METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,73 1.788,62 +0,3% +5,11 -5,5%

Silber (Spot) 23,66 23,54 +0,5% +0,12 -10,4%

Platin (Spot) 997,00 980,76 +1,7% +16,24 -6,9%

Kupfer-Future 4,49 4,46 +0,6% +0,03 +27,3%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Kanada hat mit den Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren begonnen.

- Italien verschärft wegen der steigenden Corona-Zahlen die Einschränkungen für Ungeimpfte.

- Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland hat die Schwelle von 100.000 überschritten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut und liegt jetzt bei 419,7 (Vorwoche: 336,9). Binnen eines Tages starben weitere 351 (264) Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat wie allgemein erwartet ihren Leitzins zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten angehoben, um die sich beschleunigende Inflation und die steigende Verschuldung der privaten Haushalte einzudämmen. Sie erhöhte den Leitzins für sieben Tage laufende Rückkaufsvereinbarungen um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent.

GELDPOLITIK USA - FED-PROTOKOLL

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 3. November über Inflationssorgen diskutiert. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, wächst die Unsicherheit darüber, wie lange es dauern wird, bis sich die erhöhte Inflation wieder abschwächt und wie bald die Fed die Zinsen erhöhen muss. Einige Notenbanker signalisierten, dass sie das Anleihekaufprogramm wegen des höheren Inflationsdrucks bereits früher auslaufen lassen wollen.

EU-HAUSHALT

Das EU-Parlament hat dem EU-Haushalt für kommendes Jahr zugestimmt. Er beträgt knapp 170 Milliarden Euro.

EU-PARLAMENT

Die konservative EVP-Fraktion hat die maltesische Abgeordnete Roberta Metsola zu ihrer Kandidatin für das Präsidentenamt des Europaparlament gewählt.

SCHWEDEN -POLITIK

Nur wenige Stunden nach ihrer Wahl zur neuen Ministerpräsidentin Schwedens hat Magdalena Andersson ihren Rücktritt eingereicht. Anlass sei der Bruch ihrer Regierungskoalition, erklärte Andersson. Zuvor war ihr Haushaltsplan im Parlament nicht verabschiedet worden, die Grünen verließen daraufhin die Regierungskoalition.

DR. HÖNLE

Wertminderungen schmälern das Ergebnis des UV-Technologiespezialisten im vierten Quartal des im September beendeten Geschäftsjahres 2020/21. Die Abschreibungen betreffen den kompletten Firmenwert einer Tochter und belaufen sich auf 3,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT sieht Hönle weiter bei etwa 8 Millionen Euro.

AMAZON

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter des Onlinehändlers anlässlich des Aktionstags "Black Friday" zu Streiks aufgerufen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)