US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,53 +18,3 1,34 79,8

5 Jahre 1,77 +18,4 1,59 51,5

7 Jahre 1,87 +19,6 1,67 43,0

10 Jahre 1,89 +16,6 1,72 38,0

30 Jahre 2,28 +17,4 2,10 37,8

Anleihen waren nach ihren jüngsten kräftigen Gewinnen angesichts des neuen Hoffnungsschimmers in der Ukraine als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gefragt. Entsprechend zogen die Renditen wieder kräftig an, im Zehnjahresbereich um fast 17 Basispunkte auf 1,89 Prozent. Dazu trug auch die avisierte Zinserhöhung in zwei Wochen bei.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1097 -0,2% 1,1120 1,1091 -2,4%

EUR/JPY 128,38 -0,1% 128,45 128,26 -1,9%

EUR/CHF 1,0209 -0,2% 1,0865 1,0234 -1,6%

EUR/GBP 0,8279 -0,2% 0,8296 0,8312 -1,5%

USD/JPY 115,68 +0,1% 115,52 115,65 +0,5%

GBP/USD 1,3405 +0,0% 1,3404 1,3345 -0,9%

USD/CNH 6,3226 +0,0% 6,3216 6,3237 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 43.317,95 -1,8% 44.095,12 44.347,12 -6,3%

Der Dollar legte zunächst weiter zu, am Ende ging ihm aber etwas die Luft aus und der Dollar-Index lag minimal im Minus. Dazu trug auch bei, dass sich der US-Notenbankchef für einen kleinen Zinsschritt ausgesprochen hatte. Aufwärts ging es mit dem Kanada-Dollar, nachdem die kanadische Notenbank wie weithin erwartet wegen der hohen Inflation den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte. Im asiatischen Handel zeigt sich der Dollar-Index wieder mit einem leichten Plus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,43 110,60 +3,5% 3,83 +53,7%

Brent/ICE 116,64 112,93 +3,3% 3,71 +51,3%

Die Ölpreise kannten auf dem Weg nach oben weiter kein Halten und nährten so weiter Inflationssorgen. US-Öl der Sorte WTI kostete rund 7 Prozent mehr und war mit 110,60 Dollar zum Settlement so teuer wie zuletzt 2011. Preistreibend wirkte weiter, dass als Folge der russischen Invasion und der verhängten Sanktionen mit einem stark verminderten Ölangebot aus Russland zu rechnen ist. Dass die wöchentlichen US-Ölvorräte unerwartet sanken, bescherte dem Preisauftrieb dabei keinen zusätzlichen Impuls mehr. Wirkungslos blieb daneben auch, dass die Opec+ wie erwartet an der schon vereinbarten weiteren monatlichen Erhöhung der Ölförderung um 400.000 Barrel pro Tag festhielt und nicht etwa auf den stark gestiegenen Ölpreis mit einer stärkeren Erhöhung reagierte. Dass nach der Internationalen Energieagentur nun auch Staaten wie die USA oder auch Deutschland einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben wollen, bremste den Ölpreisanstieg ebenfalls nicht. Im asiatischen Handel setzen die Ölpreise ihre Aufwärtstendenz weiter mit deutlichen Aufschlägen fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.927,52 1.928,89 -0,1% -1,38 +5,4%

Silber (Spot) 25,29 25,25 +0,2% +0,04 +8,5%

Platin (Spot) 1.081,25 1.074,49 +0,6% +6,76 +11,4%

Kupfer-Future 4,71 4,66 +1,2% +0,06 +5,5%

Beim Gold gab es eine Gegenbewegung nach den jüngsten kräftigen Gewinnen. Das Edelmetall verbilligte sich um 20 Dollar oder 1 Prozent auf 1.925 Dollar, auch weil US-Anleihen mit den erholten Renditen als Anlage wieder attraktiver wurden.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Nach einem virtuellen Sonder-Finanzministertreffen der EU hat Bundesfinanzminister Christian Lindner Russland mit verschärften Sanktionen gedroht. Er forderte zudem Maßnahmen, um zu verhindern, dass von Sanktionen betroffene Einzelpersonen oder Unternehmen Kryptowährungen verwenden, um die Strafmaßnahmen zu umgehen. Kryptowährungskäufe in Rubel sind auf ein Rekordhoch geklettert, seit die USA und ihre westlichen Verbündeten den russischen Finanzsektor mit harten Sanktionen überzogen. Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether profitieren seitdem, denn sie sind nicht direkt von den Strafmaßnahmen betroffen.

- Die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Mariupol steht nach Angaben ihres Bürgermeisters Wadym Boitschenko unter russischem Dauerbeschuss. Die Stadt sei über 14 Stunden ununterbrochen angegriffen worden, sagte er bei einer Pressekonferenz.

