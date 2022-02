Fester - Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison stand im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gab es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise. Für Lyft ging es um 6,8 Prozent aufwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte den Umsatz im vierten Quartal deutlich. Der Kurs des Mitbewerbers Uber, der nachbörslich Zahlen veröffentlicht hat, gewann 4,8 Prozent. Chipotle Mexican Grill legten um 10,2 Prozent zu. Die Schnellrestaurantkette hatte einen 22-prozentigen Umsatzanstieg berichtet und übertraf damit ebenso die Konsensschätzung wie mit dem um 60 Prozent höheren Gewinn. Yum Brands hatte beim Umsatz die Prognose übertroffen. Die Aktie gewann 2,2 Prozent. NCR verbesserte nicht nur Umsatz und Gewinn, sondern kündigte auch eine Überprüfung der Strategie und eigenen Aktivitäten an. Die Aktie schoss 14,3 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,36 +2,1 1,34 63,2

5 Jahre 1,82 +0,4 1,82 56,2

7 Jahre 1,92 -1,4 1,94 48,3

10 Jahre 1,95 -1,6 1,96 43,6

30 Jahre 2,25 -0,6 2,26 35,1

Die Renditen kamen zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Papiere am Dienstag bis in die Nähe der Marke von 2,00 Prozent gestiegen war. Auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Juli 2019 gelegen. Im späten Geschäft lag sie bei 1,95 Prozent, nach einem Hoch von 1,96 Prozent am Vortag.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1425 +0,0% 1,1421 1,1429 +0,5%

EUR/JPY 132,06 +0,1% 131,99 131,94 +0,9%

EUR/CHF 1,0560 +0,0% 1,0819 1,0557 +1,8%

EUR/GBP 0,8444 +0,1% 0,8438 0,8436 +0,5%

USD/JPY 115,60 +0,0% 115,55 115,44 +0,4%

GBP/USD 1,3530 -0,0% 1,3535 1,3549 -0,0%

USD/CNH 6,3624 -0,0% 6,3631 6,3667 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.925,83 -1,5% 44.600,26 43.746,51 -5,0%

Der Dollar gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Das Aufwärtspotenzial für den Euro sei allerdings begrenzt, so die MUFG Bank. Die Markterwartungen für Zinserhöhungen der EZB fielen zu hoch aus.

Der Dollar macht seine Abgaben am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft wieder wett, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Sollten die späteren Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnte dies den Greenback belasten. Denn dies spreche dann für ein weniger forsches Vorgehen der US-Notenbank bei ihren geldpolitischen Straffungen, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,49 89,66 -0,2% -0,17 +19,5%

Brent/ICE 91,32 91,55 -0,3% -0,23 +17,8%

Die Ölpreise holten anfängliche Verluste wieder auf und legten (rund 1%) zu. Überraschend stark gefallene Öllagerdaten in den USA sorgten für einen Schub. Im Blick standen daneben weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Vortag hatten indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Im Falle einer Einigung dürften die Sanktionen aufgehoben werden und damit mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise belasten würde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,38 1.833,40 +0,1% +0,98 +0,3%

Silber (Spot) 23,26 23,35 -0,4% -0,09 -0,2%

Platin (Spot) 1.033,65 1.038,15 -0,4% -4,50 +6,5%

Kupfer-Future 4,62 4,60 +0,3% +0,01 +3,4%

Der Goldpreis setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg je Feinunze um 7 Dollar auf 1.833. Gerade das Zurückrudern der EZB bei der Erwartung einer allzu forschen Straffung der Geldpolitik lieferte Kaufargumente.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen bundesweit bei 1.465,4 (Vorwoche: 1283,2). Am Mittwoch hatte sie bei 1.450,8 gelegen. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstagmorgen bei 247.862 (236.120) - nach 234.250 am Mittwoch. Es wurden zudem 238 (164) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Mittwoch bundesweit bei 6,07 (4,77).

US-GELDPOLITIK

Wenn es keine Anzeichen für eine Abschwächung des Preisdrucks gibt, sind nach Einschätzung der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland schnellere Zinserhöhungen erforderlich. Die Inflation werde sich im Laufe des Jahres wahrscheinlich abschwächen, aber wenn die Daten stark bleiben, müsse die US-Notenbank die Zinssätze möglicherweise zügiger anheben, sagte Loretta Mester in einer virtuellen Ansprache vor dem Europäischen Wirtschafts- und Finanzzentrum.

