Mit ihrem Eingeständnis, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Nachfrageerholung bremsen werde, belastete die Opec den Ölpreis. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 71,29 Dollar. Der Brentpreis sank um 1 Prozent auf 74,39 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,27 1.787,18 +0,0% +0,09 -5,8%

Silber (Spot) 22,26 22,35 -0,4% -0,09 -15,7%

Platin (Spot) 933,10 933,85 -0,1% -0,75 -12,8%

Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,2% +0,01 +21,9%

Gold profitierte etwas von den Verlusten am Aktienmarkt und legte trotz des festeren Dollar etwas zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.788 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag der Wert bei 375,0 (Vortag: 389,2 gelegen, Vorwoche: 432,2). Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 30.823 Neuinfektionen verzeichnet (Vorwoche: 36.059).

- Norwegen verschärft wegen der neuen Virus-Variante Omikron erneut die Corona-Maßnahmen.

US-KONJUNKTUR

Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten für das kommende Jahr eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung. Wie aus dem halbjährlichen Wirtschaftsausblick des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht, dürfte sich das Wachstum aber im Vergleich zu diesem Jahr aber abschwächen. Für das verarbeitende Gewerbe wird 2022 ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent vorausgesagt, nach einem Plus von 14,1 Prozent im laufenden Jahr. Für das Dienstleistungsgewerbe prognostiziert das ISM wird ein Umsatzplus von 4,3 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 4,8 Prozent 2021. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor wird sich den Prognosen zufolge um 1 Prozent erhöhen.

BANKENSEKTOR GROßBRITANNIEN

Die britische Notenbank schreibt den Banken des Landes ab dem kommenden Dezember einen höheren Kapitalpuffer zum Schutz vor Verlusten vor. Wie der finanzpolitische Ausschuss der Bank of England (BoE) mitteilte, steigt der antizyklische Kapitalpuffer für britische Banken ab dem 13. Dezember 2022 auf 1 Prozent von null aktuell.

CECONOMY

will im gerade gestarteten Geschäftsjahr den Umsatz "leicht" steigern und dabei auch beim operativen Gewinn, dem bereinigten EBIT, "sehr deutlich" zulegen. Einen quantitativen Ausblick auf das im Oktober begonnene Geschäftsjahr 2021/22 traut sich der Elektronikhandelskonzern derzeit angesichts pandemiebedingter Unsicherheiten und der wenig voraussehbaren Entwicklung bei den internationalen Lieferketten nicht zu. Dieser werde präzisiert, "sobald die Rahmenbedingungen mehr Transparenz ermöglichen", teilte der Konzern mit. Nach den endgültigen Zahlen stabilisierte der Konzern das bereinigte EBIT im Gesamtjahr bei 237 (Vorjahr 236) Millionen Euro. Im vierten Quartal ergab sich eine leichte Steigerung auf 131 Millionen Euro von 123 Millionen Euro im Vorjahrsquartal.

THYSSENKRUPP

S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Bonitätsnote von negativ auf stabil angehoben. Das Lang- und Kurzfristrating BB- bzw. B betätigte die Ratingagentur.

WINDELN.DE

Der Onlineshop schreibt tiefrote Zahlen. Ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft trat ein, was vor allem dem operativen Geschäft geschuldet sei. Den gesetzlichen Vorgaben zufolge werde der Vorstand in Kürze zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen.

VIFOR PHARMA

Das australische Biopharmaunternehmen CSL will die Schweizer Vifor Pharma für 11,7 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen. Sie habe ein öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 179,25 Dollar pro Vifor-Aktie unterbreitet, das von den Direktoren des Schweizer Unternehmens einstimmig empfohlen worden sei, teilte CSL Ltd mit. Das Portfolio von Vifor, das sich auf Nierenerkrankungen und Eisenmangel konzentriert, werde die bestehenden therapeutischen Schwerpunkte von CSL ergänzen.

NATWEST

wird wegen der Verletzung von Geldwäsche-Gesetzen in drei Fällen zur Kasse gebeten. Der britische Southwark Crown Court verurteilte das Unternehmen zu einer Geldstrafe von 265 Millionen Pfund.

BOEING

ist nach einem Magazin-Bericht schweren Vorwürfen über Mängel in der eigenen Sicherheitskultur unter anderem bei der Produktion des Langstreckenflugzeugs 787 ausgesetzt. Diese erhebe unter anderem ein Ingenieur des US-Herstellers in einer Beschwerde an die Luftfahrtbehörde FAA, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel.

