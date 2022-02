Sehr schwach - Die Ukraine-Krise hat die US-Börsen erneut belastet. Schon die Nachricht von Cyberangriffen auf ukrainische Banken und Behörden ließ anfängliche Gewinne dahinschmelzen. Die Verluste weiteten sich aus, nachdem US-Medien unter Berufung auf US-Geheimdienstvertreter berichtet hatten, Russland bereite die Invasion der Ukraine binnen 48 Stunden vor. Der Einzelhandelskonzern Lowe's hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2022 nach oben genommen. Die Aktie gewann 0,3 Prozent. Ebay verloren 0,9 Prozent. Das Unternehmen legte nach der Schlussglocke Zahlen vor. Das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (+0,3%) hat die Schätzungen übertroffen und den Ausblick für das Jahr noch einmal angehoben. Die Titel des Autoteileherstellers Tenneco verdoppelten sich nahezu auf 19,36 Dollar, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Apollo ein Übernahmeangebot über 20 Dollar je Aktie vorgelegt hatte. Für Mainz Biomed ging es um 8,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat der US-Arzneimittelbehörde FDA seinen Darmkrebstest zu einer vorläufigen Überprüfung vorgelegt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,60 +4,2 1,56 86,9

5 Jahre 1,90 +3,4 1,87 64,0

7 Jahre 1,97 +3,4 1,94 53,3

10 Jahre 1,98 +4,2 1,94 47,4

30 Jahre 2,29 +5,3 2,24 39,3

Die US-Anleihen waren weiterhin nicht gefragt. Die Sanktionen der USA gegen Russland seien nicht so heftig ausgefallen wie befürchtet, hieß es. Dazu hätten sich Erwartungen gesellt, dass die US-Notenbank aufgrund der politischen Großwetterlage die Zinsen weniger energisch anheben werde. Einige Marktteilnehmer preisten nunmehr für März eine Zinserhöhung von nur 25 statt 50 Basispunkten ein.

Am Morgen ändert sich die Sache dramatisch. Die Notierungen schnellen in die Höhe, die Renditen stürzen ab.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1235 -0,6% 1,1305 1,1323 -1,2%

EUR/JPY 128,75 -1,0% 129,99 130,24 -1,6%

EUR/CHF 1,0322 -0,6% 1,0892 1,0384 -0,5%

EUR/GBP 0,8324 -0,3% 0,8347 0,8350 -0,9%

USD/JPY 114,59 -0,3% 114,99 115,04 -0,5%

GBP/USD 1,3497 -0,4% 1,3546 1,3558 -0,3%

USD/CNH 6,3223 +0,2% 6,3127 6,3145 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.724,84 -7,8% 37.660,68 38.390,25 -24,9%

Der Euro gab leicht nach, weil die Akteure am Devisenmarkt aufgrund der Nachrichtenlage wieder auf Fluchtwährungen wie den Dollar setzten. Der Dollar-Index lag 0,2 Prozent im Plus. Etwas Unterstützung erfuhr die Gemeinschaftswährung indessen durch die Inflationsdaten. Diese befeuerten die Zinsdebatte nicht mehr zusätzlich, änderten aber an der Erwartungen einer Zinswende durch die EZB auch nichts, hieß es. Die Inflation in der Eurozone hatte im Januar ein Rekordhoch markiert.

Am Morgen sind die klassischen Fluchtwährungen Yen, Franken und auch der US-Dollar mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Anlaufstationen der Anleger. Der Dollarindex steigt um weitere 0,4 Prozent. Der Rubel bricht dagegen um knapp 10 Prozent zum Dollar ein und handelt auf Allzeittief. Nun drehe sich alles um die Frage, wie der Westen reagiere, heißt es im Devisenhandel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,02 92,10 +5,3% 4,92 +30,3%

Brent/ICE 101,98 96,84 +5,3% 5,14 +31,6%

Die Ölpreise erholten sich mit den jüngsten Nachrichten aus der Ukraine von anfänglichen Verlusten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,2 Prozent auf 92,10 Dollar. Brent notierte unverändert bei 96,84 Dollar. Im anschließenden elektronischen Handel gerieten die Preise jedoch etwas unter Druck mit Berichten, dass die USA ihre Rohölreserven freigeben könnten. Am Morgen wird Brent über der Marke von 100 Dollar gehandelt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,29 1.909,04 +1,6% +31,25 +6,1%

Silber (Spot) 25,06 24,55 +2,1% +0,51 +7,5%

Platin (Spot) 1.106,95 1.095,00 +1,1% +11,95 +14,1%

Kupfer-Future 4,48 4,48 -0,1% -0,01 +0,3%

Der Goldpreis legte um 0,4 Prozent zu auf 1.907 Dollar, den höchsten Stand seit über einem Jahr. Am Morgen geht es weiter aufwärts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, hat erklärt, sie sei nach wie vor für eine Zinserhöhung der Zentralbank im März. "Es ist an der Zeit, sich von der außerordentlichen Unterstützung, die die Fed während der Pandemie gewährt hat, zu lösen und die Geldpolitik mit den heutigen Herausforderungen in Einklang zu bringen", sagte Frau Daly.

