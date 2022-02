Der Dollar gab mit den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent. Am Montagmorgen ist der Dollar als sicherer Hafen wieder gesucht. Der Dollar-Index steigt um 0,8 Prozent.

Die Ölpreise kamen nach dem jüngsten fulminanten Anstieg leicht zurück, Brent lag wieder unter der Marke von 100 Dollar je Barrel, die am Vortag erstmals seit sieben Jahren wieder überschritten worden war. WTI ermäßigte sich um 1,3 Prozent auf 91,59 Dollar je Barrel. Die fundamentalen Rahmenbedingungen auf dem Ölmarkt lassen einen weiteren Preisanstieg erwarten, und es besteht die Aussicht, dass die Preise die Marke von 115 Dollar pro Barrel oder mehr erreichen, so RBC Capital Markets. Die Analysten prognostizieren, dass die Sorte Brent im Jahr 2022 durchschnittlich bei 101 Dollar und 2023 bei 98 Dollar liegen wird. Im frühen europäischen Handel stehen die Ölpreise mit den am Wochenende verschärften Sanktionen gegen Russland erneut stark unter Druck. Zudem scheint sich eine Einigung im ato,mstreit mit dem Iran abzuzeichnen.

Gold war nicht gefragt; der Preis für die Feinunze rutschte unter die Marke von 1.900 Dollar. Im späten Handel notierte Gold 0,6 Prozent niedriger bei 1.892 Dollar.

Die europäischen Tochtergesellschaften der russischen Sberbank werden "wahrscheinlich" zahlungsunfähig, erklärte die EZB in der Nacht zum Montag. Die österreichische Bankenaufsicht belegte die Bank daraufhin mit einem Zahlungsmoratorium. Aufgrund der "Auswirkungen der geopolitischen Spannungen auf ihren Ruf" habe die mehrheitlich vom russischen Staat kontrollierte Sberbank "erhebliche Einlagenabflüsse hinnehmen" müssen, teilte die EZB mit. Sie ist der Ansicht, dass "die Bank in naher Zukunft möglicherweise nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden oder sonstigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen". Massenabhebungen hätten zu einer "Verschlechterung der Liquidität" der Bank geführt und "es gibt keine verfügbaren Mittel", die eine "realistische Chance" auf eine Wiederherstellung der Liquidität böten.

Die internationalen Sanktionen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben Folgen für die Bonitätseinstufung des Aggressors. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) senkte das Fremdwährungs-Kreditrating für Russland auf BB+ von BBB-. Damit gilt es nicht mehr als sogenanntes Investmentgrade-Rating. Moody's prüft unterdessen eine Abstufung Russlands.

Nach zunehmender Kritik aus dem In- und Ausland wird die Schweiz am Montag voraussichtlich russische Vermögenswerte einfrieren. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass der Bundesrat dies am Montag auf einer außerordentlichen Sitzung beschließen werde, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis am Sonntag dem Schweizer Fernsehsender SRF.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eine massive Aufstockung der Wehrausgaben angekündigt. Der Bundeshaushalt 2022 solle einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für "notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben" ausgestattet werden, sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. Er ergänzte: "Wir werden von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren."

Teheran prüft nach eigenen Angaben den Rohentwurf eines Vertrags über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Der Iran "prüft ernsthaft (den) Entwurf der Vereinbarung", teilte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Samstag im Online-Dienst Twitter mit. Er habe mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell telefoniert, fügte er hinzu. Die EU agiert bei den Atomverhandlungen als Vermittlerin zwischen den iranischen Unterhändlern und einer US-Delegation.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik in Europa trotz möglicher wirtschaftlicher Folgen des Ukraine-Kriegs angemahnt. Eine Rückkehr zu fiskalischer Stabilität nach den pandemiebedingten Ausnahmen sei "weiter eine Priorität" und nötig, um in Energiesicherheit und die Diversifikation der Energieversorgung zu investieren sowie die Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Rund zwei Drittel der Belarussen haben nach offiziellen Angaben für die von Staatschef Alexander Lukaschenko vorgeschlagene Verfassungsänderung gestimmt. Diese ermöglicht dem seit 1994 herrschenden Lukaschenko weitere Amtszeiten. Außerdem bindet sie die ehemalige Sowjetrepublik eng an Russland. Damit könnte sich der 67-jährige Lukaschenko noch zweimal zur Wahl stellen und im Fall von Wahlsiegen bis 2035 an der Macht bleiben.

ist im vergangenen Jahr auch dank seiner Sparmaßnahmen operativ wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Ungeachtet der auch 2021 anhaltenden pandemischen Situation sowie der höheren Materialkosten erreichte das Unternehmen auf vorläufiger Basis ein EBIT von rund 29 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 67,9 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge lag bei rund 2,6 Prozent und fiel damit besser aus als vom Konzern selbst mit 2 Prozent prognostiziert. Die Mittelfristziele bekräftigte die Gesellschaft.

hat offenbar erneut eine Rakete abgefeuert. "Nordkorea hat ein nicht identifiziertes Projektil gen Osten abgefeuert" erklärte das südkoreanische Militär am Sonntag. Ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums sagte, dass es sich möglicherweise um eine oder mehrere ballistische Raketen gehandelt habe.

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat den Ausblick für Österreich auf positiv von stabil geändert. Die Ratings AA+/A-1+ bestätigten die Analysten am Freitagabend.

Die drei deutschen Atomkonzerne lehnen die von Unions-Politikern mit Blick auf Russland geforderte Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke ab. "Der Gesetzgeber hat vor Jahren entschieden, dass Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat. Ein Weiterbetrieb unseres Kernkraftwerks Isar 2 über den gesetzlichen Endtermin 2022 hinaus ist für uns kein Thema. Kurz vor Abschalten in Deutschland eine Debatte darüber zu starten, ist befremdlich", sagte der Eon-Sprecher der Rheinischen Post.

Dem Radarspezialisten winkt ein Auftrag vom US-Militär. Die Amerikaner interessierten sich "stark für unser Passivradar", sagte Vorstandschef Thomas Müller der Welt am Sonntag. Es sei das einzige Radar, das nachweislich Stealth-Flugzeuge auf große Entfernung aufklären könne.

wird den russischen Luftraum angesichts "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" in den nächsten sieben Tagen meiden. "Flüge nach Russland werden in dieser Zeit ausgesetzt", teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

bereitet den Einstieg in den Offshore-Windmarkt in den USA vor. Wie der Konzern am späten Freitagabend mitteilte, sicherte sich der Konzern bei einer Auktion mittels eines Joint Venture ein Offshore-Entwicklungsgebiet für die New Yorker Bucht. Das Gebot lag laut Mitteilung bei 1,1 Milliarden US-Dollar.

trennt sich von seiner Beteiligung in Höhe von knapp 20 Prozent am staatlich kontrollierten russischen Ölproduzenten Rosneft. Der Verlust für BP könnte sich auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar belaufen, wie der Konzern mitteilte. Die britische Regierung hat nach der Invasion Russlands in der Ukraine Druck auf BP ausgeübt. Es ist unklar, wie genau BP angesichts der massiven Sanktionen und dem sich daraus ergebenden begrenzten Zugang zum globalen Finanzsystem aus Rosneft aussteigen will.

Die Beteiligungsgesellschaft von Investmentlegende Warren Buffett hat ihren Gewinn dank erfolgreicher Investments im Schlussquartal deutlich gesteigert.

Die US-Paketdienstleister Fedex und United Parcel Service (UPS) haben auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Beide stoppten Lieferungen nach Russland.

