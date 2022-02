+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1385 -0,2% 1,1406 1,1473 +0,1%

EUR/JPY 132,19 -0,2% 132,43 132,96 +1,0%

EUR/CHF 1,0558 -0,1% 1,0802 1,0600 +1,8%

EUR/GBP 0,8414 -0,1% 0,8419 0,8424 +0,1%

USD/JPY 116,10 +0,0% 116,07 115,90 +0,9%

GBP/USD 1,3532 -0,1% 1,3552 1,3620 +0,0%

USD/CNH 6,3684 +0,1% 6,3628 6,3555 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.882,04 -2,6% 44.025,59 45.113,85 -7,3%

Der Dollar erhielt mit den Preisdaten Auftrieb. Für den Dollar-Index ging es um 0,2 Prozent nach oben. Vor den Daten hatte er unverändert notiert. Allerdings gab der Dollar einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Der Euro rutschte vorübergehend unter die Marke von 1,14 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit einer Woche. "Die Inflationswerte in den USA waren brandheiß, und jetzt sind die Chancen für die Fed größer, eine aggressivere Politik zu verfolgen", sagt AvaTrade-Analyst Naeem Aslam.

Die Preisdaten und die damit einhergehenden Zinserhöhungsspekulationen entfalten erst am Morgen im asiatisch geprägten Handel ihre volle Wirkung - auf befeuert von den Bullard-Aussagen. Der Dollarindex legt um weitere 0,4 Prozent zu. Laut Analysten geht am Markt bereits die Spekulation um, die Fed könnte angesichts der hohen Inflation mit einer "Notfallzinserhöhung" bereits vor März reagieren. Die sei "weit hinter der Spur", warnt Ökonom Tim Duy von SGH Macro Advisors. Der Euro rutscht mit dem festen Dollar derweil weiter ab. Denn anders als in den USA schlägt die EZB keinen sonderlich forschen Kurs bei der Zinswende ein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,42 89,88 -0,5% -0,46 +19,4%

Brent/ICE 90,90 91,41 -0,6% -0,51 +17,3%

Nach einem volatilen Auf und Ab tendierten die Ölpreise wenig verändert. Einerseits sorgten noch immer die überraschend stark gefallenen wöchentlichen US-Öllagerdaten für Unterstützung. Andererseits standen weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran im Blick. Bei einer Einigung dürfte wieder mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise belasten würde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,49 1.827,08 -0,1% -2,59 -0,3%

Silber (Spot) 23,04 23,20 -0,7% -0,16 -1,2%

Platin (Spot) 1.022,25 1.029,32 -0,7% -7,07 +5,3%

Kupfer-Future 4,58 4,66 -1,8% -0,08 +2,5%

Der Goldpreis gab mit der Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und den gestiegenen Marktzinsen nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.827 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch wächst der Druck aus den Ländern, die Mitte März auslaufenden Corona-Schutzmaßnahmen zu verlängern. In der Debatte um das Infektionsschutzgesetz hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, eine Verlängerung der grundlegenden Corona-Maßnahmen über den 19. März hinaus gefordert.

- Der Corona-Impfstoff von Novavax hat laut Herstellerangaben eine Wirksamkeit von 82 Prozent bei Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren.

- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bundesweit bei 1.472,2. Am Donnerstag hatte sie bei 1.465,4 gelegen, am Freitag vergangener Woche bei 1.349,5. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Freitagmorgen bei 240.172 - nach 247.862 am Donnerstag und 248.838 am Freitag vergangener Woche. Dies war der erste Rückgang im Wochenvergleich seit Jahresbeginn. 226 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden verzeichnet.

UKRAINE-KRISE

In der Ukraine-Krise hat Bundeskanzler Olaf Scholz Russland gewarnt, die Einigkeit der westlichen Verbündeten nicht zu unterschätzen. "In dieser für uns alle kritischen Situation sollte Russland unsere Einigkeit und Entschlossenheit nicht unterschätzen als Partner in der EU und als Verbündete in der Nato", sagte Scholz am Donnerstagabend bei einem Treffen mit baltischen Staats- und Regierungschefs.

US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit NBC rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank und die Citigroup müssen sich in Australien nicht mehr mit einem Kartellverfahren auseinandersetzen. Die Wettbewerbsaufsicht des Landes hat eine entsprechende Klage gegen die beiden Banken uns sechs frühere hochrangige Manager zurückgezogen. Wie die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) mitteilte, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Die Vorwürfe gegen die Banken und die Manager bezogen sich auf eine Aktienplatzierung über 2,5 Milliarden australische Dollar - umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro - im August 2015 und auf die Frage, wie die Investmentbanken als Joint Underwriters mit den Aktien umgegangen waren, die nicht platziert werden konnten.

CARL ZEISS MEDITEC

BERICHTET

1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q20/21

Umsatz 410 +11% 369

EBIT 74 +1% 73

Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 -18% 46

Ergebnis je Aktie 0,42 -19% 0,52

AUSBLICK Geschäftsjahr 2021/22:

- weiteres Umsatzwachstum erwartet Carl Zeiss "mindestens in Höhe des für die Branche zu erwartenden Umsatzwachstums"

- EBIT-Marge zwischen ca. 19 und 21 Prozent (Gj 2020/21: 22,7 Prozent)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

FRAPORT

hat am Frankfurter Flughafen im Januar erneut deutlich mehr Passagiere abgefertigt, allerdings hat sich die Nachfrageerholung wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante verlangsamt. Insgesamt wurden an dem Drehkreuz mit rund 2,2 Millionen Passagieren gut 150 Prozent mehr abgefertigt. Das Frachtaufkommen verzeichnete im Januar einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 174.753 Tonnen (plus 7,0 Prozent verglichen mit Januar 2019).

AUTOFABRIKEN USA / KANADA

Als Folge der Trucker-Proteste in Kanada gegen Corona-Maßnahmen müssen erste Autofabriken in Kanada und den USA ihre Produktion wegen fehlender Teile drosseln. Zwei kanadische Ford-Werke in liefen mit "reduzierter Kapazität", erklärte ein Sprecher von Ford am Donnerstag.

INSTONE REAL ESTATE

hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro angekündigt.

EURONEXT

Der Börsenbetreiber hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und operativ mehr verdient. Wie die Euronext NV mitteilte, kletterte das EBITDA auf 752,8 Millionen Euro von 520 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Erlöse übersprangen mit 1,3 Milliarden (Vorjahr 884,3 Millionen) Euro die Milliarden-Schwelle. Dabei profitierte der paneuropäische Börsenbetreiber nicht zuletzt von Zukäufen. Den Aktionären will Euronext für das Jahr 2021 eine Dividende von 1,93 Euro je Aktie zahlen.

EXPEDIA Group

hat im vierten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn erzielt. Das in Seattle ansässige Unternehmen meldete einen Gewinn von 386 Millionen Dollar bzw. einen Gewinn pro Aktie von 1,70 Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,06 US-Dollar. Die von FactSet befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 80 Cents erwartet. Der Umsatz stieg von 920 Millionen Dollar auf 2,28 Milliarden Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen 2,29 Milliarden Dollar zugetraut.

