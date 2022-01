Für die Ölpreise ging es nach dem Erreichen neuer Siebenjahreshochs im Verlauf nach unten um bis zu 1,4 Prozent.Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Zudem belasteten unerwartet gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,50 1.839,60 +0,0% +0,90 +0,6%

Silber (Spot) 24,48 24,51 -0,1% -0,03 +5,0%

Platin (Spot) 1.039,50 1.043,28 -0,4% -3,78 +7,1%

Kupfer-Future 4,51 4,58 -1,6% -0,08 +1,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag hat die CSU eine Überprüfung der Corona-Regeln angesichts der neuen Omikron-Welle gefordert.

- Die Belastung auf den Normalstationen hat nach Angaben der Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) in Regionen mit hohen Omikron-Infektionszahlen massiv zugenommen.

- Der Inzidenzwert und die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben die nächsten Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 706,3 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 638,8 gelegen, vor einer Woche waren 470,6. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug 140.160 - nach 133.536 am Vortag und 92.223 vor einer Woche.

GROßBRITANNIEN

Das britische Verbrauchervertrauen hat sich zu Jahresbeginn weiter eingetrübt. Das GfK-Barometer für das Verbrauchervertrauen sank im Januar auf minus 19 von minus 15 im Dezember, das ist der niedrigste Wert seit Februar 2021. Ökonomen hatten minus 16 erwartet.

UKRAINE-KONFLIKT

US-Präsident Joe Biden hat nach Irritation um seine Äußerungen zur Ukraine-Krise klargestellt, dass jegliches Eindringen russischer Truppen in das Nachbarland als Einmarsch gewertet würde.

DEUTSCHE ROHSTOFF

hat die Prognose für 2022 erhöht. Der Konzernumsatz soll nun 126 bis 134 Millionen statt 98 bis 106 Millionen Euro erreichen. Das EBITDA sieht das Unternehmen bei 97 bis 102 Millionen statt bei 70 bis 76 Millionen Euro.

WESTWING

hat den Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 522 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz in der DACH-Region stieg um 22 Prozent auf 297 Millionen Euro und im Internationalen Segment wurde ein Anstieg um 19 Prozent auf 226 Millionen Euro verzeichnet. Die Anzahl der aktiven Kunden lag am Ende des Geschäftsjahres bei 1,7 Millionen - 11 Prozent mehr als 2020 und 80 Prozent mehr als 2019.

ZALANDO

hat ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,2 Millionen Aktien beschlossen. Die zurückzukaufenden Aktien sollen der Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für Angehörige des Vorstands eingesetzt werden.

GOOGLE

geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung und will die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten. Die Kommission hatte die Geldbuße 2017 nach einer sieben Jahre dauernden Untersuchung und Beschwerden von Preisvergleichsportalen verhängt.

INTEL

will einem Bericht zufolge ein neues Chip-Gelände in Ohio errichten, um zumindest mittelfristig damit auch Probleme in der Lieferkette zu verringern. Das Investitionsvolumen soll sich auf rund 20 Milliarden Dollar belaufen, mindestens 3.000 Menschen sollen dort beschäftigt werden.

