METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,01 1.871,14 +0,4% +7,87 +2,7%

Silber (Spot) 23,82 23,82 -0,0% -0,00 +2,2%

Platin (Spot) 1.032,55 1.032,45 +0,0% +0,10 +6,4%

Kupfer-Future 4,48 4,51 -0,7% -0,03 +0,3%

Der Goldpreis erholte sich im Tagesverlauf von kleineren Gewinnmitnahmen und legte um weitere 0,7 Prozent zu - das Settlement war das höchste seit Mitte November 2021. Das Edelmetall blieb als vermeintlich "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gefragt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat angekündigt, die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen per Notstandsgesetz zu beenden.

- Gesundheitsexperten haben die Beschlussvorlage zu Lockerungen in der Corona-Pandemie kritisiert. Der Virologe Klaus Stöhr rief die Regierungschefs von Bund und Ländern zu schnelleren Lockerungen auf. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnte hingegen, dass die Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten im Moment steigen.

-In zahlreichen deutschen Städten sind am Montagabend erneut zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist den dritten Tag in Folge gesunken. Sie lag am Dienstagmorgen bei 1.437,5. Am Montag hatte sie bei 1.459,8 gelegen, am Dienstag vergangener Woche noch bei 1.441,0. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 159.217 - nach 76.465 am Montag und 169.571 am Dienstag vergangener Woche.

UKRAINE-KRISE

- Angesichts der russischen Manöver in Belarus hat Litauen die Nato aufgefordert, ihre Strategie für die östlichen Grenzen des Bündnisses zu ändern. "Die Präsenz Russlands in Belarus bedeutet praktisch, dass sich die baltischen Staaten aus Moskauer Sicht leichter vom Gebiet der Nato abtrennen lassen und dass die Allianz weniger Zeit hat, auf Angriffe aus Russland zu reagieren", sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis.

- Die USA ziehen eine Kreditgarantie in Höhe einer Milliarde Dollar an die Ukraine im Konflikt mit Russland in Erwägung.

- Russland hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums weitere Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. "Er fügt weiterhin Kräfte an der Grenze zur Ukraine und in Belarus hinzu, sogar jetzt über das Wochenende", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby über den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

- Trotz der Warnungen vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine halten die USA und Großbritannien eine diplomatische Lösung des Konflikts weiterhin für möglich. Der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden seien sich einig gewesen, "dass es noch ein entscheidendes Zeitfenster für die Diplomatie gebe", sagte ein britischer Regierungssprecher.

- Angesichts der wachsenden Furcht vor einem möglichen russischen Einmarsch hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Mittwoch zum "Tag der Einheit" erklärt.

- Wegen der Furcht vor einem bevorstehenden russischen Überfall auf die Ukraine schließen die USA vorläufig ihre Botschaft in der Hauptstadt Kiew. Die Botschaftsaktivitäten würden "vorübergehend" in die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) verlegt.

DEUTSCHLAND - NEUBAUFÖRDERUNG

Drei Wochen nach dem plötzlichen Stopp der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude ist noch keine Anschlusslösung in Sicht. "Die Neubauförderung für das EH40 wird in der Förderhöhe reduziert, weil auch da schon ein Markthochlauf stattgefunden hat", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums."Wie genau, ist noch Teil der Gespräche." Bis wann mit einer Lösung zu rechnen sei, sagte sie nicht.

DEUTSCHLAND - STROMKOSTEN

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat erneut eine vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage in Aussicht gestellt, weiter gehenden temporären Steuererleichterungen für mittelständische Unternehmen etwa durch Senkungen von Mehrwert- oder Stromsteuer aber eine Absage erteilt.

JAPAN - KONJUNKTUR

Das japanische BIP ist im Quartal von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 1,3 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten 1,4 Prozent geschätzt. Auf annualisierter Basis legte es um 5,4 Prozent zu.

BHP

hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres kräftig gesteigert. Der Nettogewinn legte auf 9,44 von 3,88 Milliarden US-Dollar zu. Der bereinigte Gewinn kletterte auf 10,7 von 6 Milliarden Dollar und übertraf den Analystenkonsens von 9,62 Milliarden deutlich. BHP will eine Zwischendividende in Rekordhöhe von 1,50 Dollar je Aktie zahlen nach 1,01 Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Analysten mit 1,24 Dollar gerechnet.

CAPGEMINI

hat im vergangenen Jahr Gewinn und Umsatz gesteigert und eine höhere Dividende vorgeschlagen. 2022 soll es weiter aufwärts gehen. Der Beratungs- und Technologiekonzern steigerte den Nettogewinn von 0,96 auf 1,16 MilliardenEuro, den Umsatz von 15,85 auf 18,16 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 15,1 Prozent und einem organischen Anstieg von 10,2 Prozent entspricht.

INTEL / TOWER SEMICONDUCTOR

Intel soll kurz vor einer Übernahme des israelischen Chip-Konzerns Tower Semiconductor Ltd. für fast 6 Milliarden Dollar stehen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten, könnte ein Deal noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Angesichts des Marktwerts von Tower von rund 3,6 Milliarden Dollar dürfte das Geschäft wahrscheinlich einen kräftigen Aufschlag beinhalten.

MICHELIN

will nach einem Anstieg von Umsatz und Gewinn eine höhere Dividende zahlen. Die Franzosen erhöhten ihren Gewinn nach Steuern auf 1,85 von 0,63 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Betriebssegmentergebnis, einer der Schlüsselindikatoren des Unternehmens, stieg von 1,88 auf 2,97 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 2,96 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz stieg von 20,47 Milliarden auf 23,80 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 23,20 Milliarden.

