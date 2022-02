Der Dollar geriet am Montagmorgen zunächst etwas stärker unter Druck, als es hieß, die Präsidenten Russlands und der USA hätten sich auf ein Gipfeltreffen zur Ukraine-Krise geeinigt. Im weiteren Tagesverlauf milderte jedoch die weitere Zuspitzung der Krise die Verluste des Dollar etwas. Der Dollarindex zeigte sich im späten europäisch dominierten Handel 0,1 noch Prozent niedriger.

Mit der erneuten Eskalation der Ukraine-Krise sind die vermeintlich sicheren Häfen Yen, Franken und Dollar am Dienstagmorgen gesucht. Während der Dollarindex um weitere 0,1 Prozent zulegt, steigen Franken und Yen zum Greenback nicht mehr, halten aber ihre erhöhten Stände.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,86 93,95 +3,1% 2,79 +25,4%

Brent/ICE 97,25 95,39 +1,9% 1,86 +25,5%

Die Ölpreise zogen mit der jüngsten Zuspitzung der Ukraine-Krise deutlich an. Der Preis für Brent zeigte sich im späten europäisch dominierten Handel 1,6 Prozent höher. Der Nickel-Preis markierte den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Russland ist ein wichtiger Lieferant sowohl von Öl als auch von Nickel. Im Fall von Sanktionen könnte der Export dieser Rohstoffe beeinträchtigt werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,13 1.906,20 +0,2% +2,93 +4,4%

Silber (Spot) 24,23 23,97 +1,1% +0,26 +3,9%

Platin (Spot) 1.090,64 1.078,00 +1,2% +12,64 +12,4%

Kupfer-Future 4,49 4,48 -0,6% -0,03 +0,7%

Gold profitierte am Montag zunächst nicht weiter von der Ukraine-Krise, der Preis für die Feinunze tendierte kaum verändert. Händler verwiesen auf die dünnen Umsätze aufgrund des US-Feiertags. Allerdings hatten Anleger ihre Wetten auf einen steigenden Goldpreis an der Comex in der Woche zum 15. Februar netto um 55 Prozent aufgestockt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FED

Die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman will sich in dem Punkt nicht festlegen, ob die US-Zentralbank die Zinserhöhungen im kommenden Monat mit einer größeren Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt einleiten sollte oder nicht. "Ich beabsichtige, rasche und entschlossene Maßnahmen zur Senkung der Inflation zu unterstützen", sagte Bowman laut Redetext auf einer Bankenkonferenz in Palm Desert, Kalifornien. "Ich werde die Daten genau anschauen, um den angemessenen Umfang einer Erhöhung auf der März-Sitzung zu beurteilen."

INNENPOLITIK KANADA

Der wegen Blockaden und massiver Demonstrationen gegen die Corona-Politik verhängte Ausnahmezustand in Kanada bleibt vorerst bestehen. Die Straßenblockaden landesweit seien zwar beseitigt, die Grenzen wieder offen und die Lage in der Hauptstadt Ottawa bessere sich stark, sagte Regierungschef Justin Trudeau. Er habe aber noch "echte Sorge für die kommenden Tage".

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Januar um 22,4 Prozent nach oben geschossen. Der Einnahmezuwachs sei überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinschaftssteuern von 25,9 Prozent zurückzuführen gewesen. Ein außergewöhnlich großer Anstieg der Umsatzsteuereinnahmen um 48,0 Prozent sei vor allem in einer niedrigen Vorjahresbasis durch die Verschiebung des Fälligkeitstermins bei der Einfuhrumsatzsteuer und die temporäre Umsatzsteuersatzsenkung im zweiten Halbjahr 2020 begründet gewesen, heißt es.

FRESENIUS

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 4.647 +6% 4.617 +5% 4.400

EBIT 449 -3% 480 +4% 462

Ergebnis nach Steuern/Dritten 229 +29% 241 +36% 177

Ergebnis je Stammaktie 0,78 +28% 0,82 +34% 0,61

AUSBLICK 2022:

- das Unternehmen erwartet für das Jahr 2022 einen Umsatzwachstum und eine Steigerung des Konzernergebnisses jeweils im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

FRESENIUS MEDICAL CARE

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 4.647 +6% 4.617 +5% 4.400

EBIT 449 -3% 480 +4% 462

Ergebnis nach Steuern/Dritten 229 +29% 241 +36% 177

Ergebnis je Stammaktie 0,78 +28% 0,82 +34% 0,61

AUSBLICK 2022:

- das Unternehmen erwartet für das Jahr 2022 einen Umsatzwachstum und eine Steigerung des Konzernergebnisses jeweils im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

MEDIGENE / BIONTECH

Die beiden Biotechnologieunternehmen Biontech und Medigene kooperieren bei der Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs. Die Zusammenarbeit wird mehrere Zielstrukturen umfassen und hat eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

verlängert den Vertrag mit CEO Markus Haas um eine weitere dreijährige Amtszeit bis zum 31. Dezember 2025.

MBB

legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Wie MBB mitteilte, will sie ab dem 23. Februar eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 6,0 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm soll spätestens am 30. April enden.

VOLTABOX

will sich frische Eigenmittel beschaffen und plant eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Es sollen 1.582.500 neue Stammaktien begeben werden. Diese sollen im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei "qualifizierten Investoren zu einem Preis nahe dem Börsenkurs platziert werden."

HSBC

hat im vierten Quartal dank steigender Einnahmen mehr als dreimal so viel verdient wie im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg von 562 Millionen US-Dollar auf 1,79 Milliarden Dollar. Das Jahresviertel war nach Angaben der Bank, die ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien hat, eines der stärksten Quartale seit Beginn der Pandemie.

