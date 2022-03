+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0857 +0,0% 1,0854 1,0856 -4,5%

EUR/JPY 125,36 +0,1% 125,18 125,37 -4,2%

EUR/CHF 1,0054 +0,1% 1,0801 1,0063 -3,1%

EUR/GBP 0,8283 +0,0% 0,8280 0,8283 -1,4%

USD/JPY 115,46 +0,1% 115,34 115,46 +0,3%

GBP/USD 1,3108 +0,0% 1,3107 1,3106 -3,1%

USD/CNH 6,3200 -0,1% 6,3259 6,3287 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 38.090,60 -0,3% 38.190,31 39.339,63 -17,6%

Der Dollar als Fluchtwährung zog etwas stärker an, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Der Euro sank auf rund 1,0850 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 123,03 119,40 +3,0% 3,63 +65,3%

Brent/ICE 127,75 123,21 +3,7% 4,54 +65,7%

Händler sprachen von einem Ölpreisschock angesichts der immer lauter werdenden Forderungen nach einem Importstopp russischen Öls und Erdgases im Westen. Laut US-Außenminister Anthony Blinken prüfen die USA und ihre Verbündeten einen Boykott russischer Erdölimporte. Der Preis der Nordseesorte Brent schoss mit der Debatte um einen russischen Erdölboykott um rund 10 Prozent bis auf 139 US-Dollar pro Fass in die Höhe - zum Settlement kostete das Barrel 123,21 Dollar, ein Plus von 4,3 Prozent. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 119,40 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.999,58 1.998,12 +0,1% +1,46 +9,3%

Silber (Spot) 25,91 25,64 +1,1% +0,27 +11,2%

Platin (Spot) 1.151,93 1.126,69 +2,2% +25,24 +18,7%

Kupfer-Future 4,92 4,72 +4,2% +0,20 +10,2%

Mit den stärkeren Verlusten am Aktienmarkt wichen Anleger wieder in vermeintlich sichere Häfen wie zum Beispiel Gold aus. Die Feinunze hatte zwischenzeitlich mehr als 2.000 Dollar gekostet, im späten Handel notierte der Preis mit etwa 1.996 Dollar zwar wieder unter dieser Marke, aber immer noch 1,1 Prozent bzw 22 Dollar fester.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINIE-KRIEG

- Die EU hat die Prüfung des Beitrittsantrags der Ukraine eingeleitet. Die Botschafter der EU-Länder einigten sich in Brüssel darauf, von der EU-Kommission eine erste Stellungnahme zum Kandidatenstatus für die Ukraine einzuholen, wie die französische Ratspräsidentschaft mitteilte. Auch die Anträge Georgiens und Moldaus sollen demnach geprüft werden.

- An der belarussisch-ukrainischen Grenze hat eine neue Verhandlungsrunde von Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen.

- Wegen des Krieges in der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 1,7 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Allein 60 Prozent von ihnen flohen nach Polen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk mitteilte.

- Russland hat die Einrichtung mehrerer "humanitärer Korridore" in der Ukraine angekündigt. In den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollen am Dienstag ab 10.00 Uhr (08.00 Uhr MEZ) lokale Waffenruhen gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montagabend nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte.

BAYER

Die US-Tochter des deutschen Chemieriesen Bayer, Monsanto, wird von der Stadt Los Angeles wegen der wissentlichen Verschmutzung von Gewässern verklagt. In der am Montag angekündigten Klage wird Monsanto vorgeworfen, bis 1979 die Flüsse von Los Angeles durch die Einleitung von PCBs (polychlorierten Biphenilen) verschmutzt zu haben. Diese Chemikalien sind giftig und können in der Umwelt kaum abgebaut werden.

HUGO BOSS

Die britische Einzelhandelskette Frasers Group verstärkt ihr Engagement bei Hugo Boss. Wie aus einer Pflichtveröffentlichung des Modekonzerns hervorgeht, hat sich Frasers über Finanzinstrumente den Zugriff auf 9,66 Prozent an Hugo Boss gesichert. Der direkt gehaltene Anteil liegt unverändert bei 4,46 Prozent.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

zieht wegen des Ukrainekriegs ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 zurück. In seiner Mitteilung verwies das Unternehmen auf den Einfluss des Konflikts auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Folgen für die Bewertungen am Kapitalmarkt.

CORESTATE

bekommt wegen einer noch andauernden Abschlussprüfung ihre Bilanz nicht wie geplant fertig und baut umfangreich den Vorstand des Immobilienkonzerns um. Auf Grundlage vorläufiger Zahlen wächst das Unternehmen aber und will für 2022 auch wieder eine Dividende zahlen.

UNIPER

schreibt sein finanzielles Engagement bei Nord Stream 2 ab. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch bestätigt. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll eine Wertminderung seines Darlehens an die Nord Stream 2 AG in Höhe von 987 Millionen Euro vorgenommen werden. Der Konzern hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter Unipro wieder aufzunehmen. Um die Bezugsquellen zu diversifizieren soll das LNG-Terminalprojekt in Wilhelmshaven wieder aufgenommen werden. Angesichts des anhaltenden volatilen Markumfelds will Uniper eine bestehende KfW-Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden Euro verlängern.

SANOFI

Sanofi will in den Jahren 2022 bis 2026 rund 1,43 Milliarden Euro in seinem Heimatmarkt Frankreich investieren, unter anderem 935 Millionen Euro in die Entwicklung von mRNA-Botenstoff-Technologie. Es sei geplant, das Land mit einer autonomen Wertschöpfungskette der mRNA-Technologie auszustatten, von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion, teilte die Sanofi SA mit.

===

