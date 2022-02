ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,71 90,27 +0,5% 0,44 +21,1%

Brent/ICE 91,35 91,11 +0,3% 0,24 +17,8%

Kräftig aufwärts um bis zu 2 Prozent ging es für die Ölpreise. WTI sprang erstmals seit Oktober 2014 wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf die Gesamtbestände an Rohöl und Kraftstoffen in den USA, einschließlich staatlicher Reserven, die auf 1,77 Milliarden Barrel gefallen sind, den niedrigsten Stand seit Juni 2014. Dazu kamen die anhaltenden geopolitischen Risiken, vor allem die Ukraine-Krise. Auch der schwächere Dollar wirkte preisstützend.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,41 1.805,36 +0,1% +1,05 -1,3%

Silber (Spot) 22,52 22,44 +0,3% +0,08 -3,4%

Platin (Spot) 1.038,18 1.036,31 +0,2% +1,87 +7,0%

Kupfer-Future 4,48 4,47 +0,2% +0,01 +0,3%

Die steigenden Marktzinsen belasteten zwischenzeitlich den Goldpreis. Mit dem deutlichen Dollar-Rückgang erholte sich das zinslose Edelmetall jedoch wieder und zeigte sich wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, sieht den Zeitpunkt noch nicht gekommen, über Lockerungen der Corona-Einschränkungen nachzudenken.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz haben neue Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl in den vergangenen 24 Stunden mit 248.838 (Vorwoche: 190.148) an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.349,5 (1.073,0), und damit deutlich über dem bisherigen Rekord von 1.283,2 am Vortag.

- Schweden hat die Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen ab dem 9. Februar angekündigt.

- In Österreich hat die Corona-Impfpflicht für Erwachsene die letzte parlamentarische Hürde genommen.

NORDIRLAND

Der nordirische Regierungschef Paul Givan hat im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland seinen Rücktritt angekündigt. Seinem Rückzug war ein erneuter Streit um Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem Rest Großbritanniens vorausgegangen, die im Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens vereinbart wurden.

SPANIEN

Ein Abstimmungsirrtum eines Abgeordneten aus der Opposition hat die Arbeitsmarktreform von Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez durchs Parlament gerettet.

USA/BELARUS

Die USA haben mehrere Belarussen wegen ihrer Verwicklungen in Angriffe auf "Dissidenten" mit Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Washington erklärte, die ungenannten belarussischen Staatsbürger seien in "ernsthafte, extraterritoriale Aktivitäten gegen Dissidenten" im Namen der Regierung des umstrittenen belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verwickelt gewesen.

BAYER

beruft Christine Roth zum 1. März 2022 in die Leitung der strategischen Geschäftseinheit Oncology in der Division Pharmaceuticals. Sie kommt von Glaxosmithkline.

COMMERZBANK

Die Europäische Zentralbank hat die für 2022 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die Commerzbank unverändert belassen. Die harte Kernkapital-Anforderung liegt damit zum 30. September 2021 pro forma bei 9,40 Prozent der risikogewichteten Aktiva.

TALANX

hat das Ergebnis 2021 trotz eines hohen Schadensaufkommens deutlich gesteigert und mit dem ersten Milliardengewinn die eigene Prognose übertroffen. Den Dividendenvorschlag und den Ausblick für 2022 bestätigte der Konzern. Talanx fuhr einen Gewinn von 1,01 (Vorjahr: 0,673) Milliarden Euro ein. Das operative Ergebnis stieg um 46 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Die Bruttoprämieneinnahmen kletterten um 10,7 Prozent auf 45,5 Milliarden Euro.

A.S.CREATION

und der amtierende Vorstandsvorsitzende Daniel Barth trennen sich. Der Manager verlässt den Tapetenhersteller wegen unterschiedliche Auffassungen über die weitere strategische Entwicklung.

AMAZON

hat im vierten Quartal zwar unter der steigenden Inflation und dem knappen Angebot an Arbeitskräften gelitten, unter dem Strich den Gewinn jedoch unerwartet und deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 137,4 Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung ganz knapp. Operativ brach der Gewinn zwar auf 3,5 (vj: 6,9) Milliarden Dollar ein. Amazon hatte aber null bis 3 Milliarden Dollar angekündigt.

FORD

Weitere Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten sorgten im vierten Quartal erneut für schwache Ergebnisse, Umsatz und Gewinn verfehlten die Konsenserwartungen. Der Gewinn stieg zwar auf 12,3 Milliarden Dollar von einem Verlust von 2,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das war aber vor allem Sondereffekten von 11 Milliarden Dollar geschuldet, die zum größten Teil dem Börsengang von Rivian zu verdanken waren. Ford ist an dem Elektroautobauer beteiligt.

