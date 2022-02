Der Dollar zeigte sich weiter auf dem Weg nach oben, der Dollar-Index gewann 0,5 Prozent, der Euro notierte deutlich unter 1,14 Dollar. Im Handel verwies man auf die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag und die damit einhergehenden Zinserhöhungsspekulationen als treibende Kraft. Die aggressiven Bullard-Äußerungen hätten die Tür für eine Zinserhöhung zwischen den Sitzungen geöffnet. Auch die Ukraine-Krise trieb Anleger in den Dollar.

Für die Ölpreise ging es steil nach oben, in der Spitze um fast 5 Prozent. Auch hier wurde auf die Verschärfung in der Ukraine-Krise verwiesen und mögliche Folgen für das Ölangebot, sollte es zu einer militärischen Eskalation kommen.

Der Goldpreis machte einen großen Satz um knapp 2 Prozent nach oben. Die Ukraine-Krise mache den sicheren Hafen Gold attraktiv, hieß es. Zudem werde das Edelmetall wieder verstärkt als Inflationsschutz wahrgenommen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Corona-Expertenrat hat vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch Bedingungen für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen genannt. Für die "kommenden Wochen" sei mit einer "Plateaubildung" und einem nachfolgenden "Abfall" bei den Infektionszahlen zu rechnen, so das Expertengremium. "Für diesen Zeitpunkt ist es wichtig, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und diese Schritte verständlich zu kommunizieren."

- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist den zweiten Tag in Folge gesunken. Sie lag am Montagmorgen bundesweit bei 1.459,8, am Montag vergangener Woche noch bei 1.426,0. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 76.465, nach 125.160 am Sonntag und 95.267 am Montag vergangener Woche.

- Nachdem mehrere europäische Länder ihre Corona-Regeln gelockert oder gar fast ganz abgeschafft haben, will nun auch Deutschland absehbar öffnen: Wie mehrere Regierungsmitglieder der Ampel-Koalition Business Insider bestätigen, arbeitet die Bundesregierung an einem Stufenplan zur Abschaffung weitgehend aller Corona-Regeln ab 19. März. Dann würden die bestehenden Corona-Regeln ohnehin laut Infektionsschutzgesetz auslaufen.

- Trotz eines behördlichen Verbots wollen am Montag Impf- und Corona-Maßnahmen-Gegner aus mehreren europäischen Ländern in Brüssel gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Die geplante Demonstration ist Teil der selbsternannten "Freiheitskonvois", die derzeit nach kanadischem Vorbild in mehreren europäischen Städten stattfinden. Die belgischen Behörden haben angekündigt, eine Blockade der Hauptstadtregion durch Fahrzeugkonvois nicht zuzulassen. Am Wochenende hatte es trotz Verboten bereits in Paris und Den Haag Protestkonvois gegeben.

TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel angekündigt. Die Steuer soll auf 1 von 8 Prozent gesenktwerden. Dies werde "im Kampf gegen die Inflation helfen". Mit der Steuersenkung sollen Molkereiprodukte, Obst, Gemüse und Speiseöl günstiger werden.

ALLIANZ

baut das Geschäft in Griechenland mit der Übernahme des griechischen Versicherers European Reliance aus und zahlt dafür 207 Millionen Euro. Allianz hat sich bereits 72 Prozent an European Reliance über Aktienkaufvereinbarungen gesichert.

KNORR-BREMSE

Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung den scheidenden Infineon-Chef Reinhard Ploss als neues Mitglied zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Ploss soll dann auch als Nachfolger von Klaus Mangold zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden, weil Mangold altersbedingt ausscheidet.

DEUTZ

hat seinen Chef mit sofortiger Wirkung abberufen und auch die Spitze des Aufsichtsrats neu besetzt. Deutz will künftig eine Frau in den Vorstand berufen. Sebastian Schulte, bisher Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, übernimmt den Vorstandsvorsitz von Frank Hiller und wird seine bisherigen Verantwortungsbereiche interimsweise weiterführen,.

LUFTHANSA/TUI

verzeichnen laut Bild am Sonntag starke Buchungszahlen für die kommende Urlaubssaison. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer. Die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie", sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister der Zeitung.

ADESSO

Der IT-Dienstleister hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals voraussichtlich seine Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn übertroffen. Der vorläufige Konzernumsatz stieg um 29 Prozent auf ca. 677 Millionen Euro zu. Das EBITDA erreichte 102 Millionen Euro, inkl.eines einmaligen Sondereffekt von rund 18 Millionen Euro aus dem Verkauf der e-Spirit Group. Exklusive dieses Einmaleffekts stieg das EBITDA um 39 Prozent auf 84 Millionen.

BLACKROCK/CROWN RESORT

Der australische Casinobetreiber Crown Resorts lässt sich von Blackstone für 6,3 Milliarden US-Dollar (ca. 5,6 Milliarden Euro) übernehmen. Der Private-Equity-Investor zahlt 13,10 australische Dollar (8,22 Euro) pro Aktie in bar für die Crown Resorts Ltd., die Casinos in Melbourne und Perth betreibt und die Eröffnung eines neuen Casinos in Sydney vorbereitet. Die Aktionäre werden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres über die Übernahme durch Blackstone abstimmen. Auch die Aufsichtsbehörden müssen die Transaktion noch genehmigen.

CISCO

hat mehreren Informanten zufolge dem US-Softwarehersteller Splunk ein Übernahmeangebot für mehr als 20 Milliarden Dollar gemacht, die UNternehmen befinden sich demnach zurzeit nicht in aktiven Gesprächen.

CUREVAC

hält an den Plänen für einen Corona-Impfstoff der zweiten Generation fest. "Wir sehen, dass die zugelassenen Impfstoffe ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen. Es kann ja nicht sein, dass alle drei Monate eine Auffrischungsimpfung nötig sein soll", sagte Curevac-Chef Franz-Werner Haas der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

LOCHHEED MARTIN

nimmt Abstand vom geplanten Erwerb von Aerojet Rocketdyne Holdings. Wie das nach Umsatz weltgrößte Rüstungsunternehmen am Sonntagabend mitteilte, hat es die Pläne begraben, nachdem die US-Bundeskartellbehörden vergangenen Monat gegen das 4,4 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft geklagt hatten, um es zu verhindern.