GELDPOLITIK SÜDLOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins nach drei Erhöhungen in den vergangenen sechs Monaten konstant gehalten, nachdem sie eine straffere Geldpolitik signalisiert und eine stärkere Inflation prognostiziert hatte. Die Bank of Korea (BoK) beließ ihren Repo-Satz unverändert bei 1,25 Prozent und damit auf dem Niveau vor der Pandemie, das sie im Januar nach einer Reihe von Zinserhöhungen festgelegt hatte.

AAREAL BANK

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Zinsüberschuss 162 +17% 156 +12% 139

Risikovorsorge 54 -69% 71 -60% 177

Provisionsüberschuss 71 +8% 67 +2% 66

Verwaltungsaufwand 135 +15% 135 +16% 117

Betriebsergebnis 32 -- 23 -- -99

Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 9,0 -- 2,6 -- -93

Ergebnis je Stammaktie 0,16 -- 0,04 -- -1,56

AUSBLICK 2022: Die Aareal Bank erwartet das Konzernbetriebsergebnis in einer Spanne von 210 bis 250 Mio Euro. Das Ergebnis je Aktie dürfte auf dieser Basis zwischen 2,00 und 2,50 Euro liegen. Der Zinsüberschuss sollte in einer Spanne von 600 bis 630 Mio Euro liegen. Der Provisionsüberschuss dürfte steigen und eine Spanne von 270 bis 290 Mio Euro erreichen.

-* Die Aareal Bank wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 1,60 Euro je Aktie vorschlagen. Diese enthält eine Dividende von 0,50 Euro auf Basis des Konzernergebnisses 2021 sowie die wegen des Übernahmeangebots einbehaltene Dividende in Höhe von 1,10 Euro pro Aktie.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

DEUTSCHE TELEKOM

ist im vierten Quartal teils deutlich stärker als erwartet gewachsen, und hat die Prognosen der Analysten außer unter dem Strich erreicht. 2022 soll der freie Cash-Flow AL zwar steigen, das bereinigte EBITDA AL aber sinken. Insgesamt brachten die Bonner es im Quartal auf ein organisches Wachstum von 2,3 Prozent beim Umsatz. Das war wieder mehr als im Vorquartal, als der Konzern um 2,1 Prozent gewachsen war. Im vierten Quartal stiegen die Einnahmen um 4,7 Prozent auf 28,934 Milliarden Euro, Analysten hatten nur mit 28,758 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA AL stieg um 0,6 Prozent auf 9,007 Milliarden, verglichen mit einer Konsensprognose von 8,830 Milliarden.

CTS EVENTIM

kann seine Liquidität mit staatlichen Corona-Hilfen verbessern. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wurden ihm Billigkeitsleistungen des Bundes in Form von Corona-Überbrückungshilfe III in Höhe von 36 Millionen Euro genehmigt. Die Mittel werden im Ergebnis 2021 berücksichtigt. Für weitere von dem Unternehmen beantragte Leistungen aus der Corona-Überbrückungshilfe III Plus für 2021 in Höhe von 10 Millionen Euro steht der Bewilligungsbescheid noch aus.

HEIDELBERGCEMENT

plant für 2022 mit deutlichem Umsatzwachstum und einer leichten Steigerung beim Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor und nach Abschreibungen. Der Baustoffkonzern rechnet damit, dass weltweit Infrastrukturmaßnahmen und die anhaltende Dynamik im privaten Wohnungsbau den Absatz treiben werden. Eine Herausforderung bleiben dagegen die hohen Energiepreise, vor allem im ersten Halbjahr. Heidelbergcement will mit strikter Kostenkontrolle und Preiserhöhungen darauf reagieren.

PATRIZIA

Das Immobilienunternehmen hat im vergangenen Jahr operativ etwas mehr verdient und will das vierte Mal in Folge eine höhere Dividende zahlen. Wie das Unternehmen mitteilte, legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 118,3 Millionen Euro zu. Das EBITDA stieg um 11,4 Prozent auf 128,9 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr mit 0,32 Euro pro Aktie eine um 6,7 Prozent höhere Dividende bekommen. Zudem soll das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro in diesem Jahr fortgesetzt werden.

