: 1,7) Milliarden Dollar bzw 1,25 (1,89) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich das Ergebnis je Aktie auf 2,52 (2,58) Dollar und traf damit genau die Konsensschätzung der Analysten. Der Umsatz stieg auf 17,62 (17,56) Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz bei 17,79 Milliarden Dollar gesehen.

PAYPAL

ist angeblich am Kauf der Social-Media-Plattform Pinterest interessiert. Die Verhandlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, berichten informierte Personen. Es sei durchaus möglich, dass keine Einigung zustande komme. Falls doch, müsste Paypal eine gewaltige Kaufsumme stemmen, denn Pinterest ist an der Börse aktuell über 35 Milliarden Dollar wert.

TESLA

hat im dritten Quartal den Störungen der globalen Lieferketten getrotzt. Der Konzern fuhr seinen dritten Quartalsgewinn in Folge ein und erzielte dabei ein Rekordergebnis. Tesla erzielte in den drei Monaten einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar nach 331 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten im Factset-Konsens mit rund 1,3 Milliarden gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 13,8 Milliarden von 8,8 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten 13,6 Milliarden prognostiziert.