- Die Bundeswehr prüft nach den Worten von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn die Lieferung weiterer Rüstungsgüter aus eigenen Beständen an die Ukraine.

- Der schwedische Moderiese Hennes und Mauritz (H&M) stellt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis auf weiteres seinen Verkaufsbetrieb in Russland ein.

- US-Außenminister Antony Blinken wird inmitten des Ukraine-Kriegs nach Osteuropa reisen. Blinken wird von Samstag an Polen, Moldau, Litauen, Lettland und Estland besuchen. Zuvor nimmt er am Freitag an einer Dringlichkeitssitzung der Nato-Außenminister in Brüssel teil.

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will weiter mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin im Gespräch bleiben. "Ich habe mich entschlossen, mit Präsident Putin in Kontakt zu bleiben, so lange ich kann und so lange es nötig ist, (...) um eine Ausweitung des Konfliktes zu verhindern", sagte Macron in einer Fernsehansprache. Macron warf Putin erneut vor, den Krieg angestiftet zu haben.

- Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die Weltbank alle ihre Programme in Russland und Belarus gestoppt. Die Hilfsprojekte würden "mit sofortiger Wirkung eingestellt", gab die Weltbank mit Sitz in Washington bekannt.

- Die USA haben wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen den russischen Verteidigungssektor und gegen Belarus angekündigt.

- Schweden hat die Verletzung seines Luftraumes über der Ostsee durch vier russische Kampfflugzeuge gemeldet. Die Kampfjets vom Typ Suchoi Su-27 und Suchoi Su-24 seien für kurze Zeit in den schwedischen Luftraum über dem Osten der Insel Gotland eingedrungen, teilte der schwedische Generalstab mit. Derzeit wird in Schweden, das seit Jahrzehnten eine Neutralitätspolitik verfolgt, intensiv über einen Beitritt in die Nato diskutiert.

- Der russische Milliardär Roman Abramowitsch will angesichts des Einmarsches seines Landes in die Ukraine den englischen Fußballklub FC Chelsea verkaufen. Den Gewinn aus dem Verkauf wolle er an Kriegsopfer in der Ukraine spenden.

- Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Mercedes-Benz angekündigt, die Fertigung in Russland sowie Exporte in das Land zu stoppen.

- Die UN-Vollversammlung in New York hat in einer Resolution Russland zum sofortigen Abzug aus der Ukraine aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch für die Resolution, fünf stimmten dagegen und 35 Staaten enthielten sich, darunter China.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 50,2 (Januar: 51,4) Punkte und sank damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten.

GELDPOLITIK EZB

Die aktuelle Schwäche des Euro stellt aus Sicht der EZB offenbar kein Problem dar. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte, "der Wechselkurs ist nicht weit von dem Niveau entfernt, das er vor der Pandemie hatte." Es handele sich um eine Umkehr der Aufwertung, die im ersten Jahr der Corona-Pandemie stattgefunden habe.

ÖLFÖRDERUNG OPEC+

Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Förderallianz Opec+ hat an der geplanten Erhöhung der Rohölproduktion festgehalten und wird demgemäß die gemeinsame Produktion im April um weitere 400.000 Barrel pro Tag erhöhen.

RATING RUSSLAND

Die Ratingagenturen Moody's und Fitch haben die Bonitätsbewertung Russlands um jeweils sechs Stufen herabgesetzt. Auch bei diesen beiden Agenturen fallen Russland-Anleihen damit aus dem Investmentgrade-Bereich heraus und gelten nun als hochspekulative Anlage. Am Wochenende hatte bereits Standard & Poor's Russland auf Junk-Niveau abgestuft. Die Agenturen prüfen weitere Abstufungen.

INDEXÄNDERUNG MSCI

MSCI hat beschlossen, russische Aktien aus seinen Indizes für Schwellenländer zu streichen. "MSCI erhielt Rückmeldungen von einer Vielzahl von Investoren, darunter Vermögensverwaltern, Broker-Händlern und Börsen, die mit überwältigender Mehrheit bestätigten, dass der russische Aktienmarkt derzeit nicht investierbar ist und dass russische Wertpapiere aus den MSCI Emerging Market Indizes entfernt werden sollten", so das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund würden russische Wertpapiere am 9. März von "Emerging Markets" in den Status "Standalone Market" verschoben. FTSE Russell hatte am Mittwoch ebenfalls Pläne angekündigt, russische Aktien aus seinen Indizes zu entfernen. "Russland wird mit Wirkung vom Montag, den 7. März, aus allen FTSE Russell Equity Indizes gestrichen", teilte das Unternehmen mit.

MERCK KGAA