US-NOTENBANK

Susan Collins wird neue Präsidentin der Boston Fed. Die 63-jährige Ökonomin wird damit auch stimmberechtigtes Mitglied des zinsgebenden Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank in diesem Jahr.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Jan 6,4% (Dez 5,7%) - CBS

EU-TAXONOMIE

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) schließt eine Klage gegen den Taxonomie-Beschluss der EU-Kommission nicht aus. Mit Blick auf die von Österreich angekündigte Klage sagte sie nach Angaben des "Tagesspiegel": "Das ist schon 'Greenwashing', was da passiert, wenn versucht wird, für die Langfristschiene hier ein Nachhaltigkeitssiegel draufzukleben", sagte Lemke.

DT. BÖRSE

hat folgende Zahlen zum vierten Quartal ausgewisen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Nettoerlöse 935 +15% 905 +11% 814

Operative Kosten 446 +15% 429 +11% 388

EBITDA 504 +16% 490 +12% 437

Ergebnis nach Steuern/Dritten 281 +23% k.A. -- 229

Ergebnis je Aktie 1,53 +22% 1,52 +22% 1,25

AAREAL BANK

Nachdem Finanzinvestoren mit der Übernahme der Aareal Bank gescheitert sind, wird bei dem Immobilienfinanzierer voraussichtlich nicht so schnell Ruhe einkehren. Zu dieser Einschätzung ist Fitch Ratings gekommen. "Anhaltender Druck aktivistischer Investoren, die die Rolle der Aareon im Konzern in Frage stellen, dürfte auch in naher Zukunft einen erheblichen Teil der Managementzeit in Anspruch nehmen", schrieb die Gesellschaft unter Bezugnahme auf die Software-Tochter der Aareal Bank. (Börsen-Zeitung)

BMW

Die Rekordverkäufe im vergangenen Jahr machen den BMW-Konzern wieder mutiger. "In Deutschland werden wir rund 6.000 Menschen neu einstellen. Mit einem Drittel ersetzen wir Fluktuation, der Rest fließt in den Beschäftigungsaufbau", sagte Personalvorständin Ilka Horstmeier. "Wir sind in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen, vielleicht sogar ein bisschen schneller, als wir gedacht haben", führte die BMW-Managerin aus. (Handelsblatt)

RWE

Der Energiekonzern will bis 2030 vier Milliarden Euro an Standorten im Bundesland Nordrhein-Westfalen investieren. Mit dieser Summe sollen unter anderem Kapazitäten für grünen Wasserstoff im Leistungsumfang von 700 Megawatt, zwei Gigawatt in Form von wasserstofffähigen Gaskraftwerken sowie ein Gigawatt erneuerbare Energien entstehen.

VOLKSWAGEN

Die Arbeitnehmervertreter von Volkswagen erhöhen den Druck auf das Management, die Probleme im kriselnden China-Geschäft mit aller Macht anzugehen. "VW muss in China die Kurve kriegen und die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen, vor allem in der Software", sagt die Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo. (FAZ)

HOCHTIEF / CIMIC

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat im vergangenen Jahr zwar weniger verdient als im Vorjahr, zeigt sich aber für 2022 optimistisch. Dank der deutlichen Erholung der Neuaufträge soll der Gewinn wieder wachsen. Per Ende Dezember fiel das Nettoergebnis auf 402 Millionen Australischen Dollar von 620 Millionen im Jahr zuvor. Cimic selbst hatte einen Nettogewinn von 400 bis 430 Millionen australischen Dollar als Messlatte genannt.

METRO

BERICHTET**

1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q20/21

Umsatz 7.604 +20% 6.337

EBITDA 528 +32% 399

EBITDA bereinigt 521 +39% 376

EBIT 333 +67% 200

Erg nach Steuern/Dritten* 195 +97% 99

Ergebnis je Aktie* 0,54 +100% 0,27

AUSBLICK Geschäftsjahr 2021/22:

- Metro erwartet ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 3 bis 7 Prozent (2020/21: 0,1 Prozent ohne Japan und Myanmar, mit Aviludo und Davigel Spanien)

- EBITDA bereinigt etwa auf Vorjahresniveau 2020/21 (1.187 Millionen Euro ohne Japan und Myanmar, mit Aviludo und Davigel Spanien)

* fortgeführte Geschäfte

** Metro hat am 9. Februar 2022 bereits Zahlen veröffentlicht

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

SIEMENS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 01:32 ET (06:32 GMT)