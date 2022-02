METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.891,54 1.898,52 -0,4% -6,98 +3,4%

Silber (Spot) 23,95 23,83 +0,5% +0,12 +2,7%

Platin (Spot) 1.095,71 1.092,33 +0,3% +3,39 +12,9%

Kupfer-Future 4,56 4,52 +0,9% +0,04 +2,3%

Der Goldpreis stieg kräftig mit der geopolitischen Unsicherheit - auch befeuert von gesunkenen Marktzinsen - und kletterte temporär über die Marke von 1.900 US-Dollar je Feinunze auf den höchsten Stand seit Juni 2021. Wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, werde das Land aus dem globalen Finanzsystem ausgeschlossen werden. Dann flüchteten viele Russen ins Gold und die russische Zentralbank könnte gezwungen sein, ihre Goldreserven zu erhöhen, sagte ein Analyst.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINEKRISE

US-Außenminister Antony Blinken hat Russland bei einer Rede im UN-Sicherheitsrat eindringlich aufgerufen, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Russland müsse "den Weg des Krieges verlassen und einen anderen Weg einschlagen, solange dafür noch Zeit ist", sagte Blinken am Donnerstag im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Ein diplomatischer Ausweg aus der Krise sei nach wie vor möglich. Blinken will sich nächste Woche mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow treffen - solange Russland nicht in der Ukraine einmarschiert.

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Nach dem Iran haben sich auch die USA optimistisch über den Verhandlungsfortgang bei den Atomverhandlungen in Wien geäußert. "In der vergangenen Woche wurden wesentliche Fortschritte erzielt", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn der Iran es ernst meint, können und müssen wir in den nächsten Tagen eine Einigung erzielen", fügte er hinzu.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Filiale der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, hält die Vorstellung, die Inflation werde sich irgendwann abschwächen, zu sehr in den Köpfen verankert. "Insgesamt würde ich sagen, dass die Vorstellung, die Inflation werde sich irgendwann in der Zukunft abschwächen, zu sehr in den Vordergrund gerückt wurde", sagte Bullard in einer Town Hall an der Columbia University. "Dafür gibt es durchaus Argumente. Ich halte das für eine Möglichkeit (...), aber ich glaube, das ist eine Minderheitsposition", sagte Bullard.

Bayer

rechnet für sein Krebsmittel Nubeqa nach dem jüngsten Studienerfolg bei fortgeschrittenem Prostatakrebs nun mit einem Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Schon bislang hatte Nubeqa aus Sicht von Bayer Blockbuster-Potenzial, damit ist die Aussicht eines Jahresumsatzes von mindestens 1 Milliarde Euro verbunden.

LEONI

Der Automobilzulieferer hat 2021 dank guter Geschäfte zum Jahresschluss die eigenen Erwartungen komfortabel erreicht bzw. übertroffen. Der Umsatz kletterte auf rund 5,1 Milliarden von 4,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBIT vor Sondereffekten sowie Kosten für das Umbauprogramm liegt bei rund 170 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte die Leoni AG noch einen operativen Verlust von 59 Millionen Euro verzeichnet. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen für 2021 einen Umsatz von mindestens 5 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten sollte mindestens 100 Millionen Euro erreichen.

SINNERSCHRADER

Die Minderheitsaktionäre der Sinnerschrader AG sollen für 16,43 Euro zwangsabgefunden worden. Die Mehrheitseigentümerin Accenture Digital Holdings habe ihr Vorhaben entsprechend konkretisiert, teilte das Unternehmen mit.

ACTIVISION BLIZZARD

Die Regulierungsbehörden schauen wegen der Missbrauchs- und Diskriminierungsvorwürfe gegen Activision Blizzard offenbar nochmals genauer hin. Die Untersuchungen darüber, wie die Führung des Videospieleherstellers mit Vorwürfen des Fehlverhaltens am Arbeitsplatz umgegangen ist, wurden ausgeweitet, wie aus Aussagen von informierten Personen und Dokumenten hervorgeht. Activision wird derzeit von Microsoft für 75 Milliarden US-Dollar übernommen.

INTEL

Intel CEO Pat Gelsinger will im Rahmen eines mehrjährigen Turnaround-Plans in drei bis vier Jahren prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erreichen. Gelsinger, seit etwas mehr als einem Jahr an der Spitze des Halbleitergiganten, sagte am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages, das Umsatzwachstum werde in diesem Jahr "moderat" ausfallen und sich erst im nächsten Jahr erholen. Etwa 2025 oder 2026 sollen die Umsätze um 10 bis 12 Prozent pro Jahr steigen und künftig zweistellig wachsen, so Gelsinger.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht Fahrzeuge von Tesla nach Kundenbeschwerden über unerwartete Bremsvorgänge der Wagen. Die am Donnerstag bekannt gewordene Untersuchung der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) betrifft etwa 416.000 Model 3 Limousinen und Model Y aus den Modelljahren 2021 und 2022.

