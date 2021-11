erhöhen will.

Schwach - Deutlich stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise schürten Spekulationen über schon bald steigende Zinsen und sorgten für Verkaufsstimmung. Die Inflation lag erstmals seit über 30 Jahren mit 6,2 Prozent über der Marke von 6 Prozent. Für Ringcentral ging es um gut 20 Prozent nach oben. Der Anbieter cloudbasierter Telekommunikation hatte die Markterwartungen geschlagen und den Jahresausblick erhöht. Dagegen hatte Coinbase (-8,1%) mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen verfehlt. Um 4,3 Prozent erholt zeigte sich die Tesla-Aktie nach Verlusten von 16 Prozent an den beiden Vortagen. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Wochenende den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert. Biontech erholten sich um 4,0 Prozent, während Pfizer um 3,6 Prozent zulegten. Die Impfstoffpartner haben bei der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung ihrer Auffrischungsimpfung für alle in den USA lebenden Personen im Alter von mindestens 18 Jahren beantragt. Doordash verbesserten sich um 11,6 Prozent. Der US-Essenslieferdienst hat die Übernahme des europäischen Wettbewerbers Wolt im Wege eines Aktientausches vereinbart mit einem Transaktionswert von mehr als 8 Milliarden Dollar.

Fulminant verlief das Börsendebüt des Elektroautoherstellers Rivian. Der erste Kurs war an der Nasdaq mit 106,75 Dollar festgestellt worden, 37 Prozent über dem Ausgabekurs. Zuletzt kostete das Papier gut 101 Dollar. Die Marktkapitalisierung zum ersten Kurs erreichte 93 Milliarden Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,50 7,6 0,43 38,6

5 Jahre 1,22 14,1 1,08 86,3

7 Jahre 1,45 13,2 1,32 80,5

10 Jahre 1,56 12,3 1,44 64,5

30 Jahre 1,92 9,9 1,82 27,1

Die Anleiherenditen schnellten passend zur Nachrichtenlage nach oben, so stark wie zuletzt im Februar. Im Zehnjahresbereich ging es um über 12 Basispunkte auf 1,56 Prozent nach oben. Für Druck auf die Kurse hatte zudem eine sehr schwach verlaufene Auktion 30-jähriger US-Anleihen gesorgt, die im Markt als "desaströs " bezeichnet wurde. Verstärkt worden sein könnten die Bewegungen bei den Anleihen auch davon, dass am Donnerstag am US-Anleihemarkt aufgrund des Veteranen-Feiertages nicht gehandelt wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi., 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1481 +0,0% 1,1480 1,1528 -6,0%

EUR/JPY 130,83 +0,1% 130,72 131,31 +3,8%

EUR/CHF 1,0545 +0,1% 1,0892 1,0558 -2,5%

EUR/GBP 0,8553 -0,1% 0,8562 0,8543 -4,2%

USD/JPY 113,95 +0,1% 113,89 113,90 +10,3%

GBP/USD 1,3424 +0,1% 1,3410 1,3490 -1,8%

USD/CNH 6,4023 +0,0% 6,4003 6,3932 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 64.686,49 -0,7% 65.147,41 68.364,26 +122,7%

Der Dollar zog mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an. Der Euro fiel auf 1,1480 Dollar, den niedrigsten Stand seit Juli 2020. Der Dollar-Index legte stark zu um fast 1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,41 81,34 +0,1% 0,07 +70,7%

Brent/ICE 82,71 82,64 +0,1% 0,07 +63,4%

Die Ölpreise rutschten um bis zu 3,5 Prozent ab, gebremst vor allem vom Dollar, der das Öl wie auch das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert. Dazu waren die Ölvorräte in der vergangenen Woche gestiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,11 1.849,55 +0,2% +3,56 -2,4%

Silber (Spot) 24,88 24,63 +1,0% +0,26 -5,7%

Platin (Spot) 1.079,83 1.071,04 +0,8% +8,79 +0,9%

Kupfer-Future 4,36 4,32 +0,9% +0,04 +23,7%

Der Goldpreis machte nach dem unerwartet starken Verbraucherpreisanstieg zunächst einen Satz um über 30 Dollar nach oben, am Ende des Tages betrug das Plus aber nur 20 Dollar auf 1.852 Dollar. Das Edelmetall war zwar als Inflationsschutz stark gesucht, zugleich sorgten aber die steigenden Marktzinsen für das zinslose Gold und der feste Dollar für starken Gegenwind.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angesichts des andauernden Anstiegs der Infektionszahlen für neue Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Denn die Impfrate in Deutschland reiche nicht aus, "um ein schnelles Ausbreiten des Virus zu verhindern".

