Nach der Rally der Vorwoche verlor der Dollar deutlich, der Dollar-Index büßte 0,7 Prozent ein. Die Analysten der ING sprachen aber lediglich von einer Konsolidierung. Der Greenback dürfte mit den Aussichten auf steigende Zinsen weiter im Aufwind bleiben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,38 88,15 +0,3% 0,23 +18,0%

Brent/ICE 89,51 89,26 +0,2% 0,25 +15,4%

Die Erdölpreise zogen erneut auf neue Siebenjahreshochs an. WTI hat seit Jahresbeginn bereits um 17 Prozent zugelegt. Das knappe Angebot an Rohöl und raffinierten Produkten sei einer der Gründe für den Anstieg, hieß es von Stratas Advisors. Dazu kamen der Ukraine-Konflikte und geopolitische Spannungen im Nahen Osten, die die Gefahr bergen, dass es zu Lieferausfällen kommt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,28 1.798,29 +0,2% +3,99 -1,5%

Silber (Spot) 22,52 22,46 +0,2% +0,06 -3,4%

Platin (Spot) 1.030,65 1.021,43 +0,9% +9,22 +6,2%

Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,2% +0,01 -2,9%

Der nachgebende Dollar und die Berhuhigung bei den Marktzinsen stützten den Goldpreis (+0,3%).Der Preis für die Feinunze näherte sich wieder der Marke von 1.800 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Virologe Hendrik Streeck rechnet damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Infektionswelle in wenigen Wochen erreicht ist.

- Pfizer und Biontech wollen Zeitungsberichten zufolge noch im Laufe dieses Tages bei der FDA einen Antrag für eine Notfallzulassung ihres Covid-19-Impfstoffs für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren stellen.

- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreichtmit 1206. Am Montag hatte sie bei 1177 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 894. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Montagmorgen bei 162.613.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat eine zuversichtliche Konjunkturprognose abgegeben, will jedoch weiter abwarten, bis die Inflation fest im Zielband von 2 bis 3 Prozent verankert ist, ehe sie die Zinsen anhebt. Sie kündigte zudem den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung an.

GELDPOLITIK USA

- Die Chefin der Kansas City Federal Reserve will, dass die US-Notenbank die Zinsen bald anhebt und eine "signifikante" Reduzierung ihres fast 9 Billionen Dollar schweren Anleihenbestandes vornimmt. Esther George sagte, die Wirtschaft sei grundsätzlich gesund und dürfte 2022 in einem gesunden Tempo wachsen.

- Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, befürwortet keine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Notenbank-Sitzung im März. Am Wochenende hatte Bostics Diskussion über eine Erhöhung in diesem Umfang mit der Financial Times noch für große Aufmerksamkeit gesorgt.

- Das Tempo der kommenden Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wird vom Tempo der Inflation abhängen, so Tom Barkin, Präsident der Richmond Fed. "Ich würde es begrüßen, wenn wir uns in einer besseren Position befänden - auf jeden Fall näher an der neutralen Zinssituation, als wir es jetzt sind.

USA / RUSSLAND

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen das Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine vorbereitet.

HEIDELBERGCEMENT

hat im vergangenen Jahr mit Umsatz und Ergebnis teils deutlich die eigene Prognose übertroffen und auch die aktuellen Kapitalmarkterwartungen. Für das Gesamtjahr 2021 wurrden folgende Eckdaten berichtet (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

VORAB

BEKANNTGEGEBEN PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Zahl Gj20

Umsatz 18.700* +6% 18.529 +5% 20 17.606

Ergebnis laufend. Geschäft** 3.875 +5% 3.817 +3% 10 3.707

Ergebnis laufendes Geschäft 2.614 +11% 2.518 +7% 17 2.363

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 1.610 -- 16 -2.139

Ergebnis je Aktie k.A. -- 8,33 -- 17 -10,78

Dividende je Aktie k.A. -- 2,48 +13% 22 2,20

* gerundete Angaben

** vor Abschreibungen

THYSSENKRUPP

hat den Verkauf der Acciai Speciali Terni (AST) inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei an das italienische Unternehmen Arvedi abgeschlossen. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

FAURECIA / HELLA

Der französische Autozulieferer hat die Übernahme des deutschen Licht- und Elektronikspezialisten nach Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Freigaben vollzogen.

ROCKET INTERNET

hat gut ein Jahr nach dem Rückzug von der Börse ein öffentliches Rückerwerbsangebot für die noch im Umlauf befindlichen Aktien beschlossen und will 35,00 Euro in bar je Aktie bieten, fast doppelt so viel wie die 18,57 Euro je Aktie beim Delisting-Angebot von September 2020. Das Gesamtvolumen liegt bei bis zu rund 968 Millionen Euro.

BOEING

Qatar Airways hat Pläne bekannt gegeben, seine Frachtflugzeug-Flotte vom Typ 777 auszubauen und weitere 737 MAX-Maschinen zu erwerben. Vor rund zwei Wochen hatte Airbus eine A321-Bestellung der Fluggesellschaft storniert.

SONY

kauft den Videospielentwickler Bungie Inc. Das Studio, das die "Destiny"- und "Halo"-Spiele entwickelt hat, wird dabei mit 3,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

T-MOBILE US

hat sich in einer Frequenzauktion der Federal Communication Commission für 5 Milliarden Dollar die Nutzungsrechte für Funkfrequenzen im Bereich von 21 Megahertz gesichert. Diese mittleren Frequenzen gelten als ideal für die Übertragung der schnelleren 5G-Signale in städtischen und vorstädtischen Gebieten.

UBS

hat im vierten Quartal 2021 infolge höherer Aufwendungen weniger verdient. Der Vorsteuergewinn sank zum Vorjahr um 13 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar.Wegen höherer Rückstellungen von 740 Millionen Dollar nahm der Geschäftsaufwand um 14 Prozent zu. Ohne diese hätte der Vorsteuergewinn 24 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Der Reingewinn lag mit 1,35 Milliarden Dollar 18 Prozent unter dem Vergleichswert. Die Rendite auf das harte Kernkapital (CET1) betrug 11,9 Prozent, die harte Kernkapitalquote lag Ende 2021 bei 15,0 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)