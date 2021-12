Der Dollar machte mit den Powell-Aussagen und der Aussicht auf früher als bisher gedachte Zins-Erhöhungen zwischenzeitlich einen Satz nach oben, gab aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Der Euro fiel im Gegenzug bis auf 1,1234 Dollar, schaffte jedoch im Verlauf wieder den Sprung über die Marke von 1,13 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,91 66,18 +2,6% 1,73 +43,0%

Brent/ICE 0,00 70,57 0% 0,00 +45,1%

Die Ölpreise kamen mit der Sorge vor möglichen negativen Konjunktur-Auswirkungen durch die neue Corona-Variante und damit auch einer sinkenden Nachfrage unter Druck und verloren bis zu 4,8 Prozent. Teilnehmer verwiesen auch auf den steigenden Dollar. "Der Markt wird in den nächsten Wochen abwarten, bis sich ein klareres Bild ergibt, wie schlimm Lockdowns und Reisebeschränkungen mit der neuen Variante werden", sagte Analyst Edward Moya von Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.779,28 1.774,57 +0,3% +4,71 -6,3%

Silber (Spot) 22,87 22,90 -0,1% -0,03 -13,4%

Platin (Spot) 955,40 941,20 +1,5% +14,20 -10,7%

Kupfer-Future 4,35 4,28 +1,6% +0,07 +23,3%

Der Goldpreis geriet mit dem steigenden Dollar unter Druck. Zuvor hatte das Edelmetall von der Suche der Anleger nach Sicherheit profitiert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Impfpflicht angekündigt, das noch in diesem Jahr eingeleitet werden könnte. Er begründete das Vorhaben mit dem notwendigen Schutz der Bevölkerung. Weiter sagte Scholz, sein Vorschlag für die allgemeine Impfpflicht ziele auf "Ende Februar oder Anfang März". Dies dürfte dann bei Verstößen auch mit einer Strafandrohung verbunden sein.

CHINA - INDUSTRIE-PMI

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,9 (Oktober: 50,6) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

BIP AUSTRALIEN

Die Wirtschaft Australiens ist im dritten Quartal aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie geschrumpft. Wie das australische Statistikamt am Mittwoch mitteilte, schrumpfte die Wirtschaft im Zeitraum Juli bis September um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft indessen um 3,9 Prozent.

POLEN - BELARUS

Polen schränkt den Zugang zum Grenzgebiet mit Belarus weiterhin ein. Die am Dienstag von Präsident Andrzej Duda unterzeichnete Regelung ermöglicht es der Regierung, den Zugang zu bestimmten Teilen der drei Kilometer breiten Grenzregion je nach Lage zu sperren. Damit wird der umstrittene Ausnahmezustand, der in der Nacht zu Mittwoch automatisch auslief, de facto verlängert.

AUTOINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Ziel der Ampel-Koalition sind 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen bis 2030 - dazu müsse der Ausbau des Ladenetzes jedoch stark beschleunigt werden, fordert der Verband der Automobilindustrie (VDA). Laut VDA stehen den aktuell rund 55.000 neu zugelassenen Elektrofahrzeugen pro Monat lediglich etwa 250 neue Ladepunkte gegenüber. Rein rechnerisch seien aber gut 2.000 neue Ladepunkte pro Woche nötig, um eine ausreichende Ladeinfrastruktur zu gewährleisten. Die Ausbaugeschwindigkeit müsse somit verachtfacht werden.

LKW-MAUT

Die deutsche Lkw-Maut hat in den Jahren 2010 und 2011 teilweise gegen EU-Recht verstoßen. Mit diesem Urteil gab das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen am Dienstag einer polnischen Spedition im Streit mit der Bundesrepublik über die Rückerstattung von Mautgebühren teilweise Recht.

US-BANKENAUFSICHT

US-Präsident Joe Biden soll nach Aussage informierter Personen offenbar Richard Cordray als obersten Bankenaufseher in der Federal Reserve haben wollen. Wenn er nominiert und vom Senat bestätigt wird, würde Cordray der einflussreichste Aufseher der Regierung über das US-Bankensystem werden und Randal Quarles als stellvertretenden Vorsitzender der Bankenaufsicht der Fed ablösen.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Anstieg von 2,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände stiegen um 2,2 Millionen Barrel nach einem Plus von 0,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 800.000 Barrel und bei Benzin ein Minus von 500.000 Barrel.

LENZING

will der Hauptversammlung eine Dividende von 4,35 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen. Wie der Hersteller von Spezialfasern aus Holz mitteilte, spiegelt der Vorschlag die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 wider.

SALESFORCE

hat mit seinen Drittquartalszahlen dank der anhaltenden digitalen Transformation seiner Kunden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Allerdings blieb der Ausblick für das laufende Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurück.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat im vierten Quartal dank der regen Nachfrage mehr verdient als erwartet. Der Spezialist für Server-, Storage- und Netzwerklösungen vermeldete einen Gewinnanstieg von 157 Millionen Dollar im Vorjahr auf 2,55 Milliarden Dollar, was jedoch vor allem auf das Urteil in einem Rechtsstreit mit Oracle zurückzuführen war. Hier wurden HPE 2,4 Milliarden Dollar zugesprochen.

===