- Wegen der steigenden Infektionszahlen weitet das Bundesland Berlin seine 2G-Vorschriften aus. Ab kommenden Montag sollen nur noch Geimpfte und Getestete Zutritt zu einer ganzen Reihe von Einrichtungen und Freizeitangeboten bekommen.

DEUTSCHLAND - INNENPOLITIK

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verzichtet auf eine neuerliche Kandidatur für den CDU-Vorsitz.

EU / BELARUS

Im Flüchtlingskonflikt mit Belarus bereitet die EU eine weitere Verschärfung der Sanktionen vor.

ZYPERN / ASYLPOLITIK

Zypern will angesichts der steigenden Zahl von illegalen Grenzübertritten die Bearbeitung von Asylanträgen aussetzen und dazu einen entsprechenden Antrag bei der EU-Kommission Antrag stellen. Regierungssprecher Marios Pelekanos sagte, die Migrationskrise habe einen "demografischen Wandel" und "akute sozioökonomische Auswirkungen" zur Folge.

USA/CHINA

Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, China und die USA, haben bei der UN-Klimakonferenz eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz geschlossen. "Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt", sagte der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua Xie mit Blick auf die drohende Erderwärmung von 2,7 Grad. Daher würden beide Länder gemeinsam den Klimaschutz stärken. Dazu enthalte die Vereinbarung "konkrete Pläne".

DAIMLER / RENAULT

Daimler will sich von der gesamten Beteiligung an Renault trennen und nach Börsenschluss am Mittwoch ein beschleunigtes Privat-Platzierungsverfahren für institutionelle Anleger gestartet werden. Der Daimler-Pensionsfonds hält 9,2 Millionen Renault-Aktien im Wert von 315,6 Millionen Euro.

MERCK KGAA

hat für das dritte Quartal folgende Zahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

3. QUARTAL* 3Q21 ggVj 3Q20

Gesamtumsatz 4.873 +10% 4.447

EBITDA** 1.552 -9% 1.701

Ergebnis nach Steuern/Dritten** 973 -4% 1.017

Ergebnis nach Steuern/Dritten 761 -6% 806

Ergebnis je Aktie** 2,24 -4% 2,34

-* Merck hat am 3. November vorab Zahlen veröffentlicht.

- ** vor Sondereinflüssen

RWE

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von einem guten Handelsgeschäft profitiert und deutlich mehr verdient. Der zuletzt Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt.

VW

VW-Chef Herbert Diess hofft auf eine schnelle Umsetzung der Pläne zum Bau einer neuen Autofabrik in Wolfsburg. Ab 2026 will VW dort das Elektromodell Trinity herstellen. Diess äußerte die Hoffnung, dass die Standortentscheidung zügig erfolgen werde.

AAREAL BANK

Der Aufsichtsrat hat eine neuerliche Forderung des aktivistischen Aktionärs Petrus Advisers nach einer teilweisen Neubesetzung des Kontrollgremiums zurückgewiesen.

AAREAL BANK

hat im dritten Quartal dank einer geringeren Risikovorsorge und eines gestiegenen Zinsüberschusses mehr verdient als erwartet.

BILFINGER

bekommt ab dem 1, März 2022mit Thomas Schlus einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 56-Jährige folgt auf Thomas Blades, der seinen Vertrag nicht verlängert und im gegenseitigen Einvernehmen sein Amt im Januar 2021 niederlegt hatte. Schulz ist derzeit Group CEO der dänischen FLSmidth & Co. A/S, einem Anbieter von technischen Lösungen, Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Bergbau- und Zementindustrie.

EVOTEC

hat seine Jahresprognose nach einem guten dritten Quartal bekräftigt. Auch an dem Ausblick bis 2025 hält das Unternehmen fest. Die Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden kletterten um über ein Fünftel auf knapp 160 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis stieg um knapp ein Zehntel auf 17,7 Millionen von 16,4 Millionen Euro. Der Nettogewinn erreichte wegen hoher Bewertungserträgen aus Beteiligungen 134,3 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte die Evotec SE noch einen Fehlbetrag von 1,4 Millionen Euro ausgewiesen. Je Aktie wurden nun 0,82 Euro verdient nach minus 0,01 Euro im Vorjahreszeitraum.

FIELMANN

