+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1310 -0,1% 1,1327 1,1311 -0,5%

EUR/JPY 128,77 -0,3% 129,10 128,83 -1,6%

EUR/CHF 1,0363 +0,1% 1,0938 1,0350 -0,1%

EUR/GBP 0,8391 -0,1% 0,8397 0,8407 -0,1%

USD/JPY 113,85 -0,1% 113,97 113,90 -1,1%

GBP/USD 1,3479 -0,1% 1,3487 1,3452 -0,4%

USD/CNH 6,3331 -0,0% 6,3344 6,3377 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.037,15 -1,0% 36.411,99 34.549,88 -22,1%

Der Dollar war als sicherer Hafen gesucht. Gestützt wurde der Greenback neben der Erwartung einer baldigen Zinserhöhung der Fed von den geopolitischen Sorgen rund um Russland und die Ukraine, hieß es. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu. Der Euro gab auf rund 1,1320 Dollar nach von etwa 1,1345 am Freitag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,91 83,31 +0,7% 0,60 +12,1%

Brent/ICE 87,04 86,27 +0,9% 0,77 +11,7%

Fallende Aktienkurse und ein festerer Dollar lasteten auf den Ölpreisen. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 83,31 Dollar. Brent ermäßigte sich in ähnlichem Umfang.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,53 1.843,04 -0,0% -0,51 +0,7%

Silber (Spot) 23,82 23,97 -0,6% -0,15 +2,2%

Platin (Spot) 1.021,50 1.031,17 -0,9% -9,67 +5,3%

Kupfer-Future 4,42 4,41 +0,1% +0,01 -1,0%

Angesichts der heftigen Kursverluste an den Aktienmärkten suchten einige Anleger Zuflucht im Gold. Etwas gedämpft wurde das Interesse jedoch von der Erwartung steigender Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv werden lassen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.839 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 894,3 (Vorwoche: 553,2) an. Am Montag hatte der Wert bei 840,3 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug 126.955 (74.405) - nach 63.393 am Vortag.

- Bund und Länder haben angesichts der zunehmenden Ausbreitung der Omikron-Virusvariante eine Beibehaltung der bisherigen Beschränkungsmaßnahmen beschlossen. Das gab Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz bekannt. Nötigenfalls sollen die Maßnahmen verschärft werden, wenn möglich, soll es aber auch Lockerungen geben. Bei PCR-Tests soll künftig eine Priorisierung gelten, die Testkapazitäten sollen ausgebaut werden.

- Die Regierungschefs der Länder fordern, dass in Zukunft besser über eine geplante Verkürzung des Genesenenstatus informiert wird. Das RKI hatte den Genesenenstatus nach einer Corona-Infektion in der vergangenen Woche kurzfristig von einem halben Jahr auf drei Monate verkürzt.

- Baden-Württemberg und Hessen sprechen sich für ein zentrales Impfregister in Deutschland aus.

- Nach der Bund-Länder-Konferenz hat der Handelsverband Deutschland (HDE) die politischen Entscheidungsträger zur Rückkehr zu sachgemäßen Corona-Maßnahmen und zur Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel aufgefordert.

UKRAINE-KRISE

- Die diplomatischen Anstrengungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts werden am Mittwoch im sogenannten Normandie-Format fortgesetzt. Geplant sei ein Treffen Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine und Russlands auf Ebene politischer Berater, hieß es aus Paris.

- Angesichts der Ukraine-Krise hat das US-Verteidigungsministerium 8.500 Soldaten in "erhöhte Alarmbereitschaft" versetzt.

ITALIEN

Die erste Runde der Wahl eines neuen Staatspräsidenten in Italien hat noch kein Ergebnis gebracht. Erwartungsgemäß erreichte kein Kandidat beim ersten Wahlgang am Montag die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die zweite Runde ist für Dienstagnachmittag angesetzt.

ATOMSTREIT IRAN

Der Iran hat seine Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit den USA über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens angedeutet. Die USA zeigten sich ebenfalls offen für bilaterale Gespräche mit dem Iran.

LUFTHANSA / MSC

Die Lufthansa und die Reederei MSC haben gemeinsam Interesse an einer Mehrheitsübernahme der aus Alitalia hervorgegangenen italienischen Fluggesellschaft ITA bekundet. Die beiden Partner haben um eine 90-tägige Exklusivitätsfrist gebeten, um an ihrer Interessenbekundung zu arbeiten, wie die Italia Trasporto Aereo (ITA) mitteilte. Auch sei ihnen daran gelegen, dass die italienische Regierung eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behält.

HOME24

ist im vergangenen Jahr erneut kräftig gewachsen, hat seine Umsatzprognose aber nicht ganz erreicht. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen erzielte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 27 Prozent auf 615 Millionen Euro. Home24 hatte für 2021 einen Anstieg um 28 bis 32 Prozent prognostiziert. Das bereinigte EBITDA für 2021 liege mit 1 Million Euro im prognostizierten Bereich.

LOGITECH

erhöht den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22. Die Schweizer rechnen nun beim Umsatz mit einem Wachstum zwischen 2 und 5 Prozent und einem operativen Gewinn zwischen 850 und 900 Millionen Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen bei der Umsatzentwicklung eine Spanne von minus 5 bis plus 5 Prozent erwartet. Beim Betriebsgewinn sah die Gesellschaft einen Wert von 800 bis 850 Millionen Dollar.

SWATCH

ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und traut sich auch 2022 eine rasche Expansion zu. Für das vergangene Jahr berichteten die Schweizer einen Nettoumsatz von 7,313 Milliarden Franken, währungsbereinigt ein Plus von 30,7 Prozent zum Vorjahr. Der operative Gewinn erreichte 1,021 Milliarden Franken, ein Jahr zuvor waren es 52 Millionen gewesen. Über die Dividende hat der Verwaltungsrat laut Mitteilung noch keine Entscheidung getroffen, will dies aber auf seiner nächsten Sitzung tun.Für das Jahr 2022 rechnet die Konzernleitung währungsbereinigt mit prozentual zweistelligem Umsatzwachstum. Dafür sollen neue Produkte in allen Segmenten sorgen.

KOHL'S

Der US-Einzelhandelskonzern hat mehrere Interessenbekundungen für eine mögliche Übernahme erhalten. Details nannte das Unternehmen jedoch nicht.

IBM

hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr überraschend deutlich gesteigert. Zudem hat sich CEO Arvind Krishna zuversichtlich zum laufenden Geschäftsjahr geäußert.

